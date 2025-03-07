Концертный зал

Чем живет рок-андеграунд: главные концерты выходных от эмо до металкора

Сегодня в 04:00
Фото: TraYm
Концертная жизнь Москвы и Петербурга — это не только дорогие глянцевые выступления больших звезд, но и разнообразная андеграунд-сцена современной гитарной музыки. В обзорной колонке для «Афиши Daily» большой фанат эмо и автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов обращает внимание на ключевые музыкальные события рок-андеграунда.

В баре Punk Fiction 7 марта состоится концерт группы Uma Palata. Парни играют ню-метал в стиле нулевых, или, как сейчас модно говорить, дефтонс-кор. Компанию им составят гранжгейз-группа Heavy Plane и эмопанки с экспрессивным женским вокалом «Хэй, Оливер!».

© Heavy Plane

8 марта выступит одна из главных эмо-групп России — Bird Bone. Большой сольный концерт пройдет в московском клубе Eclipse, а откроет вечер группа «Даша онзероад» — добрый и уютный эмопанк с нежным женским вокалом. Звучит как идея для идеального свидания, если вашей девушке или супруге нравится хорошая эмо-музыка.

© Bird Bone
Bird Bone, Даша Онзероад
Концерт / 8 марта
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Также 8 марта в «Складе № 3» пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Сор из избы!». Вырученные средства с концерта пойдут на поддержку независимого центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». Со сцены клуба прозвучат инди, арт-поп, эмопанк, и альтернативный рок, а ответственны за это будут группы «Дочь», «Ночь на кухне», «Пилс», «Укухума», «Гилти» и «Мемориал домашнему котенку».

© «Дочь»

В том же «Складе № 3» 9 марта пройдет концерт группы The Re-Stoned. Мастера тяжелого психоделик-рока представят обновленную программу.

В клубе Powerhouse Moscow 9 марта выступит группа «Шаййм». Ребята играют альтернативный арт-рок и при этом не боятся экспериментировать, смешивая его с элементами многих других жанров, из‑за чего создается впечатление, что они и сами не особо понимают, что делают. Но при этом делают хорошо.

© «Шаййм»

В Петербурге 7 марта выступит группа Drug Flash в рамках своего первого тура. Если попытаться коротко объяснить, что играют Drug Flash, то про такие группы говорят: тик-ток-рок. Здесь и синт-панк, и альтернативный рок, и немножко эмо — всё в кучу. Концерт пройдет в клубе Action, а откроют вечер Neoblack и Fishy.

© Drug Flash

В тот же день в питерском концертном зале «Аврора» пройдет фестиваль фолк-метала Abyss Fest. Тон будут задавать «Сварга» и Alkonost, а поддержат их в этом группы Njorda и Abyssphere.

© «Сварга»

Мрачный блек-метал прозвучит в стенах питерского клуба «Рассвет». 8 марта там пройдет фестиваль со звучным названием «Черная Нева», на котором сыграют Arconorum Astrum, Nox Doloris, Frostlagte Måne, Neuropolis и Diploe.

© Nox Doloris

В клубе Zoccolo 2.0 8 марта состоится Emoheritage Fest — фестиваль, посвященный музыкальному наследию эмо-культуры. За хардкор в этот вечер будут отвечать Plod, за рэпкор — TraYm, модерн-метал покажут Descaped, металкор покажут Sayo, а закроет вечер уникальная электроникор-группа Sleeping Satellite.

© TraYm
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