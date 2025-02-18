Концертный зал

Чем живет рок-андеграунд: от эмо до рейв-хопа. Главные концерты недели

Сегодня в 07:30
Концертная жизнь Москвы и Петербурга — это не только глянцевые дорогие выступления больших звезд, но и разнообразная андеграунд-сцена современной гитарной музыки. В обзорной колонке для «Афиши Daily» большой фанат эмо и автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов составляет программу от обаятельного инди до тяжелого метала.

20 февраля в московском клубе «Клуб Клуб» пройдет мини-фестиваль гаражного рока Blue Curacao. Инди, шугейз и панк-рок в этот вечер сыграют группы Set California, «Хайлайтер», «Две пятых» и «Дни и ночи». Вход бесплатный.

© «Две пятых»

В «Складе № 3» 21 февраля состоится концерт Baldemoboy. Абстрактный и не очень рэп с настроениями Паши Техника под звуки рейва и прочего грохочущей музыки — настоящий андеграунд. На саппорте — «Собакой сдохъ» и «Степа ч».

© baldemoboy
Baldemoboy, Собакой сдохъ, Стёпа ч
Концерт / 21 февраля
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В рок-баре «Штопор» 21 февраля состоится «Громкий гиг». Громко будут делать хардкор-панки Lactic Acid, более мягкие альтернативщики EEEda и молодая группа «Тур де Франс», играющая приятный бритпоп.

© lactic acid

Мрачная атмосфера 21 февраля накроет бар «Мотыга». Там пройдет вечер мощного пост-метала, сладжа, нойза, хаотик-хардкора и блэкгейза. Играть будут Smyčka, «Вирь», «Аксарх» и Nóum. Билеты на входе.

© Smyčka

Будь андеграунд человеком, им был бы Леха Никонов. Легендарный поэт и лидер панк-группы «Последние танки в Париже» 21 февраля отпразднует 30-летие творческой деятельности. Поэтический вечер, наполненный экспрессией и провокационными стихами, пройдет в баре «ТехникаБезОпасности».

© Леха Никонов

22 февраля в клубе Powerhouse Moscow выступит группа «Котарды». Бодрый инди-рок из Москвы, не брезгающий в своем звучании экспериментами. Концерт приурочен ко дню рождения фронтмена коллектива и двухлетию альбома «Отель Пацифик-Смерть».

© «Котарды»

В последнее воскресенье февраля поклонники эмоциональной музыки встретятся в московском «Складе № 3», где будет звучать настоящее скримо, мидвест-эмо, шугейз, а ещё нойз-рок и пост-хардкор. На сцене — представители столичного андеграунда CALANQUE, «Дефи́с», prospal, «андерскор» и «Марина, я умираю!».

© «Дефи́с»

В петербургском клубе «Сердце» 21 февраля пройдёт «Черная акустика» группы «Номер скрыт». Полюбившееся многим мрачное инди обретет новое звучание в экспериментальном формате.

© «Номер скрыт»
номер скрыт
Концерт / 21 февраля
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После пятничного концерта в Москве Baldemoboy выступит со своим абстрактным рейв-хип-хопом в Петербурге. Пройдет все в воскресенье, 23 февраля, в баре «Поддон». Северный саппорт обеспечат «Уфимский рейв» и «Меш».

© baldemoboy
Baldemoboy, Уфимский рейв, Меш
Концерт / 23 февраля
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