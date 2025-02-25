Чем живет рок-андеграунд: главные эмо- и хардкор-концерты Москвы и Санкт-Петербурга

Для любителей музыки потяжелее в ту же субботу в баре «Мотыга» отгремит Maximum Hardcore Party. Злость и ненависть в этот вечер будут источать «Волдырь», «Самоубийства бульдозеров», «Зверуга», «Советская милиция» и Potvor. Предупреждаем: на танцполе может быть опасно.