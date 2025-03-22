От Дельфина до группы «ЛАУД». 10 имен, ради которых стоит ехать на New Star Camp

К 2025 году есть ощущение, что Гуф давно прошел рэп-игру на 100% и сейчас просто выполняет сторонние квесты. Легендарные альбомы, ушедшие в народ строчки и песни, биография, по которой рано или поздно снимут увлекательный байопик. Со стороны кажется, что Гуф никогда не договорит, — и за это мы и ценим его в первую очередь.