Чем живет рок-андеграунд: главные эмо-концерты в неделю влюбленных

Концертная жизнь Москвы и Петербурга — это не только глянцевые дорогие выступления больших звезд, но и разнообразная андеграунд-сцена современной гитарной музыки. В обзорной колонке для «Афиши Daily» большой фанат эмо и автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов советует альтернативную музыкальную программу на 14 февраля и не только.

14 февраля в московском Punk Fiction состоится Dude! It’s Pop Punk Party. Играть будут «Крими край», Саша Балог и «Виноваты звезды». А HHP выступит с DJ-сетом. Кроме того, на втором этаже бара будут проходить быстрые свидания, так что это не только возможность послушать поп-панк, но и познакомиться с новыми людьми

В баре «Мотыга», что буквально напротив Punk Fiction, пройдет «День разбитых сердец». Тут пожестче: скримо, хардкор, эмо-панк и постметал. Играют «Введите имя», «Сплошь», «Ярату» и Shoom. Если погрустить, то точно сюда.

15 февраля фанаты постпанка соберутся в клубе Powerhouse Moscow на концерте группы «Культодиночества». Танцевальные ритмы и тоска на грани с хтонью — то, за что так любят постпанк. В качестве поддержки на сцену выйдет минская нью-вейв/постпанк-группа «Петров и Октябрь».

Культодиночества, Петров и Октябрь Концерт / 15 февраля Билеты Подробнее на Афише

В московском клубе «Невротик» пройдет мероприятие «ЭлектроСолнце». Там на одной сцене смешаются инди, постпоп, нейророк и электроника. Играть будут Intouchwithrobots, PATS!, Starcardigan и Electrodrug.

16 февраля в том же «Невротике» состоится первый гитарный шоукейс лейбла Oki Doki Rec. На сцене — «(Поля)», «ВХВХ», «Цвет граната» и Teckel. Играть будет разное и громко: от инди на грани эмо-панка до стоунер-рока.

В петербургской «Ласточке» 14 февраля пройдет концерт группы «Теневая культура» — смесь инди и электроники с мистическим (и почти космическим) звучанием и меланхоличным завораживающим вокалом.