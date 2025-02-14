«Чмок, ай лав ю». OG Buda, Mayot, Feduk и не только шлют валентинки любимым артистам

В Новосибе у меня был друг Виталя Агеев, который работал с Олегом. Мне повезло, и он помог попасть к нему не просто на концерт, а в гримерку. Угадайте, кто шесть часов молчал, подбирая вопрос в голове. Даже спустя несколько лет, когда я был постарше, во время следующей встречи я не стал ничего спрашивать про тот или иной любимый трек, думая, что вопрос был задан сотни раз. На фото мне 17».