От Дельфина до группы «ЛАУД». 10 имен, ради которых стоит ехать на New Star Camp

24 марта на «Розе Хутор» в Сочи стартует New Star Camp — большой фестиваль спорта, музыки и современной культуры. По хорошей традиции всю неделю на фестивале будут выступать ключевые российские артисты — от рок-легенд до трендсеттеров современной электроники. Полный лайнап, все подробности и билеты на New Star Camp — на сайте фестиваля, а мы выделили 10 имен, ради которых стоит отложить все дела и вырваться в Сочи.
Дельфин
Человек с карьерой, охватывающей уже пять десятилетий. Андрей Лысиков начал заниматься музыкой еще в конце восьмидесятых и прошел путь от участника рэп-группы «Мальчишник» до музыки Дельфина — взрослой и вдумчивой на стыке рока, электроники и серьезного попа.
Guf
К 2025 году есть ощущение, что Гуф давно прошел рэп-игру на 100% и сейчас просто выполняет сторонние квесты. Легендарные альбомы, ушедшие в народ строчки и песни, биография, по которой рано или поздно снимут увлекательный байопик. Со стороны кажется, что Гуф никогда не договорит, — и за это мы и ценим его в первую очередь.
Friendly Thug 52 NGG
Главная звезда объединения «52», которое заставило заново обсуждать, где находится столица рэпа России. Вопрос по-прежнему остается открытым, но за последние несколько лет Френдли Таг сделал все, чтобы рэп Петербурга двадцатых крепко ассоциировался в том числе с ним.
Alblak 52
Также один из ключевых героев новой школы и автор строчки «Да здравствует Санкт-Петербург». Если Таг в своих песнях завлекает аудиторию в первую очередь ловким сторителлингом, Алблак до идеала отточил искусство ванлайнеров и эдлибов. Без него мы бы точно куда реже использовали в речи знаменитое «писят два».
Сироткин
Герои русскоязычного инди-рока, сильно выросшие за последние несколько лет и объединяющие в своей музыке вечный романтизм, веру в любовь, светлое будущее и добрую ностальгию.
«ЛАУД»
Ключевая серия альбомов в дискографии уфимского трио называется «ТанецГолосЗвук» — и эти три слова лучше всего выражают их музыку и живые выступления. «ЛАУД» — группа, у которой еще не было неудачных концертовВо всяком случае на том десятке с лишним их выступлений, где был автор этого текста.
Кассета
Главный талант Кассеты — залетать на любой трек и за пару секунд превращать его в ваш любимый рейв. А под какую музыку это делать — хаус, юкей-гэридж, олдскульный хип-хоп или бейслайн, — это уже детали.
Biicla
Ловкий продюсер, отвечающий за одновременно прогрессивную и интеллигентскую электронику на российской сцене. Как в сольных релизах (послушайте альбом «Hyper House»), так и в совместных работах с другими артистами в диапазоне от Mirele до Feduk.
DJ Stonik 1917
Когда‑то — артист Батерс, делавший преимущественно гаражный рок. Сегодня — DJ Stonik1917, успешный артист и продюсер, превращающий каждый новый трек в хаус-вечеринку. И это одно из лучших преображений локальной сцены двадцатых.
Антоха МС
Обладатель самого светлого флоу на российской хип-хоп-сцене, который на самом деле давно вышел за ее пределы. Творчество Антохи — это и поп, и фанк, и джаз, и вообще все на свете, что можно вписать под тег «музыка добра».