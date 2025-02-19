Минаева: «Я и без хита „Шоколадка“ осталась бы счастливым человеком»

— Что вызвало депрессию?



— Предполагаю, что определенный стресс на фоне проекта. Это был первый опыт медийности. Вот все эти штуки с реакцией на «Шоколадку» я прошла еще тогда. И принимала все близко к сердцу, включая комментарии кумиров из жюри, коллег, которых я считала более талантливыми, а себя — недостаточно. Было много самокопаний и сомнений в себе, когда читала комментарии, где люди желали мне смерти. Считаю, я тогда не была до конца сформирована, одно наложилось на другое. Продюсер «Песен» тогда говорил: «Давай‑ка ты не будешь останавливаться. Ребята, которые из прошлого сезона, так сделали — у них сейчас ничего нет. А ты продолжай топить». И я взяла это за установку, хотя ресурса топить у меня не было. Внутри накапливалась агрессия, которая в итоге вылилась в то, во что вылилась. Потом шла долгая перезагрузка и проработка как физического, так и ментального состояния. Я до сих прорабатываю с психологом «приколы», которые у меня вылезают.