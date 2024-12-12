От Высоцкого до «Каспийского груза»: как музыка и хоккей вдохновляют друг друга

Текущий сезон КХЛ станет самым продолжительным в истории — за 187 игровых дней пройдут 782 матча. В этом году в рамках лиги впервые появился формат 3×3, а составы команд дополнились новыми игроками, что обещает еще больше напряженных и ярких моментов во время игры. Поднять уровень сложности решили и мы, поэтому вы не найдете в нашей подборке песню «Трус не играет в хоккей», зато узнаете о семи других!

Хоккей как вечная классика Владимир Высоцкий «Профессионалы»

Вероятно, главное музыкальное письмо любви хоккею, написанное на русском языке. Высоцкий вместе со всеми следил за Суперсерией игр между сборными СССР и Канады и впечатлялся и запредельным уровнем спортивной драмы, и важностью события: это была первая серия хоккейных игр в таком формате, когда сборные двух стран на протяжении месяца играли друг с другом.

По мотивам матчей с Канадой Высоцкий и написал песню «Профессионалы»: никаких метафор и двойных смыслов, только искренняя любовь к большому спорту и сборной.

Хоккей как часть поп-культуры Катя Лель «Пусть говорят»

© Katya Lel/YouTube

Пример того, как легко хоккей всегда проникал в мир поп-культуры. С одной стороны, певица Катя Лель, которая к 2014 году уже давно выпустила свои главные хиты, а до неожиданной второй жизни «Моего мармеладного» было еще много лет. С другой — Александр Овечкин, на тот момент (да и до сих пор) одна из главных суперзвезд мирового хоккея.

Но при этом Овечкин, играющий главную роль в клипе Лель, не вызывает диссонанса, а, наоборот, выглядит в кадре очень органично — насколько абсолютное большинство легко угадает с пары нот главные песни Кати Лель, так же легко разгадает и силуэт Овечкина (или его улыбку). Жаль только, что совместный клип случился не на этапе пика карьеры самой Кати Лель.

Хоккей как часть культурного кода «Каспийский груз» «Элементарно»

© Фотоагентство КХЛ

К слову о том, что хоккей — это что‑то понятное абсолютно каждому, даже если человек не увлекается спортом на уровне преданного фаната. Группа «Каспийский груз» стала культовой по смежным причинам: в своих куплетах Брутто и ВесЪ зачастую обращаются к мрачным темам, с которыми никому не хочется соприкасаться.

Но при этом оба делают это на настолько понятном языке со вдумчивыми образами, что многие их песни сразу же уходят в фольклор нового времени. И хоккейные отсылки тут слышатся абсолютно естественно. Как у ВесЪа в песне «Элементарно», где он говорит: «Жизнь, по сути, как Радулов — может бортануть». Все сразу становится понятно, даже если не знать про Радулова вообще ничего. А если знать, просмотр игр «Локомотива» может стать еще увлекательнее.

Хоккей как площадка для связи поколений. Feduk «Выходи на лед»

© Feduk

Хоккей и музыку объединяет еще одна очевидная вещь — аудитория. Понятно, что здесь нет стопроцентного мэтча и сегодняшние музыкальные гики необязательно фанатеют от плей-офф КХЛ, как и наоборот: фанаты хоккея не всегда разбираются в актуальной музыке.

Точки пересечения все же находятся, в том числе благодаря большим коллабам. Так, в этом году Feduk записал песню специально к началу нового сезона КХЛ, чтобы и хардкорной хоккейной аудитории показать, что не Высоцким единым, и своим слушателям напомнить о таком вечно популярном виде спорта.

Хоккей как народное достояние Лада Дэнс «Шайбу»

© Unsplash

Показательный пример из середины девяностых, когда любовь к хоккею дополнялась музыкой и наоборот. Песня Лады Дэнс «Шайбу» работает как зарисовка из ностальгических воспоминаний об эмоциональных походах на хоккей вместе с отцом — ровно об этом и текст песни.

В то же время музыкально «Шайбу» отталкивается от звуковой палитры хоккейных арен: тут и шум толпы, и та самая сирена, которую можно услышать в начале песни. Хоккей — это в том числе про динамику, и здесь ее в избытке.

Хоккей как арена для чартовых кричалок Vorny, Мазари «Торпедо»

© ХК «Торпедо»/YouTube

А что, если музыку направить на промо не целой лиги, а отдельного клуба? Про это подумали в «Торпедо» из Нижнего Новгорода — так в прошлом году там появилась одноименная песня артистов Vorny (в прошлом профессионального хоккеиста) и Мазари, которая призвана и энергии перед матчами добавлять, и собирать рекап последних лет истории клуба.

Богдан Конюшков Игрок «Торпедо»

Про связь музыки и хоккея

«Мне понравилась песня Vorny и Мазари „Торпедо“, прикольно. Всегда приятно слушать песни про клуб, за который играешь, или про город, в котором живешь. А если слышишь строчки про знакомых или про себя, приятно вдвойне. Для меня не так важно, какая музыка играет. Главное, чтобы было легко и весело, можно было попеть и немного расслабиться во время раскатки или в большом перерыве. Лично у меня песня Льва Вайнштейна „Хоккейный вальс“ ассоциируется с началом моего хоккейного пути».

Бонус: Как хоккей и музыка создают мемы «Моя Мишель» — «Зима в сердце» и Богдан Конюшков

К слову про «Торпедо». В этом году игрок команды Богдан Конюшков принес в КХЛ музыку на еще одном уровне — мемов. После одной из игр хоккеист радостно подпевал песне «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», позже песню стали включать и во время разминок «Торпедо» специально для Конюшкова, а он продолжал ей подпевать, что постепенно стало традицией для «Торпедо».

Богдан Конюшков Игрок «Торпедо»

Как появился мем с «Зимой в сердце»

«Мне просто очень нравится эта песня, все получилось спонтанно. Было хорошее настроение, и я пел все песни, которые играли в тот момент, но на видео сняли именно ее. Наш пресс-атташе Илья находился в холле и снимал видео, а дверь в раздевалку была открыта.

Позже мы встретились с группой „Моя Мишель“ лично. Наша пресс-служба связалась с ними, пересеклись в Москве на игре с одной из столичных команд. Стеснялся петь вместе с группой, думаю, это заметно на видео. Но рад, что такая встреча состоялась и прошла легко, было приятно познакомиться с солисткой».

Хоккей как феномен без границ Ирина Аллегрова «Шайбу, шайбу!»

© Ирина Аллегрова/YouTube

Песня, которая то ли намеренно, то ли случайно отражает международный дух хоккея. Если по тексту и манере исполнения это такая классическая Ирина Аллегрова, существующая между эстрадой и шансоном, то музыкально это хорошее напоминание о том, что хоккей любят по всему миру, потому что здесь те самые шансонные настроения певицы вдруг идеально сочетаются с мелодией, которую легко можно представить и в заставке олдскульного диснеевского мультсериала.

С подпиской «Яндекс Плюс» можно исследовать хоккей со всех сторон: трансляции игр КХЛ доступны в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Там также есть обзоры матчей, нарезки с лучшими голами недели и месяца, видеоэссе и оригинальный шоу-контент, например, «Хороший гол», «Хороший гол: тренер», а также еженедельное шоу «Хороший хоккей».