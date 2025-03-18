«Мой друг крутил все новые пластинки». Как превратить тур по Японии в музыкальный трип

«Перемещаемся в уютный Киото. Лучший способ найти аутентичное заведение в Японии — смотреть не в карту, а по сторонам. Обращаем внимание на огонек на втором этаже и ряд бутылок в уютном микробаре. Мы уже не первый день в стране, поэтому окончательно осмелели открывать все двери. Заходим в заведение размером с кухню, где кажется, что ты пришел на чью-то семейную встречу. Бинго — еще один виниловый бар. Бармен рассказывает, что сам музыкант и играет в местной фанк-группе King of the Knockdown. Признается, кстати, не сам, его сдают друзья за баром. Помимо винила у него за спиной коллекция денег со всего мира и стопка СD».