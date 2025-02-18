Концертный зал Чем живет рок-андеграунд: от эмо до рейв-хопа. Главные концерты недели Роман Имполитов Сегодня в 07:30

Концертная жизнь Москвы и Петербурга — это не только глянцевые дорогие выступления больших звезд, но и разнообразная андеграунд-сцена современной гитарной музыки. В обзорной колонке для «Афиши Daily» большой фанат эмо и автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов составляет программу от обаятельного инди до тяжелого метала.