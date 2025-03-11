Затем началась эра Гаги в мире высокой моды. Ее образы из начала десятых было сложно воспроизвести, зайдя в ближайший массмаркет: все это было слишком дорого, величественно и с налетом голливудского шика тридцатых. Но и эпатажа тоже хватало. В 2010 году Гага пришла на церемонию MTV VMA в платье, «сшитом» из сырого мяса. Организации по защите животных долго осуждали певицу, пока издания о моде хвалили ее за смелость и вручали награды за «главное фэшн-заявление года», а само платье в итоге выставлялось в музеях. Да и много ли платьев с церемонии наград MTV, у которых есть своя страница в «Википедии»?