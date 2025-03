А 29 марта в клубе Zoccolo 2.0 пройдет третий и самый экспериментальный эпизод фестиваля Some Heavy Ocean, на котором тяжелые гитарные рифы и шугейз столкнутся с индустриальным безумием. Иными словами: на сцене клуба в один вечер прозвучат пост-рок, шугейз и нойз-рок. А ответственны за это будут группы «Черночь», Vaija, «Утешение», Fetters in use и Marie Guella.