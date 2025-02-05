Чем живет рок-андеграунд. 9 главных концертов этой недели

Концертная жизнь Москвы и Петербурга — это не только глянцевые дорогие выступления больших звезд, но и разнообразная андеграунд-сцена современной гитарной музыки. В обзорной колонке для «Афиши Daily» большой фанат эмо и автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов советует сразу девять разноплановых концертов в Москве и Петербурге.

Роман Имполитов Энтузиаст эмо-музыки, автор телеграм-канала «слезы моей юности»

«5 февраля в московском клубе „16 тонн“ дадут жару „Мытищи в огне“. В прошлом году группа навела суету альбомом „Технолавина“, где смешала рок, панк, метал, техно, габбер и хардбасс. Как говорится, лучше один раз услышать!»

мытищи в огне Концерт / 5 февраля Билеты Подробнее на Афише

«7 февраля ценители мрачного инди встретятся в московском Powerhouse Moscow на „Черной акустике“ группы „Номер скрыт“. Ребята обещают старые треки в новом экспериментальном звуке. Звучит многообещающе. Тем более что электронный материал у группы весьма крутой».

номер скрыт Концерт / 7 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Если слова «шугейз», «дрим-рок», «трип-хоп» и «экспериментал-арт-рок» для вас не пустой звук, то 7 февраля имеет смысл заглянуть в клуб «Лахесис» на «Гало Fest». Будут играть «Тоня кто?», Vaija, «Мед», MÖD и Катя Рябина.

Для тех, кто любит потяжелее, в московском клубе «Смена» 7 февраля пройдет Old Fashioned Bastards — полное панк/дед-метал/хардкор-месиво. На сцене — самые злые команды Твери, Ижевска, Подольска и Москвы: Social Discord, «Время увечий», «Хватка бульдога», Tromber и Broken Fist. Главное — остерегайтесь танцоров на танцполе.

8 февраля в том же клубе «Смена» состоится настоящий панк-шабаш — треш-метал-фестиваль Inquisition Fest. За многообещающим названием — состав в лице групп The Wolves, «Криднекредли», Electric Torture, «Евротрэш», Iron of Hate и Inhibitor.

На втором этаже бара Punk Fiction 8 февраля пройдет Dude! It’s Core Party. Эмокор, постхардкор, панк-рок, шугейз — все это здесь. Играют Voi (участники Пикника «Афиши»), Get Cold, Deceived и Morerossa. Если вы разбираетесь в сортах альтернативной музыки, то пропускать этот концерт крайне не советую.

9 февраля в клубе «Город» даст концерт Masha Hima. Да, снова инди и снова мрачное. Я бы даже сказал — провокационное. Masha Hima презентует свой новый альбом «На Лиговском 50» (петербуржцы сразу всё поняли), который вышел в декабре прошлого года. Кстати, в Петербурге презентация тоже будет, но только в конце месяца.

Также 9 февраля в клубе Pravda пройдет презентация нового альбома дуэта «Досвидошь». Если раньше их музыку можно было причислить к обыкновенному инди, то на новом альбоме случился переход к настоящему року. А поддержит ребят группа «Почему коммутатор молчит».