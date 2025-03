Rozalia: «Люди редко говорят о некрасивых чувствах. А зря»

— Это я как раз проиграла в карты. Я должна была начать листать сторис, остановиться на рандомном аккаунте и повторить чужую историю. Я попала на модель, которая показывала желтые туфли и написала: «Ask me about my yellow shoes obsession». Подруга сказала, что я не буду переобуваться в туфли, а повторю сторис в тапочках. Она провисела два часа, мне было стыдно, потому что много медийных знакомых ее увидели. И мало кто понял, что я просто проиграла в карты. Потому что у меня бывают странные истории и без этого, когда я как‑то необычно шучу. Но здесь люди хотя бы хихикнули, я надеюсь. Так что никакой обсессии тапочками у меня нет. Просто, блин, а что еще носить дома, ножки должны быть в тепле.