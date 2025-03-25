После нас хоть кей-поп: что случилось с главным жанром последнего десятилетия?

Соцсети и онлайн-платформы всегда играли важную роль в продвижении корейской поп-музыки (вспомнить хотя бы все тот же «Gangnam Style»), и когда офлайн-общение и концерты стали недоступны слушателям по всему миру, айдолы не упустили возможность использовать привычные инструменты по максимуму. Добавьте к этому яркие образы и динамичные треки — и получите бодрящий коктейль от пандемийной хандры, то, что нужно молодым, изолированным друг от друга слушателям. Группы запускали тикток-челленджи #LifeGoesOnChallenge и #HowYouLikeThatChallenge, собиравшие миллионы участников, фаны 24/7 следили за кумирами в соцсетях, а онлайн-концерты продавались не хуже классических туровых выступлений. Здесь всех вновь переиграли BTS: отменив мировое турне в октябре группа дала двухдневный онлайн-концерт «Map of the Soul ON:E», собрав 993 тысячи зрителей из 191 страны.