От Высоцкого до «Каспийского груза»: как музыка и хоккей вдохновляют друг друга

Текущий сезон КХЛ станет самым продолжительным в истории — за 187 игровых дней пройдут 782 матча. В этом году в рамках лиги впервые появился формат 3×3, а составы команд дополнились новыми игроками, что обещает еще больше напряженных и ярких моментов во время игры. Поднять уровень сложности решили и мы, поэтому вы не найдете в нашей подборке песню «Трус не играет в хоккей», зато узнаете о семи других!
Хоккей как вечная классика
Вероятно, главное музыкальное письмо любви хоккею, написанное на русском языке. Высоцкий вместе со всеми следил за Суперсерией игр между сборными СССР и Канады и впечатлялся и запредельным уровнем спортивной драмы, и важностью события: это была первая серия хоккейных игр в таком формате, когда сборные двух стран на протяжении месяца играли друг с другом.
По мотивам матчей с Канадой Высоцкий и написал песню «Профессионалы»: никаких метафор и двойных смыслов, только искренняя любовь к большому спорту и сборной.
Хоккей как часть поп-культуры
Пример того, как легко хоккей всегда проникал в мир поп-культуры. С одной стороны, певица Катя Лель, которая к 2014 году уже давно выпустила свои главные хиты, а до неожиданной второй жизни «Моего мармеладного» было еще много лет. С другой — Александр Овечкин, на тот момент (да и до сих пор) одна из главных суперзвезд мирового хоккея.
Но при этом Овечкин, играющий главную роль в клипе Лель, не вызывает диссонанса, а, наоборот, выглядит в кадре очень органично — насколько абсолютное большинство легко угадает с пары нот главные песни Кати Лель, так же легко разгадает и силуэт Овечкина (или его улыбку). Жаль только, что совместный клип случился не на этапе пика карьеры самой Кати Лель.
Хоккей как часть культурного кода
К слову о том, что хоккей — это что‑то понятное абсолютно каждому, даже если человек не увлекается спортом на уровне преданного фаната. Группа «Каспийский груз» стала культовой по смежным причинам: в своих куплетах Брутто и ВесЪ зачастую обращаются к мрачным темам, с которыми никому не хочется соприкасаться.
Но при этом оба делают это на настолько понятном языке со вдумчивыми образами, что многие их песни сразу же уходят в фольклор нового времени. И хоккейные отсылки тут слышатся абсолютно естественно. Как у ВесЪа в песне «Элементарно», где он говорит: «Жизнь, по сути, как Радулов — может бортануть». Все сразу становится понятно, даже если не знать про Радулова вообще ничего. А если знать, просмотр игр «Локомотива» может стать еще увлекательнее.
Хоккей как площадка для связи поколений.
Хоккей и музыку объединяет еще одна очевидная вещь — аудитория. Понятно, что здесь нет стопроцентного мэтча и сегодняшние музыкальные гики необязательно фанатеют от плей-офф КХЛ, как и наоборот: фанаты хоккея не всегда разбираются в актуальной музыке.
Точки пересечения все же находятся, в том числе благодаря большим коллабам. Так, в этом году Feduk записал песню специально к началу нового сезона КХЛ, чтобы и хардкорной хоккейной аудитории показать, что не Высоцким единым, и своим слушателям напомнить о таком вечно популярном виде спорта.
Хоккей как народное достояние
Показательный пример из середины девяностых, когда любовь к хоккею дополнялась музыкой и наоборот. Песня Лады Дэнс «Шайбу» работает как зарисовка из ностальгических воспоминаний об эмоциональных походах на хоккей вместе с отцом — ровно об этом и текст песни.
В то же время музыкально «Шайбу» отталкивается от звуковой палитры хоккейных арен: тут и шум толпы, и та самая сирена, которую можно услышать в начале песни. Хоккей — это в том числе про динамику, и здесь ее в избытке.
Хоккей как арена для чартовых кричалок
А что, если музыку направить на промо не целой лиги, а отдельного клуба? Про это подумали в «Торпедо» из Нижнего Новгорода — так в прошлом году там появилась одноименная песня артистов Vorny (в прошлом профессионального хоккеиста) и Мазари, которая призвана и энергии перед матчами добавлять, и собирать рекап последних лет истории клуба.
Игрок «Торпедо»
Про связь музыки и хоккея
«Мне понравилась песня Vorny и Мазари „Торпедо“, прикольно. Всегда приятно слушать песни про клуб, за который играешь, или про город, в котором живешь. А если слышишь строчки про знакомых или про себя, приятно вдвойне. Для меня не так важно, какая музыка играет. Главное, чтобы было легко и весело, можно было попеть и немного расслабиться во время раскатки или в большом перерыве. Лично у меня песня Льва Вайнштейна „Хоккейный вальс“ ассоциируется с началом моего хоккейного пути».
Бонус: Как хоккей и музыка создают мемы
«Моя Мишель» — «Зима в сердце» и Богдан Конюшков
К слову про «Торпедо». В этом году игрок команды Богдан Конюшков принес в КХЛ музыку на еще одном уровне — мемов. После одной из игр хоккеист радостно подпевал песне «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», позже песню стали включать и во время разминок «Торпедо» специально для Конюшкова, а он продолжал ей подпевать, что постепенно стало традицией для «Торпедо».
Игрок «Торпедо»
Как появился мем с «Зимой в сердце»
«Мне просто очень нравится эта песня, все получилось спонтанно. Было хорошее настроение, и я пел все песни, которые играли в тот момент, но на видео сняли именно ее. Наш пресс-атташе Илья находился в холле и снимал видео, а дверь в раздевалку была открыта.
Позже мы встретились с группой „Моя Мишель“ лично. Наша пресс-служба связалась с ними, пересеклись в Москве на игре с одной из столичных команд. Стеснялся петь вместе с группой, думаю, это заметно на видео. Но рад, что такая встреча состоялась и прошла легко, было приятно познакомиться с солисткой».
Хоккей как феномен без границ
Песня, которая то ли намеренно, то ли случайно отражает международный дух хоккея. Если по тексту и манере исполнения это такая классическая Ирина Аллегрова, существующая между эстрадой и шансоном, то музыкально это хорошее напоминание о том, что хоккей любят по всему миру, потому что здесь те самые шансонные настроения певицы вдруг идеально сочетаются с мелодией, которую легко можно представить и в заставке олдскульного диснеевского мультсериала.
С подпиской «Яндекс Плюс» можно исследовать хоккей со всех сторон: трансляции игр КХЛ доступны в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Там также есть обзоры матчей, нарезки с лучшими голами недели и месяца, видеоэссе и оригинальный шоу-контент, например, «Хороший гол», «Хороший гол: тренер», а также еженедельное шоу «Хороший хоккей».
А в «Яндекс Музыке» ищите хоккейные песни и спортивные пасхалки, например клипы с участием хоккеистов, или же сразу включайте тематический плейлист с подборками и от самих спортсменов.