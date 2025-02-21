Отменить (,) нельзя (,) простить. Что нам делать с Канье Уэстом?

В начале февраля Канье Уэст опять активизировался в твиттере, где устроил марафон диких высказываний. Вновь признавался в любви к Гитлеру, называл себя нацистом, рассказывал про мировой еврейский заговор, призывал освободить Дидди, занимался фэтшеймингом и оскорблениями примерно всех, кого мог вспомнить. И не только. В финале Канье запустил продажу новых футболок с изображением свастики. Они провисели на его сайте несколько дней, после чего исчезли.
В итоге не выдержали даже самые близкие. Артист Ty Dolla $ign, с которым у Канье в прошлом году вышло два совместных альбома «Vultures», написал в соцсетях, что выступает против хейтспича в любых формах, и удалил все упоминания о проекте с Канье. На следующий после скандала с «голым платьем» Бьянки день о прекращении сотрудничества с Канье объявил Гоша Рубчинский. По данным TMZ, Бьянка Цензори и Уэст разводятся, но позже представители обоих опровергли эту новость. Других публичных сторонников у Канье и так давно не было.
Мы решили опросить людей, для которых Канье Уэст много лет был важной фигурой музыкального и культурного поля. Как они воспринимают поведение артиста сейчас и как оно влияет на восприятие его фигуры в целом.
Как отношение к Канье менялось у людей разных поколений
«Я познакомился с Канье с „808s & Heartbreak“ и с тех пор смотрел на него как на музыкального визионера, который превращал музыку в нечто большее. Из музыки он создавал миры. Именно из музыки он создал моду — даже не моду, а идею, лайфстайл. Идей у Канье было много, и каждая поражала масштабом. Его клипы, выступления, презентации. Но над этим всем был подход к музыке. Музыка как способ создать комьюнити. Музыка как способ рассказать историю.
В истории всегда есть рассказчик и слушатель. И тот самый „Старый Канье“ (как в песне „I Love Kanye“) иногда был невыносимым, но при этом говорил с людьми вокруг. Он завоевывал любовь. Не то чтобы это очень здоровая позиция, но она подразумевает этот виртуальный диалог.
И вот после альбома „Donda“ Канье перестал разговаривать. Он сознательно расстался со слушателем. Раньше переносы релиза были тизингом и игрой, теперь переносы альбома — это „плевать на вас, у меня свои дела, все равно послушаете“. Туда же постоянные медиапровокации, которые перестали быть частью сторителлинга. Теперь это не тонкий интуитивный маркетинг, а что‑то в стиле „когда напился и под руку попался телефон“. Правда, в случае Канье алкоголь не обязателен.
Канье занял позицию безобидного трикстера, который проверяет реальность на вшивость. И мир ему поверил. Канье просто шутит. Канье просто такой необычный. Он богатый, так что у него точно все полечено, он притворяется.
Мир по Канье лжив и агрессивен. И вот тут начинается главное. У Канье абсолютно точно сложное ментальное заболевание. В разное время с его слов ему ставили диагнозы биполярное расстройство, депрессия, расстройство аутистического спектра; он то принимал лекарства, то бросал, но главное — творил вещи, разрушительные для него. Сначала это казалось баловством, потом стало все более странным».
«Нормально ли в мире, который переполнен конфликтами, где каждый сам по себе, поднимать над головой (конечно, в шутку — кто не понял, тот лох) свастику, говорить, что ты нацист и нормализовать Гитлера? Нет ли более гуманных или хотя бы глубоких, чуть более мудрых вещей, которые Канье может сделать, имея свои ресурсы?
Одно из любимых аниме Канье — „Акира“. В этом великом фильме персонаж Тэцуо теряет контроль над своими силами, утопая в ненависти. Зрителю жалко Тэцуо, за его поступками стоит его боль. Но в итоге он разрушает мир. Из музыкального визионера Канье превратился в демагога-мегаломана, в очередной раз опередив тренды и показав, что это совсем не всегда значит что‑то хорошее. Поэтому да, I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye».
Блогер, рэпер, участник объединения «Баловники»
«Уже не удивляюсь поступкам Канье, только искренне смешно от этого. Казалось бы, человек совсем теряет контроль над своим языком. Но он всегда был таким. Эти обострения не новы, всяческие перформансы всегда были продуктом его дара и проклятия. Не будь он таким поехавшим, не было бы бессмертного наследия в виде кучи 10/10 альбомов, которые всегда будут греть мои уши.
В первую очередь это великий артист, внесший неоценимый вклад в современную музыку, моду и не только. Впервые услышал его в детстве, а целенаправленно начал впитывать музыку Канье уже выходя из подросткового возраста. Сперва думал: „Ну, рэпер, пара треков хорошие, но не более, я же рок слушаю“. А сейчас жду момент, когда смогу купить все его альбомы на виниле.
Канье уже пытались отменить. Мне лично все равно, что с ним сделают, пока его музыка есть в свободном доступе. Культура отмены извращена наизнанку, она работает только когда обижены обиженные. Люди и мертвых отменить не против, не углубляясь в суть дела и кидая ярлыки на всех. Можно и Тарантино отменить за „Джанго“, но будет ли в этом польза для поп-культуры и общества? Я далек от охот на ведьм. Есть достаточно кейсов отмены по факту, но это очень нестабильная штука».
Блогер, ведущая
«С Канье Уэста началось наше шоу „Decoders“. Я увидела, как Даня Трабун анализировал его альбом „Donda“, он там нашел десятки скрытых пасхалок и смыслов. Мы с Даней списались и решили снять выпуск об этом, а потом уже так и повелосьНа сегодня вышло больше 30 выпусков шоу „Decoders“.. Поэтому тут важный тезис, как Канье вдохновляет многих людей на свое творчество в совершенно разных сферах.
В основном по спирали увеличения интереса, потому что за ним удивительнее всего наблюдать в динамике: когда ты замечаешь этапы, стадии биполярки, прослеживаешь какую‑то логику в абсурдных твитах. Даже больше как‑то переживаешь за него, думаешь: „Почему же близкие не могут на него повлиять, оградить, помочь? Или это все идет по какому‑то безумному плану?“
Культура отмены? Ой, умоляю. У нас целые страны отменяют и потом возвращают. А тут чел с твиттером. Культура отмены — это объективно очень новое явление, его правила и регламенты еще не устоялись. Оно бесспорно важное, местами великолепное, но местами дико инфантильное. Пока что это маятник, который качается то в одну, то в другую сторону, от одной радикальности к другой. Ему еще лет пятьдесят минимум надо, чтобы хоть как‑то устаканиться. На нашем веку еще поудивляемся.
Канье — новатор, он делает вещи, которые потом кажутся такими очевидными и повсеместными. Yeezy, Sunday Service, рэп с лоскутками скрипок и электронщины — это все уже просто осталось в культуре, размножилось и стало каким‑то общим и нарицательным. Кто‑то может сделать все это уже чище, приличнее, без скандалов и безумия, но все же есть дань уважения тому, кто сделал это первым. Важная пометка: конечно, это не касается футболки со свастикой и безумных расистских заявлений. Да и он в этом совершенно не новатор».
«Канье — просто талантливый чувак с великим разумом и чувствительным подходом к созданию бессмертных вещей, у которого есть чему поучиться. В инфополе он у меня с 2017-го, когда я начал подшаривать за хип-хоп.
В прошлом году я хотел встретить Канье, когда он приезжал в Москву. Хотел передать ему кепку своего производства „Череповец“, а в итоге познакомился со своими подписчиками вживую, ну и с Гошей. Как писали в комментариях, „вернулись во времена чемпионата мира по футболу 2018 года“: красивая молодежь, которую снова что‑то объединило. Это то, что хочется запомнить навсегда.
Пропорционально его сумасшествию ты начинаешь сильнее отделять личность от творчества. Когда устаешь от его метаний от Человека-паука к Веному, от Канье Уэста к Йе. Стоит отметить, что так произошло со многими публичными людьми после знакомства с ними: за творчеством наблюдаю и даже могу помочь, но для своего же блага общаться не хочется».
«Потому что участники индустрии, частью которой является Канье, — это зависимые от ужасных вещей потерянные люди. Наркотики, легкие связи, отступления от моральных принципов — это не то, что нам близко. Но это то, о чем мы слушаем песни. Никому не приятно читать записки сумасшедшего в твиттере, но все любят про это слушать, ведь мы music lovers.
Бро должен задиссить Череповец — и тогда я отвернусь от него. Пока же его творчество не настолько темное, как твиттер».
«Для меня Канье Уэст в первую очередь гениальнейший музыкант, законодатель современной музыки и артист, изменивший индустрию. Его высказывания печалят: то, что он говорит, неприемлемо как для меня, так и для современного общества, такого вообще не должно быть. Я ни в коем случае не поддерживаю эти высказывания и осуждаю их. Недавно ему диагностировали аутизмОб этом сам Канье рассказывал в феврале., но это не оправдание его выходкам, которые перешли все границы. На Западе культура отмены очень хорошо работает, крупные мировые бренды уже от него отвернулись. Думаю, это еще не конец».
Что про поведение Канье думают в соцсетях
Марафон безумия Канье сильно впечатлил твиттер, особой поддержки он там не нашел, а вот грусти по «тому самому» человеку — в избытке.
«Скучаю по старому Канье:
„Порнография разрушила мою семью, но Иисус все излечит“.
„Удалите все виды порно из твиттера и всех других платформ. Порнография — продукт педофилии. Когда взрослый человек смотрит порно, он видит чью-то дочь, заново проживающую свои травмы за деньги“».
«Если бы аккаунт Канье взломали, никто бы этого и не понял».
«Мир, умертви Канье сразу после выхода альбома „The Life of Pablo“».
«А раньше по воскресеньям Канье постил такое».
«Вы можете сходить с ума, а потом взглянуть на ленту Канье, чтобы понять, что у вас все в порядке».
«Эмоции от чтения твитов Канье».
Музыкальный редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»
«Канье Уэст — ключевой артист моего взросления. Я буквально формировался на альбомах „Late Registration“ и „Graduation“, а „808s & Heartbreak“ по-прежнему кажется релизом, без которого рэпа десятых просто не могло существовать. Меня, школьника, музыка Канье учила не бояться мечтать, быть постоянно открытым к новому и с интересом во всем разбираться. Он был лучом концентрированного света: рэп — интереснее и разнообразнее, чем привычные стереотипы. Звезды не только небожители, но и источники вдохновения, которое легко переложить на себя. Очень люблю его интервью 2010 года на фоне выхода альбома „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“, где Канье много говорил о том, как важно оставаться любознательным ребенком, открытым миру.
Прошло пятнадцать лет — и меня все меньше интересует Канье Уэст. Он давно не делает интересной музыки (я до сих пор не слушал „Vultures 2“ — зачем?), коллабы одежды с Гошей Рубчинским казались унылыми, а кроме этого… а что вообще может дать сегодняшний Канье? Поток людоедских высказываний в твиттере? Так это давно не смешно, а печально и страшно. Страшно, потому что через этот поток сознания так или иначе нормализуются вещи, которым не место в современном мире. Печально, потому что этим занимается человек, много лет двигавший в массы свет.
Важным кажется еще один момент. У Канье годами был щит в виде его ментальных проблем. Никто из нас не знает наверняка, чем он болен: все свидетельства опираются исключительно на слова самого Канье, а рассказчик он не самый надежный. Но даже если отталкиваться от наличия у него болезни, оно не может служить оправданием потоку бесконечных диких высказываний. Когда ты вещаешь на мир с многомиллионной платформы, так или иначе несешь ответственность за все, что говоришь.
Грустно, что выигрывает от этого исключительно сам Канье. Речь не про „как же так, люди продолжат слушать его музыку“. Потому что его старое творчество — больше, чем любое высказывание этого человека сейчас. Проблема скорее в том, что с этого пьедестала его уже невозможно сбросить. Вот он продает футболки со свастикой — и их ведь наверняка кто‑то покупает, потому что „ха, прикол, свобода слова, наш слоняра!“».
«К счастью, его у нас уже никто и никогда заберет. Его автору хочется пожелать поскорее увидеться с врачами и отказаться от интернет-присутствия минимум на пару лет. Жаль, что второго не случится. Да и вообще „жаль“ — лучшее описание эмоций от всего происходящего».