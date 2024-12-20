39 альбомов года от Анны Виленской, авторов песни «Гламур», Доры и не только

Подводим музыкальные итоги года вместе с его главными героями и экспертами. Русскоязычный рэп и новые звезды поп-музыки. Тяжелый рок и светлая электроника. «Bolshie Kurtki» и brat summer. Это был очень яркий музыкальный год!

Анна Виленская Музыковед и лектор

Дельфинов и ClerWolf «Радио „Спектакль“»

Альбом действительно выстроен в виде радиоспектакля. Кажется, требуется отдельное исследование, почему жанр радиоспектакля стал важен и всплыл на поверхность. Казалось бы, он остался в Советском Союзе, а у нас появились ютуб, стриминги и все остальное. У той же группы «Привет» альбом начинается с говорильного трека, где объясняется, что будет происходить. А на «Радио „Спекталь“» все построено еще более спектаклево. Два ведущих в начале каждой песни в формате диалога обшучивают, что будет происходить дальше в музыке: ломают четвертую стену и обращаются напрямую к слушателям. Я давно такого не слышала — и меня это поразило, заворожив и переместив в детское состояние: как будто то, что будет происходить, это какая‑то сказка. Только песни на очень даже взрослые темы. Это даже по названиям видно: «Наша демократия», «Никакой паники на „Титанике“», «Высокий уровень тревожности». Там много звуков из поп-культуры, тиктока — это мне очень подходит, я из поколения, которое понимает такой музыкальный язык.

Альбом написан с электронными инструментами, иногда агрессивными, а иногда — мягкими и мечтательными. На фоне авторы читают не рэп, а именно spoken word, когда тонус речевого аппарата совсем другой: ритм ближе к реальному разговору, но с рифмой. Этот жанр стал для меня открытием, теперь он один из моих любимых.

«Привет» «Мы не знаем, что это такое»

Когда слушала этот альбом, была очень эмоционально вовлечена и растрогана. Жанр я бы определила как синти-поп, потому что у нас нет причин называть эту музыку вне жанра поп. Мне кажется, хороший метод определять жанровую основу — задать себе вопрос, можно ли называть что‑то не поп-музыкой. И здесь таких причин нет. В основном инструменты сопровождают мягкие футуристичные синтезаторы. Мне это напомнило интересный жанр ретровейв, когда люди в восьмидесятые годы писали музыку, на их взгляд, будущего, то есть нашего времени. Они не угадали: представления о будущем оказались во многом искаженными. Но мы теперь имеем волшебнейший жанр — ретровейв, музыку будущего, которое не настало. Ребятам был нужен этот эффект, он здесь неспроста: они рефлексируют как раз настоящее и даже капельку будущее.

Тут есть песня «Ты живешь на вулкане». Мораль в том, что жить можно даже в жерле вулкана — это откликается в моем представлении о настоящем: в песне есть одновременно и сожаление, и надежда. И элементы мечтательной музыки ретровейв, когда каждая нота синтезатора арпеджируется им самим, получается что‑то, с одной стороны, очень технологичное, а с другой — мягкое. Есть и песни без образа будущего, просто рефлексирующие чувства. Например, «Горюшко». Даже из названия видно, что с помощью суффикса мы подчеркиваем некоторую фольклорность происходящего, все эти «горюшко» и «полюшко» связаны с чем‑то народным. В тексте есть еще одна народная форма — «Ой да не губи меня». Об это еще Оксимирон* вспоминал в своей одноименной песне 2022 года, как будто неофольклоризм пошел оттуда. Там много эффекта эха и диалога с перекличкой двух голосов: один звучит чуть ниже, второй — выше. Вместе получается сентиментальная полифония, которая меня глубоко растрогала.

Еще интересный эффект есть в песне «Розовый слон»: аккорд остается тем же, но из мажорного превращается в минорный, очаровательная деталь, будто он перекрашивается одновременно со слоном в нашем представлении. Когда услышала это, подумала, что для ребят очень важна гармония при использовании аккордов — они под каждую песню сочиняют новые, иногда даже немного странные.

Альбом заканчивается песней «Облака», где меня поразили аккорды: они все мажорные, теплые — обычно в музыке присутствует баланс, а здесь вместе получается что‑то атональное и гипермажорное. У меня в голове сложился яркий образ облаков, что доставило большое удовольствие. Там есть слова: «Что я узнала у облаков, что с нами или без нас будут и другие времена». Это частая черта российских альбомов 2024 года. Она написана в будущем времени — это обнадеживающий финал.

Jubilee «Лихо»

Это непростой альбом. Разговор о нем можно поделить на части о музыке и словах, как часто бывает с творчеством рэперов. Мне было все время интересно его слушать, чтобы понять, что чувствует автор. Потому что крупицы чувств автора были зашифрованы, их надо выковыривать ушами. Больше всего понравилась песня «Кровоточие», она снесла меня эмоционально.

Что касается слов: это гражданская музыка с большим количеством образов и понятных отсылок. Образы могут быть даже эпатажными, как в песне «Маленький Сталин». Там Джубили читает о том, что такой маленький Сталин есть в каждом из нас. Что это такое — тоталитарная деталь структуры личности? Из‑за чего мне нравятся все песни на альбоме: Джубили работает со словом как с поэзией.

​​В «Маленьком Сталине» есть слово «Роскомнадзор», которое трудно даже проговаривать, кажется, что оно рубится на каждый слог. Джубили так его и использует, делая паузы внутри слова, а вместо «надзор» говорит: «Че?» Это было круто, потому что я в голове уже достроила слово, а тут вдруг раз — и случилось такое.

В той же песне есть строчки: «Сорри, Сири, но в моем сердце Иосиф мини». С одной стороны, странное сочетание западного сленга с Иосифом — как будто это модель телефона. Но меня строчка привлекла большим количеством «с» и «р». Такая звукопись свойственна Джубили в целом : в «Кофе в Стамбуле» есть строчка «Все оки-доки, мы готовим бутеры, а копы — доки» — он режет слова на слоги и жонглирует ими, соединяя в разных комбинациях.

Музыка тоже непростая. В том же «Сталине» в начале играет кусочек торжественной симфонической музыки, струнные в которой с помощью пиццикато опускаются глубоко вниз, а дальше начинается блюз с темными расслабленными нуарными ступенями. Гармония песни напоминает начало арии «Summertime» Джорджа Гершвина. Получается интересный контраст этого семпла со словами про Сталина и Купчино — что‑то совсем не американское и не симфоническое.

Джубили любит работу с ритмом и триоли. В среднем на одну долю пульса приходится две или четыре ноты — это стандартное бинарное деление крупной ноты на несколько мелких. Джубили же делает так: сверху читает в стандартном ритме, а снизу запускает мелодию триолями — по три ноты на одну долю. Из этого складывается эффект полиритмии, сложный и странный на слух. Но при этом очень будоражащий.

Nkeeei Артист, соавтор песни «Гламур», по которой мы запомним 2024 год

Downtown Kayoto «Thinking With My Ears»

Легкий, энергичный и то, что хочется слушать бесконечно.

Kendrick Lamar «GNX»

Хотелось также выделить 21 Savage «American Dream», но Кендрик-брат выпустил «GNX», так что здесь без лишних слов.

Saluki «Bolshie Kurtki»

Конечно же, «Bolshie Kurtki»!

Uniqe Артист, соавтор песни «Гламур», по которой мы запомним 2024 год

Future, Metro Boomin «We Still Don’t Trust You»

Гонял этот альбом на протяжении всего года с момента его выхода: суперсильный в плане продакшна, топлайнов, разнообразия идей и экспериментов. Одновременно качающая и ненавязчивая музыка, которая кучу раз спасала меня от рутины дороги в туре.

Wipo, Артем Шиловец «Откровенно говоря»

Хит на хите.

Nkeeei, Uniqe, Артем Шиловец «Гламур»

Без ЧСВ : каждый трек тут — что‑то самобытное, уникальное, стильное и крутое. В каждом есть жизнь и душа.

Артем Шиловец Артист, соавтор песни «Гламур», по которой мы запомним 2024 год

Big Baby Tape, Aarne «PeekaBoo»

В этом году мне очень импонирует альбом «PeekaBoo». Понравился своим звучанием и вайбом, меня удивил хит «Supersonic», много слушали его летом, было просто великолепно.

OG Buda «FreeRio 3»

Крутое звучание, респект «Гоату»От английской аббревиатуры «G.O.A.T.» — greatest of all time, «величайший всех времен» OG Buda, респект RNDM Crew. Наши пацаны и боссяры в этой игре.

Nkeeei, Uniqe, Артем Шиловец «Гламур»

Альбом безумно великолепный, хедлайнер этого года . Крутые строчки, безумное звучание, идеальное сведение. «Горка золотая» — респект.

Даня PRNRP Автор телеграм-канала PRNRP

Зангези «Автотюн и поэзия»

Рэппер, взявший имя от футуристический поэмы Хлебникова, мешает отсылки к Серебряному веку и СССР с эстетикой современного трэпа. И это не шальной эксперимент скучающего хипстера, а осознанный вызов цинизму и дисфории Темных Двадцатых — на пестрой карте современного рэпа Зангези свой среди этически чуждых ему текстовиков и чужой среди эстетически близких трэп-артистов. «Сяду в „мазератти“ и поеду в Петушки», — радикальная попытка скрестить очаровательную западную тупость и русскую хрестоматию, сверкающую позолотой под слоем пыли. Не пустого эстетства ради, а во имя Культуры Будущего.

Бездомный «Мой край»

Эскапистский драмлес-рэп — и в смысле, что ударные в миксе невыраженны, и в плане, что без драмы. Темные Двадцатые в музыке совсем необязательно должны быть драматичными. Это неторопливый, лениво-мечтательный, бытовой рэп: «когда‑то в детстве надел капюшон, и стало так хорошо». Бездомный скрывается от исторических бурь в панельном коконе с центральным отоплением и наблюдает за течением времени из‑под отяжелевших век при помощи окна во двор. Наблюдательному человеку хватает и этого.

«Пошлая Молли» «Ratt#whore»

Отмененный всеми и самим собой Кирилл Бледный сбросил старую кожу и оделся в нечто невиданное: дикое, странное, но не менее притягательное. Визионер, ускользающий от последователей, он изобретает новые стили быстрее, чем выросшие на «ПМ» группы монетизируют ее фишки из прошлого десятилетия. Новый стилек Бледного скопировать будет непросто: это инопланетный гибрид хоррор-метала, глэм-рока и автотюна. Звучит абсолютно в духе Темных Двадцатых.

*Сохранена авторская орфография Дани Порнорэпа

Владимир Завьялов Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс»

Gracie Abrams «The Secret of Us»

2024-й — год сокрушительной победы нормисов в западной поп-музыке, когда в чартах оказалась какая‑то абсолютно вневременная музыка, которая могла выйти хоть пять, хоть десять и даже двадцать лет назад.

Грейси Абрамс — символ этих странных перемен. 2024-й — это когда произошел какой‑то сбой в системе, и девушка, которая играет инди-фолк, вдруг попала в мир ковровых дорожек премий, стэнов, фанфиков и прочей попкультурщины. При этом ее музыка страшно от всего этого далека, потому что Грейси говорит с миллионами слушателей как с десятью подписчиками в запрятанном от лишних глаз твиттере. Она наваливает кринжа, машет красными флагами, факапится на ровном месте, но очень жестко все чувствует — и в этом очень много жизни.

Sabrina Carpenter «Short n’ Sweet»

Сабрина Карпентер собрала в себе все, за что обычно критикуют поп-музыку. Идеальный образ фаянсовой куклы? Это даже не он, а карикатура на него. Идеальное диснеевское происхождение? На месте. Хиты для радио без единого острого угла? Конечно, вы песню «Espresso» слышали?

Сабрина Карпентер пришла к нам возвращать поп-музыку в ее исходном, консервативном и сверхконцентрированном виде. В мире победившей Ланы Дель Рей мы привыкли, что лабораторный поп-продукт выдают за чистую органику, авторскую рефлексию и что угодно, что этим на самом деле не является.

Сабрина даже не пытается играть со слушателем в органику, а сразу расстреливает его конфетти-пушкой безжалостной корпоративной поп-машины — и это кажется более честным, чем ********* [обманывать] слушателя «личной и откровенной» музыкой от 666 скандинавских сонграйтеров в кредитсах.

Dua Lipa «Radical Optimism»

Быть Дуа Липой в 2024-м — это когда Дуа Липу мочат за то, что она записала альбом Дуа Липы, а не Тейм Импалы, как хотел капризный нетакусик-слушатель, которого подразнили Кевином Паркером в анонсах.

Грустно, но факт: Дуа Липа впервые в карьере сильно просчиталась и пролетела мимо топов, премий и доминаций. Заслуженно? Я так не считаю. Удивился, узнав, что никто из участников топа не принес сюда этот альбом. Что ж, это сделаю я.

«Radical Optimism» — просто хороший альбом , это универсально беззаботная поп-музыка человека, который живет прошлым и находит там жизнь, это ласково согревающий и утешающий старый дискач-подорожник-на-сердце, музыка, чтобы крутить педали летом, пялить в потолок под проектор звездного неба зимой (желательно с кем‑нибудь в обнимку), танцевать после пары шотов и заедать кофе вензелем, радуясь, что заиграла классная песня.

В чем же проблема? Наверное, в том, что это музыка, которая пожертвовала тем, что делает хиты хитами для того, чтобы тебе просто было хорошо, уютно и спокойно. Или в том, что 2024-й — год минимум десяти выдающихся поп-альбомов и минимум трех ярких поп-новичков, которые пришли надолго . Или в том, что хабалистый «Brat» оказался радикальнее радикального оптимизма.

Дора Артистка, в этом году выпустила альбом «Lovesongs»

Charli XCX «Brat»

Cложно в мой топ релизов не добавить настоящий шедевр от Charli XCX: у меня в этом году было настоящее brat summer . Я была безумна рада за успех Чарли, она его заслужила, совершив некую революцию в мире музыки. Моя первая реакция на «Brat» была примерно такая: «Наконец-то она нашла свое 100%-ное воплощение в музыке». Не могу даже посчитать, сколько раз за это лето и осень играли песни: «360», «Everything Is Romantic», «Sympathy Is a Knife», «Talk, Talk», «Apple». Осталась в восторге и от remix-альбома, так как услышать фит моей любимой дивы Арианы Гранде и Чарли дорогого стоит.

Camilla Cabello «C,XOXO»

Настоящим открытием этого года для меня стал новый альбом «C,XOXO». Нравится, как она здесь экспериментирует с новым звучанием. Множество интересных битов, которые абсолютно нетривиальны для поп-музыки. Меня также зацепила вокальная обработка голоса, в которой присутствует много автотюна. Этот альбом — глоток свежего воздуха, начиная от визуала, заканчивая музыкой. Смело, дерзко и не совсем коммерчески. Я добавила почти все треки с этого релиза [к себе в плейлист], а так бывает крайне редко. Но песни «B.O.A.T.», «Pretty When I Cry», «Dream Girls» засели глубоко в сердечке.

Ariana Grande «Eternal Sunshine»

А теперь к моей любимой диве Ариане. Я огромный фанат всего, что она делает. Это золотой голос моего времени. Альбом «Eternal Sunshine» не разочаровал меня, он сильно отличается от прошлых релизов Арианы, здесь уже не услышишь заигрываний с R’n’B и хип-хоп-звучанием. Для меня это какая‑то очень чувственная и нежная ее эра. Песня «Eternal Sunshine» и лайв на нее разбил мое сердце. А песня «Boy Is Mine» заставила меня вспомнить, как сильно я любила оригинальную версию этой песни Брэнди и Моники, а сейчас кайфую сразу с двух прочтений.

«Второй Ка» «Свиная попутка»

Постпанк для тех, кто впадает в уныние от постпанка. Два красивых киргиза в кожанках играют песни, которые могли бы звучать в фильме «Жмурки», — с криминальными сюжетами и припевами, которые лихо расходятся по тиктокам и рилсам. Ощущение, что попал на праздник, куда приехали новые бременские музыканты.

Овсянкин «Бесконечный отельный отдых»

Овсянкин — рэпер, с творчеством которого ассоциируется ютуб-канал «Депрсна» (даже если не смотрели, по названию уже все понятно). Всю дорогу он писал песни про хтонь, тлен и дальнейший синонимичный ряд, а тут выпустил альбом, где много лоуфайной лени. То есть альбом буквально о том, как он поехал в условную Болгарию и там зачиллил. Вышел он не летом, а лето продлил.

Несуществующая ипишка Крипла

Крипл — легенда питерского рэпа. Ему все пророчили большой успех, а он подсел на нехорошие вещи и не сумел. Но сейчас он вернулся в полной трезвости и пишет альбом со Скриптонитом. Альбом, увы, не вышел в этом году, но вышли три трека, которые можно собрать в отличную ипишку. А все почему — потому что Крипл каким‑то образом читает рэп так, будто это самая простая вещь на свете. И делает это с такой харизмой, что я никогда не устану его слушать.

Виталя Daily Slime Автор телеграм-канала Daily Slime

Westside Gunn, DJ Drama «Still Praying»

Cамый красивый, дорогой и свободный рэп-2024. Сигма-рэп. Альтернативный саундтрек для сериала «Пингвин». Обожаю, как Ганн практически из ничего каждый раз создает дельную концепцию, аутентично обыгрывая ее весь альбом, да еще и на биточках DJ Drama. Еще обожаю, когда Ганн ни с того ни с сего может начать красиво тянуть строчки, чуть ли не пропевая их. Самый стильный хип-хопчик года!

2hollis «Boy»

Самый чувственный альбом, да настолько, что иногда 2hollis передает свои эмоции исключительно музыкой — именно это, не считая сумасшедшего мастерства, отличает его от всех остальных. Хрупкая, чуткая и нежная пластинка для самых молодых и познающих любовь во всех ее проявлениях.

Future, Metro Boomin «We Still Don’t Trust You»

Безусловно, Фьючер — самый работоспособный артист 2024 года. И если первый альбом с Метро я готов захейтить за скудность идеи и чрезмерную манерность, то вторую часть я буду еще долго хвалить за ее гармоничную меланхоличность и искренность. Фьюч здесь поет, Фьюч здесь полностью врастает в биты, будто он их и писал. Все настроения в унисон, летающий R’n’B и трэп, музыкальное единство в его абсолюте. Этот альбом нужно слушать только ночью.

Алексей Нимандов SMM-редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «Унылый рок»

Гейл Дороти «ПТСР+»

Гейл Дороти — на мой взгляд, одна из лучших поэтесс момента, которая ловко мешает в своих куплетах мифологические образы и отсылки к сегодняшим реалиям . Это запредельно текстоцентричная музыка, в которой интересно ловить каждую новую рифму.

Nishubert «Зверинец»

Пачка очень танцевальных и очень мрачных песен о том, как тревожно жить. Вокал тонет в строго отбивающих ритм барабанах, подпевает одинокая гитара, а дополняют картинку рифмы про разрушенное слово «мир», Землю, которая превратится в прах, и людей, которым нужен только кеш. Дискотека мечты, короче говоря .

«Душь» «В предвкушении хаоса»

Группа «Душь» из Екатеринбурга — яркий представитель темной уральской волны. Коллектив сплетает в своих песнях фарк-фолк, хардкор и спокен-ворд. Мини-альбом «В предвкушении хаоса» — пример того, как любовно, а не лубочно переупаковывать эстетику прошлого в музыку настоящего.

Куок Артист. В этом году альбомов не выпускал, ждем 2025 год

Porter Robinson «Smile»

Отличная попса, сделанная человеком, который служит электронике не один десяток лет.

Saluki «Bolshie Kurtki»

Сильная и стильная работа. Это то, что **** [имеет] тебя во все дыры с первой секунды прослушивания. Страшный, тяжелый и, опять же, очень стильный релиз.

Markul «Make Depression Great Again»

Марк пережевал все свои старые загоны, выплюнул в чан своего опыта, перемешал в бочке стильного звука и херанул на полотно , где уже были выстроены другие релизы остальных исполнителей. Он перекрыл всех. Зная Марка, я восхищаюсь его умением пережевать старый опыт и подать его на блюдце с золотой каемкой. Лучший альбом года.

Александр Куликовский Автор телеграм- и YouTube- каналов «Тихое место»

Magdalena Bay «Imaginal Disk»

Это очень хороший поп-альбом с цепляющими мелодиями и харизматичной вокалисткой, которая способна ввести в пляс даже самых зажатых интровертов. Стандартное описание, понимаю, что‑то включать после таких слов не особо хочется. Потому давайте добавим к содержанию маленький твист: писали этот альбом люди, которые всю свою жизнь увлечены прогрессивным роком. И это отражается на самой записи: она пестрит гипнотизирующими мелодиями, необязательными, но очень удачными продюсерскими вставками, и почти каждый трек радует какой‑то эпической кульминацией, после которой хочется отдышаться.

Iglooghost «Tidal Memory Exo»

Когда музыканты начинают выпендриваться и втирать слушателям дичь по типу «мой альбом перенесет вас в ХХ вселенную УУ века», то обычно этот релиз звучит вполне соответствующе актуальным трендам с каким‑то небольшим вкраплением «экспериментов» . Iglooghost однажды провернул подобный трюк, создав альбом про каких‑то магических существ, и это действительно было непохоже на всю остальную музыку вокруг. Теперь у него концепция несколько другая.

Если вкратце: Англию затопило мегаштормом, после чего на затопленной территории люди стали находить артефакты затерянной цивилизации, выброшенные на берег. Iglooghost начал изучать эти артефакты и использовать их для записи своего альбома. Как результат — релиз действительно звучит так, будто бы его записывали с помощью чего‑то нового, уникального. По сути, Иглугост сталкивает лбами наследие грайм-музыки с постиндустриальным клубным ритмом, разбивая треки на тысячи осколков, напоминающих цепь бензопилы. Человеческий слух любит ублажения репетитативностью, и «Tidal Memory Exo» полностью уходит от этого — вы не запомните ничего после прослушивания, но обязательно захотите вновь вернуться обратно в шторм.

Vylet Pony «Monarch of Monsters»

Девушка с огромным количеством опциональных проноунсов пишет всю жизнь дабстеп в духе Скриллекса, вдохновляясь видеоиграми и фурями. Вроде бы обычная история, коих тысячи в интернете. Под конец года она выпускает еще один альбом, на обложке которого, как обычно фурри, и пони, но на этот раз вместо бростепа на слушателя выпускается лавина построка с вкраплением десятка других поджанров. Vylet Pony пытается звучать как все на свете: тут есть гранж, эмо-вайленс, джазовые инструменты, индастриал подход NIИ и постбрекзитный рок в стиле Black Midi.

Но самым шокирующим являются треки «The Wallflower Equation» и «Sludge», потому что по содержанию это альбом внутри альбома. Последний и вовсе разделен на 13 глав — именно столько раз трек меняется на протяжении 22 минут. Мне даже как‑то обидно, что я вам это рассказал, потому что, если вы впервые наткнулись на релиз только сейчас, лучше включать его, не зная абсолютно ничего. А еще у альбома есть огромный лор с артами, но туда я пока еще не спускался.

Boulevard Depo «Футуроархаика»

Тяжелый, вязкий, поэтичный — такие слова приходят в голову после прослушивания «Футуроархаики». «Мы долгое время шли к упрощению музыки, но все циклично — и мы обязательно вернемся к ее усложнению», — говорил Бульвар в нашем недавнем интервью. И ровно этим он занимается весь альбом: берет за основу, казалось бы, привычный бумбэп, прогоняет его через призму своей наслушанности — и выдает один из самых громоздких альбомов года . Это комплимент: к «Архаике» первое время нужно подбирать ключи, но, когда получается поймать настроение альбома, он уже не отпускает.

Jamie xx «In Waves»

Джейми вернулся и очень хорошо показал, кто тут батя всей этой грустной танцевальной очкастой электроники. Когда вроде и танцпольные бэнгеры, а вроде и песни, под которые хочется забиться в угол и хорошенько погрустить.

«Золотые зубы» «Post-hardcore»

Праздник на улице любителей DIY-рэпа, вдохновленный всем подряд — от группы Crystal Castles до самой дешевой и пошлой попсы на свете. На выходе — один из самых искусных альбомов года, существующий сразу на всех слоях сегодняшних хип-хопа и поп-культуры.

Платина «Платина»

Платина здесь окончательно довел до идеала свой стиль человека, который из звенящей пошлости создает огромные хиты и яркие образы, на раз оседающие в голове. «Круче Пушкина, ведь я не стрелялся из‑за шаболды», — как бы в шутку писал Платина в этом году. К концу года кажется, что уже и не в шутку. 2024 год — это когда молодой и стильный человек читает: «Едем на рыбалку, и мы бухаем пиво». Не забывайте: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а прослушивание песен Платины — нет.

Saluki «Beach Rock Hotel»

Осенью Saluki мощно пошумел с «Большими куртками» — и к ним никаких вопросов, они и правда большие. Но на этом фоне все стали преступно забывать про «Beach Rock Hotel». Альбом солнечных экспериментов с серф-роком, где Сеня раздвинул свои творческие границы и показал, что в рэпе ему может быть тесновато.

Скриптонит «Безмятежность.exe»

Справедливо ли добавлять в годовой топ альбом, который вышел буквально в день публикации текста? Как правило, нет. Но здесь Скриптонит, который выпустил свой самый впечатляющий за много лет альбом . Он по-прежнему рэпер до мозга костей — и весь альбом просто читает рэп. Но то, под какую музыку он это делает, это чистый восторг. От классического хип-хопа до экспериментов с индастриалом и заходов на территорию Nine Inch Nails — во всем этом хочется копаться еще несколько месяцев. Хорошо, что впереди новогодние каникулы.