Неожиданный камбэк одного из ключевых артистов жанра — хтонь на рейве на месте.
Российская рок-группа весь альбом рассуждает о том, как оставаться крепким снаружи, но бережно хранить хрупкость внутри.
Яна Кедрина — с релизом светлой туманной электроники.
Первый за три года альбом группы. Прошлый превратил их в больших звезд, а этот только укрепляет в этом качестве.
Один из ключевых рэп-долгостроев двадцатых наконец-то вышел.
Неожиданный фит между Прагой и Лондоном, где участники удачно запрыгивают на UK-гэридж-бит.
Альбом интеллигентской электроники, замешанной с хип-хопом. На фитах — Бикей Декада, Straniza, Yerkatt и не только.
Уфимский продолжает свой камбэк — на этот раз при поддержке коллеги по Dopeclvb. Если раньше они делали рэп, сейчас осваивают инди-рок.
Три новые песни от панк-экспериментаторов — яркие, весенние, теплые.
Первый релиз рэпера в этом году, записанный на электронном меланхоличном вайбе.
Сборный релиз рэперов разных поколений, главный хайлайт — общий трек Nkeeei, Uniqe, Артема Шиловца и Murovei с VibeTGK.
Лучший саундтрек стартующей весны — альбом светлой музыки от дуэта «Базар».
Легенда Голливуда возвращается к корням и реанимирует музыкальную карьеру: его прошлый большой альбом выходил 20 лет назад.
Талантливый молодой чикагский рэпер объединился с одним из ключевых продюсеров своего города. Самый светлый рэп-альбом года.
Приятный сингл на стыке хип-хопа и R’n’B нулевых.
Новый альбом дуэта, объединяющего народное с передовой электроникой.
Восемь любимых фанатами песен, переигранных с лайв-бендом.
Артист закрыл рок-эру — и новым синглом готовит слушателя к следующей.
Чикагский дрилл на русском. Участвуют OG Buda, Молодой Калуга, Джон Гарик и другие.