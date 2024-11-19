«У Linkin Park, не в пример коллегам по ню-металу, был интересный творческий путь. Появившись в то время, когда ню-метал уже дышал на ладан, эта группа нащупала тонкость и хрупкость, которой жанру так не хватало, — и продлила ему жизнь примерно на пару лет и пару своих альбомов. А затем Linkin Park отправились делать стадионный рок без тега „метал“, электронику и поп-музыку. Так получилось, что поп-эра стала для Linkin Park 1.0 трагическим финалом, но при этом логичным завершением творческого транзита, когда на первом и на последнем (с Честером Беннингтоном) альбомах выступали, по сути, две разных группы.
На новом же альбоме Linkin Park делают вид, что никаких электронных, стадионных и поп-эр у группы в помине не было, и откатываются к базовым настройкам: умело отреставрированный звук первых двух альбомов, приемы „тихо-громко“, „читают рэп — орут“ и так далее. Из нового — только вокалистка Эмили Армстронг (замену барабанщика не берем в расчет), которая пользуется плюс-минус теми же приемами, что и покойный Честер. Ну и поющего Шиноды стало сильно побольше.
Я уверен, что с момента первого концерта обновленных Linkin Park вы уже начитались, насмотрелись и наслушались массы критики о „караоке старых песен“, творческой лени Майка Шиноды и других участников, не говоря уже о моральной стороне вопроса».
«Для персональных фанатов Честера, которые почувствовали некоторое предательство. Для фанатов позднего Linkin Park, которым нравились эксперименты группы. Для взыскательных слушателей, к которым с ноги в ленту ворвался ретроаттракцион, чтобы мешать находить что‑то свежее и передовое.
Но есть другая реальность, в которой синглы „From Zero“ уже набрали десятки миллионов стримов в одном только Spotify и попали в чарты, а еще их уже вовсю поют в караоке-барах и загадывают на музыкальных квизах (автор — свидетель!). Поэтому хотелось бы поговорить о другом: кому и зачем этот альбом оказался необходим».
«Так сложилось, что главным топливом и движущей силой в музыкальной индустрии всегда была молодость. Молодость — это общее место встречи людей, которые что‑то свежее и популярное исполняют, что‑то свежее и популярное слушают и про что‑то свежее и популярное рассказывают.
Здесь можно привести какие‑то исследования о возрастах и способности впитывать в себя новое, но и без исследований понятно, что самые злобные и токсичные комментарии в жанре „раньше было лучше“ и „современная музыка отстой“ оставляют люди сильно старше тридцати. Чувства этих людей можно понять: музыкальная индустрия отбирает у этих людей слушательскую субъектность и безжалостно выключает их из поп-культуры, как будто их вообще нет».
«Они не против новой музыки, но против новой неблизкой и непонятной музыки. Они хотят от свежей музыки получить понятные эмоции. Проблема лишь в том, что индустриальные механизмы не настроены так, чтобы они быстро получали то, что хотят.
Я думаю, что группа Linkin Park все это прекрасно понимала. Сотни миллионов стримов нового альбома — это сотни миллионов потерянных и неприкаянных душ, которые выросли на ню-метале и затерялись в мире музыки, максимально далекой от альтернативного рока 2000-х, и людей, которые разговаривают, одеваются, думают, чувствуют и живут по-другому.
У Майка Шиноды и компании была одна задача — обеспечить хороший фансервис, собрать мелодические удачи и записать песни „как тогда“, при этом дать чуть свежей крови. У Linkin Park это получилось: с Эмили Армстронг группа зазвучала и по-другому, и как в лучшие годы одновременно, а еще творчески подсобралась и выдала неплохую форму: большинство песен с альбома не испортили бы погоды и на ранних альбомах.
Другое дело, что все равно обидно за группу, которая от этого комфорта всего бежала, но в итоге к нему неизбежно пришла».