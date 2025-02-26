Большой сольный альбом участника группы «Каспийский груз» и мощная заявка на лучший рэп-альбом года — да, уже в феврале.
Участница Cream Soda — с альбомом ярких песен о поиске себя и собственного психологического здоровья.
Калейдоскоп цветастой образности и дикого сторителлинга. Участвуют коллеги по Dopeclvb, OG Buda и не только.
Сингл про сон во сне (и еще в одном сне) о том, что песня войдет в альбом. Скорее бы.
Альбом образцового грустного R’n’B о любви.
В этом феврале Токсис — романтичный, грустный и меланхоличный. Но все такой же хитовый и прилипчивый.
Пока Алишер* (признан иноагентом Минюстом РФ) поправляет здоровье в рехабе, у него вышел полноценный рок-альбом — хиты по-прежнему при артисте.
«Моя великая вина», «Мы попадем с тобою в ад», «Похвала бичам» — настроение на этом альбоме примерно такое.
Американский рэпер закрепил свой успех в бифе десятилетия выступлением на Супербоуле — и оперативно выпустил его аудиоверсию.
Раньше Андрей писал музыку «ЛСП» и Моргенштерну, а теперь запускает сольную карьеру — и это звучит как наш любимый хит зимы.
Призрачный герой российской электроники — с новым синглом.
Сразу две новые песни от уфимского артиста, нацелившегося на камбэк этой весной.
Альбом одновременно размашистого и расслабленного рэпа на уверенном.
Альбом, составленный из треков, не вошедших в прошлый большой релиз артиста.
Британские звезды дарят вайб поп-R’n’B нулевых, помноженный на стиль двадцатых.
Клубный период певицы продолжается холодным реггетоном о непростом расставании и надеждой на лучшее.
Артистов разных поколений сближает взгляд на любовь как на путь к чему-то прекрасному.