Что случилось с музыкой

17главных релизов февраля

Сегодня в 15:00
Провожаем зиму с отличной музыкой: рок-альбомы больших звезд, сольный релиз участницы Cream Soda, расслабленный рэп, таинственная российская электроника и не только!
Брутто «Метис»

Большой сольный альбом участника группы «Каспийский груз» и мощная заявка на лучший рэп-альбом года — да, уже в феврале.

Слушать:
альбом
Afelia «Три сессии в неделю»

Участница Cream Soda — с альбомом ярких песен о поиске себя и собственного психологического здоровья.

Слушать:
альбом
i61 «Storytell 2»

Калейдоскоп цветастой образности и дикого сторителлинга. Участвуют коллеги по Dopeclvb, OG Buda и не только.

Слушать:
альбом
«Дайте танк (!)» «Рекурсия»

Сингл про сон во сне (и еще в одном сне) о том, что песня войдет в альбом. Скорее бы.

Слушать:
сингл
Dose «Тет-а-тет»

Альбом образцового грустного R’n’B о любви.

Слушать:
альбом
Toxi$ «Nothing»

В этом феврале Токсис — романтичный, грустный и меланхоличный. Но все такой же хитовый и прилипчивый.

Слушать:
сингл
Morgenshtern* «Alisher»

Пока Алишер* (признан иноагентом Минюстом РФ) поправляет здоровье в рехабе, у него вышел полноценный рок-альбом — хиты по-прежнему при артисте.

Слушать:
альбом
Pyrokinesis «Mea maxima culpa»

«Моя великая вина», «Мы попадем с тобою в ад», «Похвала бичам» — настроение на этом альбоме примерно такое.

Слушать:
альбом
Кендрик Ламар «Super Bowl LIX Halftime Show»

Американский рэпер закрепил свой успех в бифе десятилетия выступлением на Супербоуле — и оперативно выпустил его аудиоверсию.

Слушать:
EP
Андрей Катиков «Болен»

Раньше Андрей писал музыку «ЛСП» и Моргенштерну, а теперь запускает сольную карьеру — и это звучит как наш любимый хит зимы.

Слушать:
сингл
AL-90 «Общедомовой»

Призрачный герой российской электроники — с новым синглом.

Слушать:
сингл
Basic Boy «Надежды-1»

Сразу две новые песни от уфимского артиста, нацелившегося на камбэк этой весной.

Слушать:
макси-сингл
Larry June, 2 Chainz, The Alchemist «Life Is Beautiful»

Альбом одновременно размашистого и расслабленного рэпа на уверенном.

Слушать:
альбом
Mayot «До34пр4вк4»

Альбом, составленный из треков, не вошедших в прошлый большой релиз артиста.

Слушать:
альбом
AJ Tracey, Jorja Smith «Crush»

Британские звезды дарят вайб поп-R’n’B нулевых, помноженный на стиль двадцатых.

Слушать:
сингл
Глюкоза «Frost»

Клубный период певицы продолжается холодным реггетоном о непростом расставании и надеждой на лучшее.

Слушать:
сингл
Полналюбви, Найк Борзов «Станция „Любовь“»

Артистов разных поколений сближает взгляд на любовь как на путь к чему-то прекрасному.

Слушать:
сингл
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами