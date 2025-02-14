«Чмок, ай лав ю». OG Buda, Mayot, Feduk и не только шлют валентинки любимым артистам

«Респектую Сене Saluki. Восхищаюсь тем, как он обращается с музыкой: инструментами, голосом, эффектами, звуками, природой. А инструменты Сени в музыке — это эмоции, которыми он очень импульсивно и классно дирижирует».
«Есть три артиста, сильно повлиявших на мое творчество: Скриптонит, Fuze из группы Krec, Паша Техник и группа Kunteynir в целом. До сих пор слежу за ними с огромным интересом и жду от них новой музыки.
Каждый повлиял на меня по-своему: Скриптонит вдохновил на то, чтобы писать тексты, которые будут знакомы каждому человеку. Он для меня еще и про музыкальность и посыл в целом. Группа Krec вдохновляет своей литературностью, поэтичностью, а Паша Техник — тем, что проще относится к рэпу».
«Я жестко респектую Mona, мне нравится ее мелодизм и тексты, глубина и смыслы. Помимо каких‑то суперизвестных треков, которые слушают многие, у меня еще с давних времен в плейлисте есть „Ну и че?“, и я довольно часто слушаю его на репите в машине. Mona, респект!»
«Очень люблю ЛСП. Знаю все, от «ЁП» до «One More City». Олег и Рома создали уникальный для постсоветского пространства стиль, сочетающий электронный аранж и пронзительную лирику. Они одни из немногих, кто сделал совместный альбом с Pharaoh. Единственные, про кого глава бывшего Booking Machine снял часовое видеоОлег ЛСП и Oxxxymiron* развязали конфликт внутри одной песни — трека «Imperial» друга и битмейкера Мирона Porchy. После этого Oxxxymiron выпустил ролик на 52 минуты, в начале которого обещал «максимум за 3 минуты раскидать все по фактам».. Мне было 16 лет, было весело.
В Новосибе у меня был друг Виталя Агеев, который работал с Олегом. Мне повезло, и он помог попасть к нему не просто на концерт, а в гримерку. Угадайте, кто шесть часов молчал, подбирая вопрос в голове. Даже спустя несколько лет, когда я был постарше, во время следующей встречи я не стал ничего спрашивать про тот или иной любимый трек, думая, что вопрос был задан сотни раз. На фото мне 17».
«Хочу отправить валентинку Теме Mayot и сказать, что он просто самый недооцененный, самый талантливый, самый красивый, самый вокальный, самый умничка. И как только он это до конца осознает во всей своей форме, к чему он и так уже приближается, мне кажется, Темыч покорит еще больше сердец. Люблю, обожаю. Не переставай сиять.
Еще отправляю валентинку малышке Baby Cute — без всяких вот этих намеков, просто с благодарностью за творчество. Наконец-то у нас появилась реально крутая девчонка, которая никого из себя не строит, просто вот такая, какая она есть, Настюха Baby Cute раздает свэгулю, а мы все наслаждаемся. Чмок, ай лав ю.
Еще хочу отправить валентинку Бразильцу из группы „Рыночные отношения“ со словами: „Был, есть и будешь номер один. Спасибо. Отец. Обнял“.
Передаю анонимную валентинку Джону Гарику, в которой ничего не будет написано, кроме сердечек всех цветов в эмоджи. Просто сердечки, сердечки, сердечки, сердечки, сердечки, сердечки.
И еще бы отправил валентинку Басте со словами: „Спасибо, что живой“».
«За всю мою прожитую жизнь могу с уверенностью назвать лишь одного артиста, который действительно повлиял на мое творчество. В его произведениях я услышал и нашел себя, понял, что можно делать глубокую, искреннюю музыку, не имея при этом никаких средств. К сожалению, этого артиста уже давно нет в живых. Вечная память Николаю Алтухову, лидеру группы „Неботошнит“».
«Респектую Олегу ЛСП — считаю, что лучше него на русском языке сейчас никто не пишет».
«Хочу передать привет и респект Saluki, он удивил альбомом „Beach Rock Hotel“, которым как будто показал еще один новый путь и звук для русской музыки. Я ничего однозначно похоже звучащего и близкого по атмосфере не слышал. Потом стал вслушиваться в другие альбомы и тоже кайфовать. Думаю, это важно — смотреть и ценить разные жанры. Это помогает узнавать в том числе новые грани себя самого».
Признаться в любви к артисту можно в «Яндекс Музыке» при помощи «донателок» — особых валентинок, которые допустимо сопроводить сообщением к исполнителю. С их помощью 14 февраля подписчики сервиса смогут поддержать любимых артистов с подключенными донатами. Самые креативные «донателки» «Яндекс Музыка» разместит на одном из главных медиафасадов Москвы.
* Oxxxymiron признан иноагентом Минюстом РФ