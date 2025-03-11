Первая причина: очень много хитов
Всю карьеру Гага поставляет нам песни, которые надолго оседают в плейлистах, а позже служат идеальными маячками музыкальных эпох. Вот конец нулевых — это «Just Dance» и «Poker Face», первые хиты певицы, тогда скрывавшейся за полумультяшным образом: Гагу легко было бы спутать с продуктом работы нейросети, будь они распространены в 2009 году.
А это начало десятых — когда все обсуждали клип «Telephone» с Бейонсе, а параллельно слушали «Born This Way» и «Alejandro». Ко второй половине прошлого десятилетия Гага отвлеклась на сторонние проекты и стала актрисой. Фильм «Звезда родилась» стал хитом бокс-офиса, мощно номинировался на все большие премии, но унес только один «Оскар» — зато за лучшую песню, которой стала «Shallow».
К 2025 году ничего не изменилось: Леди Гага продолжает висеть в чартах уже с совместной с Бруно Марсом «Die with a Smile». И по уровню популярности на Spotify уступает только ему — 123 млн месячных прослушиваний на платформе.
Вторая причина: икона стиля
Гага оттачивала свой образ годами. Даже, казалось бы, безликую мультяшность начала карьеры она превратила в бренд: вы едва ли узнали бы Гагу на улице без обязательных очков на пол-лица и выбеленной челки, но стоило увидеть те самые очки в кадре — и все тут же понимали, кто сейчас запоет.
Затем началась эра Гаги в мире высокой моды. Ее образы из начала десятых было сложно воспроизвести, зайдя в ближайший массмаркет: все это было слишком дорого, величественно и с налетом голливудского шика тридцатых. Но и эпатажа тоже хватало. В 2010 году Гага пришла на церемонию MTV VMA в платье, «сшитом» из сырого мяса. Организации по защите животных долго осуждали певицу, пока издания о моде хвалили ее за смелость и вручали награды за «главное фэшн-заявление года», а само платье в итоге выставлялось в музеях. Да и много ли платьев с церемонии наград MTV, у которых есть своя страница в «Википедии»?
В дальнейшем Гага становилась сдержаннее, взрослее и только иконичнее. Начиная со второй половины десятых певица топит за естественность и простоту, эпатаж практически испарился, а вот вдохновения для самых разных поколений девушек — в избытке.
Третья причина: музыка как театр
Концерты Гаги — отдельный вид искусства. Если ее первый мировой тур выглядел как стандартное поп-шоу: дорогие инсталляции, много смен костюмов, мощная подтанцовка, — то с годами певица ушла в очень artsy-направление. Свой второй тур она продвигала как «электропоп-оперу». Концерты в поддержку «Born This Way» переосмысляли эстетику глэм-рока, в 2014 году она поехала в тур с говорящим названием «ArtRave», а выступления с релизом «Chromatica» были сильно вдохновлены архитектурой брутализма.
Сегодня положение дел изменилось не сильно: даже недавнее выступление на SNL выглядело как дорогое театральное представление.
Четвертая причина: не только певица
Как и полагается всем большим звездам, Гага не ограничивается только музыкой. В десятых она плавно запустила кинокарьеру: сперва в небольших ролях в «Мачете» и продолжении «Города грехов», а к 2018 году случилась «Звезда родилась». Очередное (уже третье по счету) переосмысление голливудской классики тридцатых стало хитом во всех смыслах: больше 400 млн сборов, успех песни «Shallow» (Гага стала первой артисткой, в один сезон забравшей «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и премию BAFTA) и статус серьезной актрисы, мигом нагнавший артистку.
С тех пор она избирательно подходит к кинопроектам и снялась только в двух фильмах — «Доме Gucci» и провальном, но увлекательном сиквеле «Джокера».
Пятая причина: не только поп-звезда
С самого начала карьеры Гага последовательно занимается благотворительностью и общественным активизмом. Помимо стандартного для мировых звезд подхода «за все хорошее, против всего плохого», Гага еще в 2012 году запустила собственный благотворительный фонд, деятельностью направленный на поддержку современной молодежи и во многом фокусирующийся на ментальных проблемах.
Помимо работы фонда, Гага годами высказывается в поддержку самых разных групп людей — от представителей ЛГБТК+* до проблемной молодежи, которой не хватает внятной репрезентации в массовой культуре.
Каким получился альбом «Mayhem»? Крутым, но скучным
Музыкальный редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»
«Альбом „Mayhem“ — это просто еще один альбом певицы Леди Гаги, которая уже давно все всем доказала и сейчас существует в режиме „вот вам бронебойный хит, вот другой поменьше, а украсит их еще десяток круто собранных, но не особо великих песен“. За огромный хит отвечает дуэт с Бруно Марсом, закрывающий альбом. За хит поменьше — „Abracadabra“, который сейчас забирается в чартах повыше.
В остальном же „Mayhem“ — это шикарная дорогая музыка, которую продают через „записана на студии у Рика Рубина“. А значит, в ней автоматически присутствует та самая магия великого бородатого продюсера. На деле выходит чуть менее пафосно: уже приевшиеся всем синтезаторы из восьмидесятых встречают вокал, записанный по золотым лекалам лучшей поп-музыки нулевых.
„Mayhem“ — это не альбом, который воспитает новое поколение фанатов поп-музыки (как „The Fame“) или станет вехой своей эпохи (как „Born This Way“), но этого от него никто и не требует. Это просто еще один релиз великой певицы. Еще более легендарной он ее не сделает (куда уж больше), но и наследию никак не навредит. Абсолютная поп-база».
*ЛГБТ признана экстремистской организацией на территории РФ