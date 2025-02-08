Как выступления на Супербоуле стали культовыми. От разведения собак до Майкла Джексона

В ночь с воскресенья на понедельник пройдет Супербоул — финал сезона по американскому футболу. Помимо самого спорта люди будут смотреть еще и за выступлением Кендрика Ламара — одного из главных музыкальных героев последних лет. А мы разбираемся, как вышло, что перформанс посреди футбольного матча стал мечтой любого большого артиста.

Что такое Супербоул

Финальный матч сезона в НФЛ — главной лиге американского футбола. Он ежегодно проходит в январе или феврале с 1967-го. В прошлом году прямой эфир смотрело 120 миллионов человек — абсолютный рекорд для Супербоула. С годами финал сезона НФЛ превратился из исключительно спортивного события в один из ключевых поп-культурных вечеров года, когда люди включают трансляцию не только ради спорта, но и ради дорогой рекламы, красивых трейлеров и того самого звездного выступления.

Когда рекламодатели понимают, что у них есть аудитория самых разных возрастных групп на сотню с лишним миллионов человек, они очень хотят попасть в перерыв Супербоула.

А чтобы люди вообще не отходили от экранов, в перерыве выступают еще и музыканты. То, что начиналось как школьный утренник, со временем переросло в одну из самых статусных площадок для концертов звезд. В этом году на Супербоуле выступает Кендрик Ламар — главный рэп-артист прошлого года, который лишний раз зацементирует свой статус этим перформансом.

Супербоул в 1967 году © Focus On Sport/Getty Images

Все началось с собак

Первый Супербоул прошел в конце 1960-х, но американцы играли в свою версию футбола задолго до этого. В 1921 году бизнесмен Уолтер Линго решил объединить две свои страсти: разведение эрдельтерьеров и историю коренных народов США. Линго основал команду «Урен Индианс», игроками которой стали только потомки коренных американских племен. Команду зарегистрировали в НФЛ — но не столько, чтобы выигрывать трофеи, а чтобы помогать с рекламой собак, принадлежащих Линго .

В перерывах своих матчей игроки «Урен» не уходили в раздевалку, а оставались на поле, где устраивали собачьи выставки и показывали трюки вместе с животными. Идея была успешной: продажи собак Линго выросли. Но продержалась недолго: спустя два сезона в НФЛ команда была расформирована. Потому что болельщики уже привыкли к дог-шоу, высокого качества игры футболисты не показывали — и к 1924 году Линго свернул финансирование.

Но уже сделал свой главный вклад в историю спорта — именно его команда придумала развлекательные шоу в перерыве.

Первые 25 лет шоу на Супербоуле — это скучно

Сперва шоу в перерыве не воспринималось ни как что‑то статусное, ни важное. Первые годы за развлечение отвечали марширующие оркестры и трубач Ал Хирт. Впервые приметное имя в лайнапе появилось только в 1973 году — тогда музыке Хирта подпевала Элла Фитцджеральд. Но крена в сторону звезд так и не случилось, а очередное выступление оркестра сменялось то диснеевскими мини-мюзиклами, то очередной джазовой группой.

Элла Фитцджеральд и Ал Хирт на Супербоуле © Jerry Cooke/Getty Images

Все изменил Майкл Джексон

Перемены пришли в начале 1990-х. Организаторы Супербоула устали смотреть на падающие рейтинги матча в целом и за оттоком зрителей в перерыве. В 1992 году всем было так скучно, что 22 миллиона человек в перерыве переключились на соседний канал, чтобы посмотреть специальный эпизод сериала «В ярких красках»Американское скетч-шоу, где в девяностых дебютировали в том числе Дженнифер Лопес и Джейми Фокс. Со следующего года подход к выступлению в перерыве изменился кардинальным образом.

На следующем Супербоуле 31 января 1993 года в перерыве выступал уже Майкл Джексон. И сделал это по-королевски: вышел на сцену, после чего замолчал на минуту, пока к нему сбегались люди. А дальше — лунная походка, лучшие хиты и всеобщий восторг. Если за год до этого аудитория Супербоула составила 79 миллионов человек, то в 1993-м за трансляцией следили уже 90 миллионов зрителей. После этого шоу в перерыве Супербоула стало интересовать людей не меньше, чем сам футбол. А кого‑то даже больше: за анонсами музыкальной программы стали следить и люди, максимально далекие от спорта.

Майкл Джексон на Супербоуле © Rick Stewart/Getty Images

Как выступление на Супербоуле стало предметом гордости

Дальнейшее развитие Супербоула хорошо отражает и перемены в культуре. Со временем выступления в перерыве и бесконечный поток рекламы стали выходить за пределы телеэфира — и оседать в интернете. Теперь большие киностудии знают, что главные трейлеры будущих блокбастеров надо показывать в перерыве Супербоула. А компании зовут Дэвида Финчера снимать рекламу безалкогольного пива — потому что ну а когда ее показывать, если не во время Супербоула?

Для музыкантов же перформанс на Супербоуле стал еще одним важным атрибутом собственной статусности. «Что, у тебя три „Грэмми“? Круто, а сколько раз ты выступал на Супербоуле? Ноль? Ну понятно».

Лучшие шоу на Супербоуле кроме Майкла Джексона Джанет Джексон, Джастин Тимберлейк и не только (2004)

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Первый мем, который подарила музыкальная часть Супербоула. В 2004 году на выступление затянули большое количество звезд: Джанет Джексон, Джастина Тимберлейка, еще не злодея Дидди, Нелли, Кид Рока и Джессику Симпсон.

Джексон и Тимберлейк вместе исполняли песню «Rock Your Body», а в финале выступления Джастин случайно (или нет) сорвал часть костюма Джексон, оголив ее грудь в прямом эфире национального телевидения. Случай спровоцировал большой скандал, за который еще долго извинялись все участники. А Джанет Джексон стала еще и человеком, которого больше всего искали в интернете на протяжении 2004 года.

Принс (2007)

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Принса и Майкла Джексона годами противопоставляли друг другу: оба сильно влияли на поп-музыку при жизни и многое сделали в ее формировании уже для следующих поколенийНапример в лице одного канадского певца, речь о котором пойдет ниже. Выступление Принса на Супербоуле — лишнее напоминание о том, что его не стоит воспринимать как нишевую звезду в тени более заметного Джексона. Потому что нишевому артисту Супербоул бы не отдали, а «Purple Rain» и сейчас звучит как хит всех времен.

Бейонсе (2013)

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Просто момент абсолютного поп-величия. Певица, уже записавшая ключевые песни своей карьеры, вышла на сцену в Новом Орлеане и показала: предыдущие 10 лет работала над тем, чтобы стать легендой. И этим перформансом только увековечила себя.

The Weeknd (2021)

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Самое масштабное шоу в истории Супербоула. Огромная сцена-трансформер, сотни двойников певца, программа из главных хитов мира. Выступление на Супербоуле — момент, когда Абель Тесфайе окончательно превратился из стар-боя в звездного мужчину.

Рианна (2023)

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