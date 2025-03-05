Yanix: «Интереснее оставаться одному со своей непонятной музыкой»

Это суперпляжная музыка: море, солнце, вечеринка. У меня такой спектр эмоций от таких песен. А где в России такие вайбы, в Сочи? В основном у нас холодно, по вайбу как раз не подходит. Может, время еще не пришло. Когда я начинал делать трэп, его тоже никто не слушал и не понимал, была огромная волна хейта. Когда мой первый клип «Boy» опубликовали на сайте rap.ru, у меня были неоднозначные эмоции. С одной стороны, 90% комментариев были резко негативными. Я был как красная тряпка для быка. Но в то же время это не оставляло людей равнодушными. Может, и здесь будет так же и музон еще дойдет до России, а я — возможно — немножко раньше зашарил.