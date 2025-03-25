После нас хоть кей-поп: что случилось с главным жанром последнего десятилетия?

С чего все начиналось
Первое, что приходит на ум при упоминании кей-попа, — это группы BTS, Blackpink и Stray Kids, прилипчивые танцевальные мелодии (кто‑то, может, вспомнит еще и хит Psy «Gangnam Style») и тиктоки. На самом деле, южнокорейская волна (она же «халлю»), с головой накрывшая мировую индустрию развлечений в последнее десятилетие, появилась еще до появления соцсетей и мемов — с девяностых годов прошлого века. Не последнюю роль в популяризации корейской культуры сыграла политика: халлю была целенаправленным инструментом «мягкой силы», а экспорт южнокорейской поп-культуры расценивался как один из основных источников финансирования экономики страны.
Отцами-основателями жанра в современном понимании можно считать группу Seo Taiji & Boys, дебютировавшую на корейском шоу талантов в 1992-м с песней «Nan Arayo». Бойз-бенд заложил основы того, что мы сейчас называем кей-попом, смешав танцевальную поп-музыку, национальную идентичность, англоязычные слова и элементы хип-хопа, рока и R’n’B. К середине 1990-х появились первые кей-поп-агентства — южнокорейские фабрики звезд, благодаря которым весь мир вскоре выучит термин «айдол».
В середине 2000-х производство айдолов — поп-звезд, чья музыка, образ и даже личная жизнь выверены настолько, что трудно поверить, что они вообще когда‑то были простыми людьми, — было поставлено на поток. Наступила «золотая эпоха»: в группах сформировалась концепция лидер — мейн-вокал — рэпер — визуал — макнэСамый младший участник коллектива, система подготовки артистов была доведена до совершенства, началась полноценная экспансия на международный рынок. В 2009-м кей-поп-группа впервые попала в американский чарт Billboard Hot 100 — это были Wonder Girls с песней «Nobody». Совсем скоро этот рекорд побьет пусть и нетипичный айдол Psy, и самый успешный герлз-бенд Blackpink. BTS и вовсе станут первой корейской группой, возглавившей мировой чарт.
Когда жанр достиг своего пика и при чем тут пандемия
И BTS, и Blackpink наряду с Exo, Twice и еще десятком айдол-групп принадлежат третьему поколению кей-попа — самому успешному на западном рынке. Корейские артисты активно заполняли пространство на мировой поп-сцене. В треках становилось все больше знакомых иностранным слушателям англоязычных слов, артисты фитовали с уже успешными звездами, стирая границы между Востоком и Западом. BTS выпустили треки со Стивом Айоки, Charli XCX, Холзи и Ники Минаж; Blackpink записались с Селеной Гомес и Дуа Липой; Вэнди из Red Velvet фитанула с Джоном Леджендом — и это лишь небольшая часть бесконечного списка южнокорейских коллабов.
В августе 2020-го BTS выпустили первый полностью англоязычный «Dynamite», ставший первым южнокорейским синглом на первой строчке Billboard Hot 100. За сутки в ютубе клип на «Dynamite» набрал 101,1 миллиона просмотров. По оценкам Министерства культуры, спорта и туризма, трек принес южнокорейской экономике более 1,4 миллиарда долларов.
Соцсети и онлайн-платформы всегда играли важную роль в продвижении корейской поп-музыки (вспомнить хотя бы все тот же «Gangnam Style»), и когда офлайн-общение и концерты стали недоступны слушателям по всему миру, айдолы не упустили возможность использовать привычные инструменты по максимуму. Добавьте к этому яркие образы и динамичные треки — и получите бодрящий коктейль от пандемийной хандры, то, что нужно молодым, изолированным друг от друга слушателям. Группы запускали тикток-челленджи #LifeGoesOnChallenge и #HowYouLikeThatChallenge, собиравшие миллионы участников, фаны 24/7 следили за кумирами в соцсетях, а онлайн-концерты продавались не хуже классических туровых выступлений. Здесь всех вновь переиграли BTS: отменив мировое турне в октябре группа дала двухдневный онлайн-концерт «Map of the Soul ON:E», собрав 993 тысячи зрителей из 191 страны.
Параллельно с ростом в стримингах росли и физические продажи. Желая поддержать любимые бенды и побаловать себя подарком в трудные времена, фаны активно скупали физические альбомы. По данным таможенной службы Кореи, с января по ноябрь 2020-го экспорт CD и DVD вырос на 94,9% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт альбомов увеличился с 70 до 123 миллионов долларов.
Группы одна за другой появлялись на первых строчках в лайнапах крупнейших фестивалей. В 2023-м Blackpink стали хедлайнерами Coachella и BST Hyde Park, Aespa выступали на нью-йоркском The Governors Ball, а TXT стали первой корейской группой на Lollapalooza. Айдолы красовались на обложках журналов и в фэшн-кампейнах, становились амбассадорами популярных брендов и продвигали собственный мерч.
Что‑то пошло не так
В 2023 году Пан Си Хёк, основатель агентства Hybe, стоящего за BTS и другими звездами жанра, заявил, что кей-поп находится в кризисе, а на долю кей-поп-агентств приходится всего 2% мировых продаж музыки и стриминга. В 2024-м тренд продолжился и акции крупнейших агентств, производящих кей-поп-звезд, начали стремительно падать. Корейская волна пошла на спад — но почему?
Перегретый рынок
«Золотой век» кей-попа сыграл с ним злую шутку. Запустившаяся экспансия на западный рынок, с одной стороны, привела к взрыву популярности жанра. С другой, запустила таймер обратного отсчета. С каждым годом на сцене появлялось все больше артистов, в какой‑то момент даже самые преданные фаны жанра устали следить за всеми новинками. Большинство новых айдолов не достигают привычной планки успеха и в лучшем случае становятся участниками других проектов, зачастую популярных только на локальном рынке.
К 2025-му предложение значительно превысило спрос: за последние два года на южнокорейском рынке дебютировало много групп, но интерес слушателей заметно спал. Среди самых успешных — проекта Riize, Zerobaseone и BabyMonster, чья аудитория в Spotify недотягивает до 3 миллионов пользователей в месяц (у Stray Kids, Blackpink и BTS — 10, 15 и 25 миллионов слушателей соответственно). Группы выглядят похоже, следуют порой одинаковым концепциям и исполняют схожую музыку. У непосвященного слушателя возникает вопрос: зачем слушать новую музыку, если она такая же, как старая?
Национальная идентичность ушла на второй план
В последние годы кей-поп все больше походит на западную чартовую музыку. Некоторые продюсеры, включая Пан Си Хёка из Hybe, видят в этом спасение для жанра: чем более понятными становятся англоязычные треки южнокорейских артистов, тем выше их шансы интегрироваться в зарубежный рынок. Такую позицию разделяют не все. Как отмечает колумнист Bloomberg Бобби Гош, без национальной приставки жанр превратится в обычную поп-музыку, неспособную конкурировать с западными гигантами.
Скептически настроены и многие фаны. На тематических форумах можно встретить мнение о том, что стилизованные под американский стандарт корейские треки проигрывают сразу в нескольких аспектах — от банального произношения вокалистов до более дешевого звука. Отбросив культурный маркер, у жанра останется только микс из танцевальной музыки и ярких образов, которым новых слушателей уже не удивить.
Фабрики айдолов перестали выпускать звезд
За последние десять лет ни одной группе не удалось приблизиться к уровню популярности пресловутых Blackpink и BTS. Stray Kids, TXT и 8Turn едут в мировые турне, но в лайнапах крупнейших фестивалей их нет. В чарте Billboard Hot 100 лучший кей-поп-результат у Rose из Blackpink, записавшей фит с Бруно Марсом, а главная интрига в индустрии снова сосредоточена вокруг BTS: вернется ли бойз-бенд на сцену после трехлетнего перерыва?
Все это время кей-поп-агентства не прекращали тренировать новых айдолов, но никто из них не стал международной звездой. Не помогает даже новый подход к сборке групп, в которых корейские айдолы выступают вместе с японскими, филиппинскими и даже американскими артистами. За исключением самого успешного примера — герлз-бенда Le Sserafim, добравшегося до чартов Spotify и сета на прошлогодней Coachella, большинство таких групп остаются незамеченными на мировом рынке.
Жанр не успевает за темпом индустрии
Поп-тренды не живут долго, массовый интерес с кей-попу не исключение. В 2025-м тренды даже годичной давности уже не удивляют (вспомнить хотя бы, как быстро взрывное brat summer Чарли XCX ближе к осени из тренда превратилось в надоевший мем), что говорить о феноменах времен пандемии.
Границы между жанрами стираются, артисты записывают спотифай-кор, который, как хамелеон, встраивается в любые плейлисты, инди-артисты возрождают эстетику 2000-х, а пантеон хедлайнеров летних фестивалей занимают поп-дивы Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон. При всем желании национальный жанр не в силах угнаться за меняющимися трендами: следуя популярным тенденциям, кей-поп теряет идентичность, а не следуя — просто уходит на второй план как устаревший феномен.
Аудитория переросла кей-поп
Пожалуй, самая простая причина падения интереса к жанру — это взросление его основной фан-базы. Кей-поп изначально ориентирован на юную аудиторию, готовую влюбиться в идеальных кумиров, поверить в их мифологию, разучивать танцевальные движения из клипов и в целом становиться частью большого фандома. Подросткам, подсевшим на BTS и Blackpink в середине 2010-х, сейчас уже под 30 лет, и интересы многих из них выходят за рамки производства тиктоков под трендовый южнокорейский хит или участия в онлайн-баталиях в попытке выяснить, кто круче: Тэхён или Чонгук.
Фан-база пополняется новыми молодыми слушателями, но темп ее прироста несравним не только с показателями времен пандемии, но даже с данными двух-трехлетней давности. По закону вынужденные служить в армии участники BTS выпали из игры на три года, участницы Blackpink сконцентрировались на сольных карьерах, а среди новых групп не появилось равноценной замены, и рост кей-поп-фандома замедлился.
Что будет дальше
Конечно, кей-поп никуда не исчез, но кажется, что феноменальный успех давно позади. Случилась обыкновенная для любого жанра история: взорвавшие рынок звезды стали недостижимым мерилом успеха в индустрии, новые группы перестали отличаться индивидуальностью, капитализация хайпа пошла на спад. Но южнокорейские звезды могут положиться на российских слушателей: в условиях, когда другие иностранные привозы стали практически невозможными, популярность кей-поп-концертов и тематических фестивалей стремительно растет.