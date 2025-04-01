Что случилось с музыкой

19главных музыкальных релизов марта

Сегодня в 15:30
Пришла весна — а с ней проснулся и музыкальный мир. Долгожданные рэп-альбомы, заявки на лучший рок-релиз года, обаятельная электроника и много новых имен.
ATL «Необратимые последствия»

Неожиданный камбэк одного из ключевых артистов жанра — хтонь на рейве на месте.

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альбом
«Дайте танк (!)» «Хрупко»

Российская рок-группа весь альбом рассуждает о том, как оставаться крепким снаружи, но бережно хранить хрупкость внутри.

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альбом
Kedr Livanskiy «Myrtus Myth»

Яна Кедрина — с релизом светлой туманной электроники.

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альбом
«Моя Мишель» «Ангелы и не очень»

Первый за три года альбом группы. Прошлый превратил их в больших звезд, а этот только укрепляет в этом качестве.

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альбом
Плейбой Карти «Music»

Один из ключевых рэп-долгостроев двадцатых наконец-то вышел.

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альбом
Куок, Lil Krystalll «Руки тянутся»

Неожиданный фит между Прагой и Лондоном, где участники удачно запрыгивают на UK-гэридж-бит.

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сингл
Highself «In Love with Life Anyway»

Альбом интеллигентской электроники, замешанной с хип-хопом. На фитах — Бикей Декада, Straniza, Yerkatt и не только.

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альбом
Basic Boy, Thomas Mraz «Магия»

Уфимский продолжает свой камбэк — на этот раз при поддержке коллеги по Dopeclvb. Если раньше они делали рэп, сейчас осваивают инди-рок.

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сингл
«Второй Ка» «Po Gube»

Три новые песни от панк-экспериментаторов — яркие, весенние, теплые.

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EP
T-Fest «Madonnina»

Первый релиз рэпера в этом году, записанный на электронном меланхоличном вайбе.

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EP
Murovei, DJ Cave «Firmaa 3»

Сборный релиз рэперов разных поколений, главный хайлайт — общий трек Nkeeei, Uniqe, Артема Шиловца и Murovei с VibeTGK.

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альбом
«Базар» «Санта Муэрте»

Лучший саундтрек стартующей весны — альбом светлой музыки от дуэта «Базар».

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альбом
Уилл Смит «Based on a True Story»

Легенда Голливуда возвращается к корням и реанимирует музыкальную карьеру: его прошлый большой альбом выходил 20 лет назад.

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альбом
Saba, No I.D. «From the Private Collection of Saba and No I.D.»

Талантливый молодой чикагский рэпер объединился с одним из ключевых продюсеров своего города. Самый светлый рэп-альбом года.

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альбом
J.Rouh «Что ты видишь?»

Приятный сингл на стыке хип-хопа и R’n’B нулевых.

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сингл
«Аигел» «Killer Qiz»

Новый альбом дуэта, объединяющего народное с передовой электроникой.

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альбом
Gone.Fludd «VK Акустика»

Восемь любимых фанатами песен, переигранных с лайв-бендом.

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альбом
Loqiemean «Rage Quit»

Артист закрыл рок-эру — и новым синглом готовит слушателя к следующей.

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сингл
Unki «B2W»

Чикагский дрилл на русском. Участвуют OG Buda, Молодой Калуга, Джон Гарик и другие.

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