Чем живет рок-андеграунд: главные концерты выходных от эмо до металкора

В клубе Powerhouse Moscow 9 марта выступит группа «Шаййм». Ребята играют альтернативный арт-рок и при этом не боятся экспериментировать, смешивая его с элементами многих других жанров, из‑за чего создается впечатление, что они и сами не особо понимают, что делают. Но при этом делают хорошо.