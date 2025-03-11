Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели

В московском клубе Eclipse 13 марта пройдет первый за три года концерт группы Show Me a Dinosaur. Если смешать блек-метал и шугейз, получится именно то, что играют Show Me a Dinosaur. А откроют вечер не менее тяжелые и мрачные Naska.
14 марта в клубе «Мотыга» пройдет презентация альбома ростовской эмо-группы Elisenvara. Компанию им составят представители локальной сцены «Котобус», «Ютани» и «Дефис», которые разбавят вечер шугейзом, эмо-панком и построком.
15 марта в клубе «Смена 2.0» пройдет фестиваль тяжелой музыки «Половодье». Играют Aether, The Chorts и «Топь». Если вам по душе такие жанры, как стоунер, сладж и дум, то не проходите мимо.
В тот же день и в той же «Смене 2.0», но уже в другом зале, пройдет треш-метал-вечеринка, героями которой станут Cyanide Grenade. В рамках тура «Cannibal Era Tour» они представят новый альбом, а поддержат их коллеги по треш-сцене Unholy Night, Convince и Chemical Warfare.
Звуки грайндкора 15 марта будут сотрясать стены московского клуба Peak Sound, где пройдет фестиваль Make Ugar Great Again XXXII. Названия групп, которые будут играть, просто потрясающие: Doprdele, Armatura, Gods of Fecal, HxDxYxF, Stool Donation, Triple Dewormint и Rectal Machine.
В баре «Мунк» 15 марта состоится первый в России концерт казахстанской группы Rasputniki. В родном Алматы их скромно называют королями гитарного андеграунда. И видимо неспроста: в своей музыке «Распутники» филигранно сочетают гаражный рок, стоунер, кантри и танцевальную музыку с неочевидными элементами казахской культуры.
16 марта группа «Психея» даст специальный концерт в клубе Pravda, на котором полностью исполнит обе части альбома «Песнитрущобнадеждыразбитыхсердец», то есть больше двадцати песен. Знатокам рок-андеграунда вряд ли нужно объяснять, кто такая «Психея» — группа давно обрела статус культовой на отечественной альтернативной сцене.
В «Складе № 3» пройдет фестиваль трех букв «К»: на сцене клуба выступят группы «Кодла», Kritika и «Кости», которые ударят по вашим ушам мощным альтернативным роком, энергичным поп-панком и даже немножко постхардкором.
В Петербурге 14 марта на одной сцене выступят Егор Попс и «DeadKedы». Уникальный концерт пройдет в клубе Fish Fabrique Nouvelle и уникален он тем, что Егор Попс и «DeadKedы» — это два поколения андеграундного рока, между которыми больше двадцати лет.
15 марта в питерском клубе «Рассвет» пройдет концерт группы «Убийцы». Тот самый электроклэш вперемежку с абстрактным хип-хопом, который не оставит равнодушными поклонников жанра. В Москве билеты раскупили задолго до концерта, но на питерский гиг кое‑что еще осталось. Откроет вечер yulochka.