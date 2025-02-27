«У меня никогда не было предрассудков. Артист может сказать: „Хочу вот так“. А я предлагаю посмотреть, покрутить: мы же никуда не торопимся, можно накидывать самые разные варианты. Мне интересно быть вовлеченным в работу с любым артистом, чтобы показать ему неочевидный путь. Эта формула вытачивалась годами и отлично работает сейчас. Как с тем же Алишером — он очень музыкально искушенный человек, который прекрасно чувствует все вокруг. А с другим артистом формула может быть противоположной — у каждого свои законы, но это не мешает нам оставаться внимательными и уважительными по отношению друг к другу. Вот не нравится человеку регги — я не буду предлагать работать в этом направлении, потому что достаточно одного раза, чтобы понять: артисту это не нужно. Но настанет момент, когда я предложу смешать дабстеп с регги — никто ничего не потеряет, если такую идею озвучить. Это даже не спор, а игра, в которой всегда можно найти прикольные локации ».