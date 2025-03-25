В последнее время все чаще можно услышать о возрождении глобальной моды на эмо-культуру. Но в том самом 2007-м помимо эмо была ещё одна заметная субкультура — готы. Помните таких? Оказывается, они тоже живы и даже делают концерты. Один из таких — Gothwave fest — пройдёт 29 марта в клубе «Город». Играют Dance My Darling, Molly Fancher, Sedative Disorder, My Coffin Rats, Safety Dance и Deti Nosferatu. Про полностью черный дресс-код, как ни странно, нигде не упоминается, но наверняка лишним не будет.