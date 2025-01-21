Колонка музыкального редактора «Афиши Daily» Леши Горбаша о шумихе вокруг песни «Сигма-бой»: она попала в один из чартов Billboard и спровоцировала много разговоров о «мировом суперхите». Это не совсем так, но успех «Сигмы» все равно важная и классная история успеха. Просто дело не в чартах, а том, что их окружает.

Заметный сюжет последней недели: песня «Сигма-бой» попала в чарт Billboard. Про это я читал в телеграм-каналах и даже твиттере, про это меня просили дать комментарий издания, которые с музыкой пересекаются только по очень большим поводам, чтобы рассказать про какой‑то огромный успех. Кажется показательным, что в тексте издания «Москва 24» комментарии абсолютно всех экспертов сходятся во мнении, что никакого успеха не случилось.

Почему «успех» в Billboard ничего не значит

Слова «чарт Billboard» уже имеют над собой божественный ореол, символизирующий высший успех в музыкальной индустрии. На деле все несколько иначе. Существует множество чартов Billboard, отражающих самые разные музыкальные направления и веяния. Например, пару лет назад слушатели возмущались из‑за того, что Бейонсе включили в кантри-чарт, потому что одна ковбойская шляпа не делает тебя певицей народных американских песен. Но внутри Billboard чтят не только музыкальные жанры, но и тренды. Так в последние годы появились хит-парады, отражающие музыкальную жизнь тиктока и других похожих приложений.

Среди них — «Hot Dance/Pop Songs», запустившийся 15 января. «В чарте представлены песни с танцецентричными вокалом, мелодией и припевами, которые исполняют артисты не из танцевальных и электронных жанров. Распределение мест опирается на стриминговую активность, радиоротации и данные о продажах песен», — так новый чарт описывает сам Billboard. Звучит красиво, но на деле в этом топ-10 ровно ноль точек пересечения с главным топом Billboard Hot 100.

Потому что, когда мы говорим про хит-парадах Billboard, имеем в виду его флагманский чарт, в котором песни, бьющие рекорды стримингов и собирающие прослушивания сотнями миллионов, — это как раз показатель самой успешной музыки глазами американской музыкальной индустрии. На этой неделе там можно найти Бруно Марса, Леди Гагу и Камиллу Кабельо. Это тоже важное уточнение: Billboard опирается на статистику прослушиваний только в Америке, а не по всему миру. Нишевые же чарты — тоже опирающиеся на один, пусть и очень большой рынок — следят за тем, что происходит в самых разных ответвлениях музыки. Как и тот самый Dance/Pop Chart, куда попала песня «Сигма-бой».

Пример: когда человек слышит песню Билли Айлиш, он, скорее всего, понимает, что это за певица и где найти ее музыку. А когда мы говорим про виральные хиты из соцсетей, уровень погружения сильно меньше: как правило, все ограничивается шазамом и просмотром единственного клипа на YouTube. Легче всего разобраться с «Сигма-боем» на фоне статистики Spotify. В 2024 году у Betsy вышло пять синглов: у «Сигмы» на момент публикации 33 миллиона прослушиваний, у четырех других вместе взятых — чуть больше 300 тысяч. Это буквально говорит о том, что широкий интерес вызвала только одна песня, а остальные привлекают публику буквально в 100 раз меньше. Поэтому и говорить про завоевание западного рынка — очень большое преувеличение. «Сигма» — сезонный успех соцсетей, а не большой мировой хит.

Песня «Сигма-бой» — огромный успех. Просто его отражают совсем не чарты

Но абзац выше не нужно воспринимать как обесценивание песни «Сигма-бой» и ее авторов. Напротив, это крутой пример того, как люди внимательно подходят к написанию своих песен, думая о том, кто их будет и исполнять, и потом слушать. Это результат огромной работы, востребованность которой абсолютно справедлива. Особенно учитывая, что это не первый такой успех Betsy: в 2022-м у нее виралилась песня «Capybara», а в 2021-м в азиатских соцсетях залетел сингл «Simple Dimple Pop It Squish».

Вот как песню «Сигма-бой» комментировал ее автор, отец Betsy Михаил Чертищев: «Я не придумываю песни специально, в голову приходят фразы, я записываю их на диктофон и оцениваю их виральность. Так было и с фразой „Сигма-сигма-бой“. Песни так хорошо заходят за рубежом из‑за того, что я прорабатываю фонетику».

И кажется, радоваться тут нужно не раздутому инфоповоду про «трек попал в Billboard», а тому, что локальные артисты понимают мировой музыкальный рынок и далеко не в первый раз подбирают к нему нужные ключики.

Почему таким историям важно радоваться и без надуманных поводов

Манера годами преувеличивать международную значимость локальной музыки смущает меня годами. До появления новостей о Billboard в моей ленте к «Сигма-бою» относились в лучшем случае с пренебрежением: «Ой, очередная песня для тупых детей из тиктока» . То есть, нет признания Billboard — нет уровня? Но ведь сотни миллионов прослушиваний и роликов под этот звук и так прекрасно существовали и без попадания в очередной чарт.

Успех больших виральных песен определяется самой простой метрикой — количеством их прослушиваний. И в хитовости «Сигма-боя» никаких сомнений нет — об этом говорят и 33 миллиона на том же Spotify и больше сотни на YouTube (если учитывать разные заливы). Большая работа для артистов в этом случае начинается после такого успеха : как сделать так, чтобы он не остался мимолетным моментом тикток-успеха, а превратился в площадку для дальнейшего взлета?

Радоваться успехам локальных артистов — это круто. Как и пытаться разобраться в том, из каких кирпичиков этот успех складывается. Будь то очередная детская песня из тиктока, вчерашний школьник Oneheart, чья милая электроника собирает миллиардные прослушивания, или группа из Беларуси «Молчат дома», которая вдруг через алгоритмы залетела западной аудитории, не растерялась — и до сих пор ездит в мировые туры.