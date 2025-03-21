GONE.Fludd: «Внутренний ребенок оберегает человека от безумия»

— Я сам уставал от него. А что именно нужно пацанам — для меня все еще тайна, могу лишь догадываться об их мечтах. Но я точно уставал сам от себя. Впервые услышал эту фразу от Kyivstoner в 2017 году. Я ему то ли фит предлагал, то ли в клипе сняться. А он ответил, что везде столько мелькает, что сам себя ****** [замучил]. Я подумал, что это какой‑то анекдот и так не бывает. Но позже прочувствовал, что бывает и еще как.