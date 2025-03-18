Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели от эмо до метала

В московском «Складе № 3» 21 марта пройдет сольный концерт группы «Карнегия». Сложно сказать, что именно играют эти ребята, но на сцене точно прозвучат шугейз и слоукор, а также немного арт-фолка от группы «Фрезер Ц», которая откроет этот вечер.