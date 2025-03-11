Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели

В тот же день и в той же «Смене 2.0», но уже в другом зале, пройдет треш-метал-вечеринка, героями которой станут Cyanide Grenade. В рамках тура «Cannibal Era Tour» они представят новый альбом, а поддержат их коллеги по треш-сцене Unholy Night, Convince и Chemical Warfare.