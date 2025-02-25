Чем живет рок-андеграунд: главные эмо- и хардкор-концерты Москвы и Санкт-Петербурга

В Москве с 28 февраля по 2 марта пройдет «МесаФест» — большой фестиваль шугейза, который затронет четыре столичные площадки: Punk Fiction, «Мотыга», Pravda и «Склад № 3». Больше 20 артистов, среди которых «Мелисса», «Шампур», Marto, Life on Venus, Dog Silent и не только.
В субботу в столице состоится презентация нашумевшего «настоящего русского эмо-альбома» группы «Ермак!». Постхардкорщики резко сменили звучание, чем сильно удивили отечественную эмо-тусовку. На саппорте — уникальная русско-таджикская постпанк-группа «Балконы».
Для любителей музыки потяжелее в ту же субботу в баре «Мотыга» отгремит Maximum Hardcore Party. Злость и ненависть в этот вечер будут источать «Волдырь», «Самоубийства бульдозеров», «Зверуга», «Советская милиция» и Potvor. Предупреждаем: на танцполе может быть опасно.
Столичные музыкальные выходные закончатся концертом General Grievous и Pechora в рамках совместного тура. Если вас тянет на злой дарк-метал, сладж и блэк-хардкор, то это событие точно для вас. Поддержат ребят локальные группы Ochag и Tsukihi. Площадка — клуб «Невротик».
Петербург на этой неделе ждет не менее яркий концертный марафон. Он начнется в четверг 27 февраля выступлением двух главных групп отечественной шугейз-инди-сцены — «Ищейки» и «Конъюнктуры» — в клубе «Цоколь 2.0».
В тот же день в баре Debaser пройдет Volzhanka Fest. Играют «Амперметр», Synthezavr, «Диджи» и «Укус женщины». Танцевальный синт-панк, минималистичный 8-бит и другая странная музыка — звучит как настоящий питерский андеграунд. Билеты на входе.
В пятницу 28 февраля Masha Hima презентует альбом «На Лиговском 50». Мрачное инди с женским вокалом и провокационными текстами. Что символично — концерт пройдет как раз на Лиговском проспекте, 50, в культурном центре «Сердце».
В первый день весны в клубе «Ласточка» состоится одно из самых главных событий мира эмо-музыки — большой концерт группы Bird Bone, сформировавшей современное звучание эмо в России. На саппорте после длительной паузы и долгожданного реюниона — не менее крутая Даша Онзероад.
Для ценителей эмо-андеграунда в тот же вечер в Санкт-Петербурге пройдет Springtime Gig. Локальные группы «Call Us Колос», Always April, «Ангст.» и Køl’ja соберутся в пространстве Linza Loft и будут играть скримо, шугейз и матрок. Вход за донат.
В клубе «Цоколь 2.0» в тот же день пройдет совместный концерт вышеупомянутых General Grievous и Pechora. Те же сладж, хардкор и дарк метал, но с местным саппортом, который обеспечат Аня Носова и Marie Guella.
Закроет северный концертный уик-энд Maximum Hardcore Party. Отгремев в Москве, эти хардкорщики почти в таком же составе приедут раздавать злое музло в стенах петербургской «Ласточки». Играют «Волдырь», «Самоубийства бульдозеров», «Зверуга», «Советская милиция» и «Ъ».