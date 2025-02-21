Отменить (,) нельзя (,) простить. Что нам делать с Канье Уэстом?

«Для меня Канье Уэст в первую очередь гениальнейший музыкант, законодатель современной музыки и артист, изменивший индустрию. Его высказывания печалят: то, что он говорит, неприемлемо как для меня, так и для современного общества, такого вообще не должно быть. Я ни в коем случае не поддерживаю эти высказывания и осуждаю их. Недавно ему диагностировали аутизмОб этом сам Канье рассказывал в феврале., но это не оправдание его выходкам, которые перешли все границы. На Западе культура отмены очень хорошо работает, крупные мировые бренды уже от него отвернулись. Думаю, это еще не конец».