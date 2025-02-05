Чем живет рок-андеграунд. 9 главных концертов этой недели

«5 февраля в московском клубе „16 тонн“ дадут жару „Мытищи в огне“. В прошлом году группа навела суету альбомом „Технолавина“, где смешала рок, панк, метал, техно, габбер и хардбасс. Как говорится, лучше один раз услышать!»
«7 февраля ценители мрачного инди встретятся в московском Powerhouse Moscow на „Черной акустике“ группы „Номер скрыт“. Ребята обещают старые треки в новом экспериментальном звуке. Звучит многообещающе. Тем более что электронный материал у группы весьма крутой».
«Если слова «шугейз», «дрим-рок», «трип-хоп» и «экспериментал-арт-рок» для вас не пустой звук, то 7 февраля имеет смысл заглянуть в клуб «Лахесис» на «Гало Fest». Будут играть «Тоня кто?», Vaija, «Мед», MÖD и Катя Рябина.
Для тех, кто любит потяжелее, в московском клубе «Смена» 7 февраля пройдет Old Fashioned Bastards — полное панк/дед-метал/хардкор-месиво. На сцене — самые злые команды Твери, Ижевска, Подольска и Москвы: Social Discord, «Время увечий», «Хватка бульдога», Tromber и Broken Fist. Главное — остерегайтесь танцоров на танцполе.
8 февраля в том же клубе «Смена» состоится настоящий панк-шабаш — треш-метал-фестиваль Inquisition Fest. За многообещающим названием — состав в лице групп The Wolves, «Криднекредли», Electric Torture, «Евротрэш», Iron of Hate и Inhibitor.
На втором этаже бара Punk Fiction 8 февраля пройдет Dude! It’s Core Party. Эмокор, постхардкор, панк-рок, шугейз — все это здесь. Играют Voi (участники Пикника «Афиши»), Get Cold, Deceived и Morerossa. Если вы разбираетесь в сортах альтернативной музыки, то пропускать этот концерт крайне не советую.
9 февраля в клубе «Город» даст концерт Masha Hima. Да, снова инди и снова мрачное. Я бы даже сказал — провокационное. Masha Hima презентует свой новый альбом «На Лиговском 50» (петербуржцы сразу всё поняли), который вышел в декабре прошлого года. Кстати, в Петербурге презентация тоже будет, но только в конце месяца.
Также 9 февраля в клубе Pravda пройдет презентация нового альбома дуэта «Досвидошь». Если раньше их музыку можно было причислить к обыкновенному инди, то на новом альбоме случился переход к настоящему року. А поддержит ребят группа «Почему коммутатор молчит».
В петербургском андеграунде негусто, но кое‑что нашлось и здесь: 8 февраля сразу на двух сценах клуба «Ласточка» состоится большой фестиваль шугейз/построк/инди-музыки. А раз сцены две, то и лайнап немаленький. Смотрите сами: «Дом прекрасных аустов», «Дедовский свитер», «Утешение», «Шабаш», «Клуб любителей жизни», Fetters in Use, Mint Tea и Dog Silent. И все это в одном месте за один вечер. Разве не здорово и классно? По-моему, здорово и классно».