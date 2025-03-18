Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели от эмо до метала

В московском «Складе № 3» 21 марта пройдет сольный концерт группы «Карнегия». Сложно сказать, что именно играют эти ребята, но на сцене точно прозвучат шугейз и слоукор, а также немного арт-фолка от группы «Фрезер Ц», которая откроет этот вечер.
Небольшой, но шумный гиг пройдет 21 марта в клубе «Лахесис» — там состоится мини-фестиваль «ЗАПРЕТ». Играют yourneck, dyvӧ, «Голем голем» и «Немецкий Михель». Любители андеграундного шугейза, панка и эмо точно будут в восторге.
22 марта в Москве состоится шоукейс лейбла «Фузз и Дружба». Сцену «Склада № 3» разделят пять топовых инди-команд лейбла: «Уколь», «Хей Оливер», «Марина, я умираю!», «Песочек» и «Вандердог».
22 марта в клубе Peak Sound состоится Moscow Death Carnage — фестиваль мрачного дэт-метала. За тяжелое звучание в ответе беларусская группа Venom Symbiote, а также местные команды Implosive, Mastemath, Shadeweaver, «Гниющий Мясоруб», Okapi Busdriver и Grover.
В баре Punk Fiction 22 марта пройдет панк-рок-вечеринка в рамках Punx&Booze Fest. Даже само название намекает на лютое пьянство и дикий угар, которые ожидаются в этот вечер. Ну а музыкальное сопровождение организуют diZbadiX, «Гвоздодёр», «Манда», Night of Rage и Last Trust.
Самый эмоциональный гиг этих выходных — 22 марта в баре «Мотыга», где в этот вечер прозвучат эмо, скримо, дум, пост-метал и блэкгейз. Ответственные за это — нижегородцы holdkjeft и incoil., а также Ospa 1959, Laugar и «Псевдошея».
В баре «Мотыга» 23 марта пройдет Noise Fest — самый настоящий фестиваль нойз-рока, что само по себе сейчас довольно редкое явление. Шум и хаос устроят группы Уйма, Calanque, Ugly Law, «Зачарованные» и «Союз Озверелых».
Фестиваль пост-музыки Paperboat Fest состоится 23 марта в баре Punk Fiction. Пост-панк будет играть группа Bludhood, пост-хардкор раздадут «Сирень», а за пост-гранж пояснят Selfportrait.
Весь петербургский скримо-андерграунд 21 марта собирается в Linza Loft на 1-й Кадетской линии, где пройдёт SKRAMZ WAY. Главными героями вечера станут нижегородцы holdkjeft, а поддержит их локальная сцена — Viva il ficus!, Pallea, Tul’pa и køl’ja. Билеты на входе.
21 марта в питерском клубе Zoccolo 2.0 состоится большой концерт одной из главных групп отечественной пост-рок сцены — iwantsummer. Вечер приурочен ко дню рождения барабанщика группы, а также к 10-летию их дебютного альбома. Специальный гость — Пожары на Дальнем Севере.