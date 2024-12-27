Каким мы запомним 2024 год в музыке. Крутые альбомы, brat summer, скандалы и хиты

Вспоминаем уходящий год в музыке — и напоминаем про главные тексты «Афиши Daily», посвященные ключевым музыкальным феноменам, героям, злодеям и событиям. От камбэка Пикника «Афиши» до ареста Дидди!

Год начался с альбома MiyaGi & Эндшпиля

© MiyaGi & Эндшпиль

В январе Miyagi & Эндшпиль выпустили альбом «Narrative», лишний раз напомнив, что уже много лет не имеют никакого отношения к современному кальян-рэпу. Теперь это музыка вдумчивых взрослых людей, которая уместнее не на вечеринках или по дороге к ним, а где‑то в уюте одиноких прогулок. Казалось бы, с таким разворотом творчества на 180 градусов легко растерять костяк аудитории, но вместо этого кавказский тандем новым альбомом обновил еще несколько стриминговых рекордов, а мы попробовали разобраться в устройстве их феномена.

Макан освоился в роли суперзвезды

Артист, который пару лет был чартовым супергероем, но при этом оставался вдали от внимания публики. Многие наизусть знали песню про «асфальт» и «биркин цвета осень», но едва ли узнали бы ее автора на улице. В этом году все изменилось после выхода шоу «Вписка», где Макан обогатил пацанские цитатники на год вперед, рассказал о важности правильных семейных ценностей и открыл миру муравьев атта. Уже летом Макан собирал «Лужники» — и кажется, выход в свет сильно помог ему стать еще более востребованным артистом.

Перезапустилась «Фабрика звезд»

© Новая «Фабрика звезд»

Главное музыкальное шоу всех миллениалов громко вернулось этой весной. И стало отличным отражением того, как сильно изменилась музыкальная индустрия за последние годы. С форматом песенных реалити на больших каналах все по-прежнему в полном порядке, дело скорее в том, что они сейчас призваны в первую очередь развлекать зрителей, а не открывать им новых звезд — и это абсолютно нормально. Поэтому новая «Фабрика» прошла ровно так, как предсказывала Яна Чурикова: качественно, но не легендарно.

Тейлор Свифт била мировые рекорды

© @taylorswift

Кажется, в 2024 году остались два типа людей, погруженных в мировую поп-музыку. Одни обожают Тейлор Свифт и видят в ней главную певицу современности (мировой тур с рекордными сборами подсказывает: таких очень много). Другие немного устали от передозировки свифтовщины в своих лентах и мечтают отдохнуть от Тейлор хотя бы пару дней. В нашей редакции (с небольшими оговорками) нашлись оба типажа — и долго обсуждали, что так и не так с Тейлор.

Адель жила свою лучшую жизнь на построенной для нее арене в Мюнхене

Еще одна музыкальная героиня года — британская певица Адель. В августе она приехала в Германию, чтобы весь месяц выступать в Мюнхене на площадке, построенной там специально для нее. Мы нашли фанатку артистки, которая доехала до «Адельленда», чтобы осуществить свои детские мечты, посмотреть на любимую певицу, выплакать все слезы и почувствовать абсолютное счастье.

«Рифмы и панчи» ругались с Моргенштерном*

© @morgen_shtern

Если OG Buda и Obladaet в этом году подарили нам самый заметный русскоязычный рэп-биф, который из треков переместился буквально на улицы, то за главную медийную разборку отвечали Моргенштерн* и медиалейбл «Рифмы и панчи». Первый обвинял вторых в плохом отношении к артистам и грозил судебными разборками. Если до них и дошло, то до публики информация об этом до сих пор не добралась. Зато на этом фоне Алишер запустил еще один успешный проект: к концу года у телеграм-канала «Рифмы и Морген» уже 500 тысяч подписчиков.

В Чечне запрещали медленную музыку

В этом году мы заодно учились разбираться в том, что такое достаточно медленная или быстрая музыка на фоне законов, принятых в Чечне и ограничиваюших допустимые к прослушиванию в регионе музыкальные произведения по BPM. По мотивам новости случился наш тест, где мы узнавали, попадают ли под новые ограничения песни Инстасамки и, например, гимн России. Один из ответов вас точно удивит.

Пугачевой — 75!

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алле Борисовне исполнилось 75 лет, а мы вспомнили, что ее карьера — это не только вечные внепоколенческие хиты, но и очень много музыкальных экспериментов в самых разных жанрах. От японской поп-музыки до диссов на надоевших журналистов и рефлексии на тему атомной войны. Все это и много историй о том, как и почему Алла Пугачева стала примадонной советской и российских сцен — в нашем тексте.

Платина записал один из лучших альбомов года на русском, но его выгнали из России

Рэпер из Латвии Платина в этом году выпустил альбом «Платина» — вероятно, самый уверенный релиз своей карьеры. С его презентацией он поехал по России, но один из концертов прервали правоохранительные органы, быстро выяснилось, что в тур рэпер поехал с туристической визой, что, конечно, не очень законно. Как итог — депортация и отмена большей части тура по стране. Это был грустный, но все равно повод разобраться с тем, в чем феномен латвийского артиста и почему он сравнивает себя с Пушкиным.

Кендрик против Дрейка

© Samir Hussein/Getty Images

Главный рэп-конфликт 21 века — это разборка Дрейка и Кендрика Ламара. Два культовых артиста годами копили яд, чтобы несколько месяцев подряд уничтожать друг друга диссами, которые тут же превращались в хиты и самые обсуждаемые песни момента. К концу года кажется, что в этом бифе победил Кендрик, обвинивший Дрейка во всем: от увлечения слишком юными девушками до лудомании. Показательная деталь: Ламар в конце года выпустил тепло принятый критиками и слушателями альбом «GNX» и объявил большой тур на 2025 год. А Дрейк попробовал подать в суд на Spotify, потому что они якобы «подыгрывали» Кендрику.

Charli XCX устроила brat summer

© @charli_xcx

Певица Charli XCX годами была вроде и поп-звездой, но максимально нишевой: такой артисткой для своих и «шарящих» ребят. В 2024-м все изменилось: альбом «Brat» подарил ей не только сразу несколько виральных хитов и фит с Билли Айлиш, но и самую ядовитую (во всех смыслах) промокампанию этого года: кислотный зеленый цвет обложки альбома уже навсегда будет ассоциироваться с музыкой 2024 года, а brat summer стал одним из его негласных символов.

Вернулся Пикник «Афиши»

© Алексей Чернов/Alpaca

На 20-й год существования вернулся Пикник «Афиши», чтобы впервые пройти сразу в двух городах и растянуться на несколько дней. Так прошел уже привычный Пикник в Москве и первый — в Санкт-Петербурге, с выступлениями как сложившихся звезд (Найк Борзов, LAB с Антоном Беляевым, Feduk и не только), так и тех, кто будет определять звучание популярной музыки в обозримом будущем.

Рынок винила продолжает расти

© sinceLF/Getty Images

В последние пару лет рынок виниловых пластинок переживает новый бум — продажи ежегодно растут, а сами пластинки из рудимента прошлого снова превратились в один из самых актуальных подарков для любителей музыки. На этом фоне российские продавцы винила столкнулись с новыми санкциями — и рассказали нам, как успешно существовать на рынке, который постоянно окружают новые проблемы.

Миа Бойка против квадроберов (и здравого смысла)

© @miaboyka

Певица Миа Бойка со сцены отчитала девочку-квадробера — и столкнулась со всеобщим порицанием. И просто потому что обидела ребенка, и потому что попыталась перепрыгнуть из музыкальных чартов в общественную повестку. Получилось, мягко говоря, не очень удачно — и заставило нас задуматься о том, из чего складываются карьеры и образы современных звезд. Хороших песен Миа эта история не отменяет, но сильно влияет на ее восприятие в современной культуре.

Осень байопиков: «Комбинация» и «Руки вверх!»

© «Wink»

Музыкальные байопики постепенно превращаются в данность. В прошлом году все обсуждали сериал-сказку про группу «Король и Шут», а этой осенью вышли сразу два крупных проекта. Сперва сериал про историю группы «Комбинация», одну из главных ролей в котором сыграл Никита Кологривый. Чуть позже — полнометражный фильм об успехе проекта «Руки Вверх!». Оба достаточно успешные, чтобы задаться вопросом: чьи истории будут экранизированы в следующем году?

Скандал с Дидди — мрак года

© Gareth Cattermole/Getty Images

Осенью продюсера, артиста и бизнесмена Дидди арестовали, обвинив в огромном списке жутких вещей: организация нелегальных секс-оргий, насилие на людьми, поджоги и угрозы — и не только. История американской рэп-легенды вдруг превратилась в ключевой медиасюжет по всему миру. Новые обвинения сыпались ежедневно, теории заговора раскручивались еще быстрее, а список подельников Дидди — одна из главных интриг массовой культуры на 2025 год.

Умер Лиам Пейн

© Gareth Cattermole/Getty Images

31-летний экс-участник культового бойз-бенда 2010-х умер в ночь на 17 октября, выпав с балкона отеля в Буэнос-Айресе. В последние годы он боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков и испытывал трудности с карьерой, а мы вспомнили, с чего она начиналась и как Лиам Пейн дарил свет и радость миллионам людей вокруг, пока сам пытался одолеть внутренние проблемы.

Коллаб Инстасамки и Сергея Шнурова. Что это было?

© @instasamka

Совместный альбом Инстасамки и Сергея Шнурова пару недель шумел в наших лентах. Что показательно — скорее до релиза, чем после выхода непосредственно песен. Ключевая причина — у артистов отсутствуют хоть какие‑то точки пересечения, кроме (справедливого) желания увеличить свой медийный капитал. С этим они — в моменте — справились, а вот хорошей музыки мы вполне ожидаемо так и не услышали.

Запретные списки: существуют ли они и как их публикация в любом случае мешает артистам

Пару раз в год независимые медиа публикуют списки якобы «запретных артистов», а затем музыкальный мир погружается в вечный круг обсуждений того, насколько это уместно и этично, откуда СМИ берут свои данные и как они потом влияют на артистов, многие из которых узнают о попадании в какие‑то списки исключительно после их публикации в соцсетях. Большой разбор «Афиши Daily» — о том, почему в этом нет ничего хорошего.

Перерождение Славы КПСС

Слава КПСС годами балансировал между ролью трикстера, который и на батлах, и в соцсетях переиграет любого постироничной остротой, и мрачного и талантливого рэпера, который пишет песни об окружающей его невеселой действительности. Годами в его творчестве перевешивало первое, но в 2024 году крен резко сменился в сторону второго. Пиком этого перехода стал альбом «Россия34» — один из самых личных и серьезных релизов в дискографии Славы, и так насчитывающей десятки альбомов.

Песня «На белом» била рекорды

«„На белом“ инородно выглядела в чартах на фоне песен про любовь, цариц, асфальты и „за деньги — да“. Это как вечеринка в загородном особняке, куда позвали элиту светских лиц, политиков, бизнесменов и музыкантов. А туда вдруг ворвался Олег Монгол, прошел через охрану и взял бокал шампанского. На него все смотрят и спрашивают: „Как ты, ***** [черт побери], сюда попал?“ Вот так выглядит „На белом“ в чартах. Но ее туда позвала ровно та же аудитория, что и Олега Монгола на светский ужин», — так Брутто описывал успех большого хита «Каспийского груза» и Гио Пики в колонке для «Афиши Daily».

«Пошлая Молли» — герои года

Кирилл Бледный долго отмалчивался и не выпускал больших релизов почти пять лет. Исписался, закончился, уступил место новым героям? Обо всем этом можно было рассуждать до выхода «RATT#WHORE» — альбом, где лидер «Пошлой Молли» вдруг развернулся в сторону глэм-рока из восьмидесятых и классики русскоязычного рока девяностых. И сделал это так уверенно, стильно и нагло, что опять задал новый музыкальный тренд на пару лет вперед.

Марафон интервью «Афиши Daily»: от Глюкозы до Saluki и Markul

© @nesatyi.jr

Осенью мы решили поговорить с огромным количеством артистов и людей, окружающих музыкальную индустрию. Здесь и разговор с Глюкозой о ее творческой перезагрузке, и Saluki, рассуждающий об успехе «Больших курток» и отцовстве. Markul — о том, как покинул зону творческого комфорта, Zoloto — о своем будущем «фитнес-рокера», Тося Чайкина — о ментальном здоровье и положении дел в чартах (ей они не нравятся). Loqiemean — тоже об отцовстве, Boulevard Depo — о футуристах и усложнении музыки, «Буерак» — о нынешнем состоянии «новой русской волны», Дора — об осознанном уходе от массовой музыки. А заодно — Рустам Киреев, человек-энциклопедия российской музыкальной индустрии, видевший все: от расцвета радио до стриминг-эволюции.

39 альбомов года — от Анны Виленской, авторов песни «Гламур», Дани PRNRP и не только

В финале года мы, само собой, подвели его итоги, позвав артистов и музыкальных экспертов выбрать по три любимых релиза-2024. Список получился внушительный, а отвечали за него Анна Виленская, nkeeei, uniqe, Артем Шиловец, Даня PRNRP, Володя Завьялов, Daily Slime, «Тихое место», Кирилл Бусаренко (The Flow), Дора, Куок, Алексей Нимандов и наш музыкальный редактор Леша Горбаш.