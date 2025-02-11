Чем живет рок-андеграунд: главные эмо-концерты в неделю влюбленных

14 февраля в московском Punk Fiction состоится Dude! It’s Pop Punk Party. Играть будут «Крими край», Саша Балог и «Виноваты звезды». А HHP выступит с DJ-сетом. Кроме того, на втором этаже бара будут проходить быстрые свидания, так что это не только возможность послушать поп-панк, но и познакомиться с новыми людьми
В баре «Мотыга», что буквально напротив Punk Fiction, пройдет «День разбитых сердец». Тут пожестче: скримо, хардкор, эмо-панк и постметал. Играют «Введите имя», «Сплошь», «Ярату» и Shoom. Если погрустить, то точно сюда.
15 февраля фанаты постпанка соберутся в клубе Powerhouse Moscow на концерте группы «Культодиночества». Танцевальные ритмы и тоска на грани с хтонью — то, за что так любят постпанк. В качестве поддержки на сцену выйдет минская нью-вейв/постпанк-группа «Петров и Октябрь».
В московском клубе «Невротик» пройдет мероприятие «ЭлектроСолнце». Там на одной сцене смешаются инди, постпоп, нейророк и электроника. Играть будут Intouchwithrobots, PATS!, Starcardigan и Electrodrug.
16 февраля в том же «Невротике» состоится первый гитарный шоукейс лейбла Oki Doki Rec. На сцене — «(Поля)», «ВХВХ», «Цвет граната» и Teckel. Играть будет разное и громко: от инди на грани эмо-панка до стоунер-рока.
В петербургской «Ласточке» 14 февраля пройдет концерт группы «Теневая культура» — смесь инди и электроники с мистическим (и почти космическим) звучанием и меланхоличным завораживающим вокалом.
А 15 февраля состоится не совсем андеграундное, но достаточно альтернативное событие — большой сольный концерт группы «Ермак!», недавно выпустившей «Настоящий русский эмо-альбом». Если к андеграунду вас тянет больше, чем к настоящему русскому эмо, то на разогреве выступит группа «Балконы» — постпанк русско-таджикского происхождения с 68-летним барабанщиком.