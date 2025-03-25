В среду, 26 марта, в московском клубе «16 тонн» состоится сольный концерт ярославской группы «ХОХМА». Тот самый сатирический панк-коллектив, покоривший сердца многих своей невероятной харизмой и остросоциальными текстами о простых вещах. Удивительно, но в прошлом году группа стала одной из самых быстрорастущих в русском андеграунде благодаря всего лишь одному завирусившемуся в соцсетях лайву.
В клубе Pravda 28 марта пройдет концерт группы Uratsakidogi. За непроизносимым на первый взгляд названием скрывается самобытный проект, берущий начало в далеком 1997 году. С тех пор музыка Uratsakidogi претерпела множество жанровых экспериментов, но в конце концов участники надели спортивные костюмы, нанесли на лицо черно-белый грим и стали играть блэкхоп — уникальную смесь дворового хип-хопа и блэк-метала.
В клубе «Урбан» 28 марта состоится концерт группы «Последние Танки в Париже». ПТВП — пост-панк-проект российского поэта, писателя и музыканта Лёхи Никонова, известного своими провокационными стихами. Примерно такие же тексты и в песнях ПТВП — остросоциальные, мрачные, с ноткой протеста.
29 марта в ДК «Кристалл» состоится концерт широко известной в узких кругах инди-группы «Источник». Ребята соберутся вновь после трёхлетнего перерыва, чтобы отметить восьмой день рождения коллектива, сыграть старые хиты и, возможно, даже представить поклонникам новый материал.
В последнее время все чаще можно услышать о возрождении глобальной моды на эмо-культуру. Но в том самом 2007-м помимо эмо была ещё одна заметная субкультура — готы. Помните таких? Оказывается, они тоже живы и даже делают концерты. Один из таких — Gothwave fest — пройдёт 29 марта в клубе «Город». Играют Dance My Darling, Molly Fancher, Sedative Disorder, My Coffin Rats, Safety Dance и Deti Nosferatu. Про полностью черный дресс-код, как ни странно, нигде не упоминается, но наверняка лишним не будет.
Настоящая музыкальная вакханалия будет происходить 29 марта в «Складе № 3», где пройдёт совместный концерт групп «Мразь», «Выродок», «Сожитель» и «Линия бикини». Ребята разделят одну сцену, чтобы сыграть нойз-рок, грайндкор, пост-панк и панк-рок. Так что шумно будет точно. И, скорее всего, очень весело.
В московском клубе Live Stars 29 марта выступит «Вертушка Газманова» — абстрактный рэп с приколами и в то же время очень глубоким смыслом, приправленный стильным 8-битным инструменталом. Настоящий андеграунд. Специальными гостями вечера станут «Сучий потрох», «МЦ жёсткое ограничение» и «Чичако».
В «Мотыге» 29 марта пройдет Shoegaze & Dream Pop festival. Ярчайшие представители жанров шугейз и дримпоп объединятся в этот вечер, чтобы подарить слушателям праздник жизни, света и волшебства. Играть будут: «Нежный Призрак», «11:11», Mental Map, Dog Silent и Mint Tea.
Большой двухдневный фестиваль «Упал/поднялся» состоится с 29 по 30 марта в клубе «Лахесис». На сцене — больше десяти представителей столичного (и не только) андеграунда, среди которых Voi, «Пешт.», Iknownothing, «Мемориал домашнему котёнку», «Шумозавры» и «Мерзавцы». Эмо, инди, синт-панк, пост-рок, шугейз — это лишь малая часть того, что прозвучит за эти два дня. Кроме того, в пространстве клуба откроется перформативная выставка, которая будет посвящена щеглу. Да-да, птице.
30 марта в клубе «Смена 2.0» пройдет первая часть фестиваля «Потёртые кеды» с группами «Луговые Мари», «Кауч сёрфинг», «Карнегия», «Тоня кто?» и «С чистого листа». Если вам нравятся звуки слоукора, шугейза, и разного рода инди, то вечер в компании всех этих ребят — это то, что вам нужно.
В Санкт-Петербурге концертная программа на выходные будет весьма схожа с московской: например, в клубе «Ласточка» 27 марта аккурат после сольника в столице выступят ярославские сатир-панки «ХОХМА», в The Place 28 марта пройдет 8-битный рэп-концерт «Вертушки Газманова», а 30 марта в Zoccolo 2.0 откроют врата в блэкхоп-преисподнею Uratsakidogi.
Кроме того, 28 марта в клубе «Сердце» состоится первый сольный концерт группы «Внимание брусника!» в полном составе. «Внимание брусника!» — это трогательно-наивный инди-поп-проект с капелькой самоиронии, меланхолии и абсурда. Вечер откроет «Лензвук».
В клубе «Ласточка» 28 марта пройдёт презентация нового альбома группы «Причал». Настоящие поклонники жанра эмо в курсе, что такое событие пропускать не стоит. Тем более, что на саппорте у парней легенды питерской эмо-сцены «Серпуховская Драйв» и скримо-мастера «Ташнуар». Будет громко, мощно и эмоционально.
А 29 марта в клубе Zoccolo 2.0 пройдет третий и самый экспериментальный эпизод фестиваля Some Heavy Ocean, на котором тяжелые гитарные рифы и шугейз столкнутся с индустриальным безумием. Иными словами: на сцене клуба в один вечер прозвучат пост-рок, шугейз и нойз-рок. А ответственны за это будут группы «Черночь», Vaija, «Утешение», Fetters in use и Marie Guella.