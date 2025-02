Отменить (,) нельзя (,) простить. Что нам делать с Канье Уэстом?

Одно из любимых аниме Канье — „Акира“. В этом великом фильме персонаж Тэцуо теряет контроль над своими силами, утопая в ненависти. Зрителю жалко Тэцуо, за его поступками стоит его боль. Но в итоге он разрушает мир. Из музыкального визионера Канье превратился в демагога-мегаломана , в очередной раз опередив тренды и показав, что это совсем не всегда значит что‑то хорошее. Поэтому да, I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye».