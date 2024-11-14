Был твоим песиком, стал Элвисом. Как «Пошлая Молли» изменила себя и музыку на русском

«RATT#WHORE» — альбом года или «удар в штангу»? Кирилл Бледный — визионер или просто хороший артист? Как «Пошлая Молли» сломала все музыкальные границы? «Молли» — это песни будущего или хладнокровная отработка вечного запроса на ностальгию? «Афиша Daily» ищет ответ на этот вопрос вместе с коллегами из «Тихого места» и The Flow.

Сейчас кажется, что группа «Пошлая Молли» была с нами всегда. Хотя на самом деле карьера Кирилла Бледного началась меньше 10 лет назад. Вот ее краткий таймлайн, помогающий понять, как стремительно он стал одним из ключевых артистов русскоязычной сцены XXI века.

2017–2018. Весной 2017-го по VK начинает разлетаться релиз «8 способов как бросить дрочить» проекта «Пошлая Молли». Кто это и что это — загадка. Но уже спустя пару месяцев его лидер Кирилл Бледный — одна из главных молодых звезд момента и автор альбома, повлиявшего на всю русскоязычную музыку последующих лет.

Кирилл ловко поженил ключевые музыкальные страсти молодой аудитории: брал эстетику гитарной музыки и сплавлял ее воедино с хип-хоп-дуростью, при этом никогда на роль рэпера не претендуя. Здесь же — песня «Нон стоп», в основе которой одноименный хит группы Reflex из начала нулевых. Пройдет несколько лет — и тренд на ностальгию станет ключевым лейтмотивом поп-музыки.

Спустя год Кирилл выпустил «Грустную девчонку с глазами как у собаки» — и только укрепил первый успех хитами «Типичная вечеринка с бассейном» и «Все хотят меня поцеловать». Площадки — еще больше, внимания — тем более, от юных фанатов до интервью у Юрия Дудя*.

2019–2020. Сперва — как полагается молодой рок-звезде — огромные туры с тысячными залами, на которых из первых релизов выжали все что можно. В феврале 2020 года выходит мини-релиз «Paycheck» — еще шесть песен, ставших топливом для туров подлиннее и залов побольше. Там же — песня «Мишка» с Катей Кищук, заряженная энергией MTV эпохи «рич-н-бьютифул».

2021–2023. Непозволительно долгая для звезды двадцатых творческая пауза. За это время Кирилл выпускал по паре песен в год — фиты то с Яниксом, то с Элджеем, то с Молодым Платоном. Сингл 2022 года «Don’t Play, Bae» хорошо разлетелся по чартам и соцсетям, но, пожалуй, впервые в карьере Кирилла Бледного не двигал его карьеру вперед, а был создан уже по проверенной формуле «смесь рока, попсы, рэпа и всего, что популярно».

2024. В августе вышла первая за три года сольная песня «Пошлой Молли» — «Адская колыбельная», которая тут же осела в чартах. Через полтора месяца появился и альбом «RATT#WHORE», где Кирилл Бледный открыл широкому слушателю глэм-рок, который вдруг дополнился обязательным для «ПМ» автотюном. Реакция аудитории и критиков — исключительно положительная (лишь с небольшими оговорками, про них — ниже), а «Адская колыбельная» и спустя два с половиной месяца после выхода остается в топ-20 стриминговых чартов.

Как так получилось? В чем важность Кирилла Бледного для сегодняшней сцены и в чем его главный недостаток? «RATT#WHORE» — альбом года? Ищем ответы на эти вопросы вместе с автором канала «Тихое место» Александром Куликовским и редакторкой The Flow Кариной Бычковой.

Что мы думаем про альбом «RATT#WHORE»

Александр Куликовский Автор телеграм— и ютуб-каналов «Тихое место»

» Это удар в штангу . Думаю, ни для кого не секрет, что последние годы «Пошлая Молли» пребывала в кризисе. И я сейчас не пытаюсь начать отсчет с февраля 2022-го — для меня кризисными в творческой карьере Кирилла выглядят и 2020-й, и 2021-й. Было впечатление, что Бледному трудно попрощаться с собственным наследием и при этом ему хотелось создавать что‑то новое с оглядкой на успех «100gecs». И вот приплыли — он нащупал новый стиль. И за это действительно хочется хвалить, потому что глэм-рока с автотюновой кислотой мы точно не слышали. Но лично для меня эта комбинация кажется нерабочей. Как рок-музыка это не звучит живо, как поп-музыка дает слишком мало кача. А представьте, если бы Кирилл смотрел чуточку правее и узнал о существовании электроклэша, — это же идеальная среда для его сонграйтинга. Можно выть под автотюн, можно петь про секс, можно гламурно одеваться, а еще жанр переживает новую волну популярности. «RATT#WHORE мог бы быть в разы громче».

Карина Бычкова Редакторка The Flow и авторка телеграм-канала «про рэп»

«Мне интересен „RATT#WHORE“ как эксперимент от любимого автора. Хотя в альбоме больше фэнтезийных элементов, чем в его предыдущих работах, это все равно „Пошлая Молли“ — с характерным синтезаторным звучанием и сексуальным вайбом. И, как всегда, Бледный не пытается быть слишком серьезным, его фирменная фига в кармане и ехидная ухмылка (в том числе на обложке альбома) показывают, что это он иронично. А если ты сразу даешь понять, что все, что ты делаешь, — это не всерьез, то можно смело выходить на новую территорию, не опасаясь последствий».

«К ноябрю получается, что это альбом года. Одновременно смелый для артиста и продолжающий линию его прошлых релизов, а такой баланс поди нащупай. Бледный вместе с музыкантом Костей Пыжовым идет за вдохновением куда‑то в прошлое. Если на начальном этапе это были скорее нулевые, то сейчас девяностые и почти восьмидесятые. Глэм-рок, кивки в сторону „Агаты Кристи“ и „Арии“ — из этой смеси старого Бледный и Пыжов вывели форму самой новой музыки момента. А как показывает практика, идеи „Пошлой Молли“ — осознанно или нет — постепенно подхватывают и другие артисты. Кирилл как сидел в первом вагоне музыкального локомотива, так там и остался».

Как «Пошлая Молли» повлияла на русскоязычную музыку? Оправдан ли шум вокруг Кирилла Бледного?

Александр Куликовский Автор телеграм— и ютуб-каналов «Тихое место»

«„Пошлая Молли“ — группа, которая ворвалась на музыкальную сцену с четким месседжем: мы можем петь про секс так, чтобы молодой слушатель не испытывал кринж. Семь лет назад это было действительно дерзко — да настолько, что в то время я душнил на бессодержательность текстов и звучание. Сейчас же я смотрю на первые шаги „ПМ“ с какой‑то душевной теплотой: сырое звучание „на коленке“ и концентрированная хорни-энергетика символизировали самый настоящий пролом в культурной преграде между старым и новым миром русскоязычной рок-музыки. Особенно учитывая, что эту рок-музыку можно было создавать даже на ноутбуке, разрушая прежние каноны жанра. Но пошло ли это ему на пользу, если смотреть в целом? Мне кажется, нет — иначе бы мы видели как ученики перерастают своего учителя, но этого не произошло, „Пошлая Молли“ все еще лидер в своем классе ».

«На мой взгляд, важность Кирилла Бледного еще и в том, что он окончательно стер музыкальные границы. Музыка, которая реанимировала рок и шла за вдохновением к попсе нулевых, вдруг стала „своей“ для всех любителей рэпа, а песни „Пошлой Молли“ легко чередовались в плейлистах и лайнапах больших фестивалей рядом хоть с Хаски, хоть с Фейсом**. „Пошлая Молли“ — это не про жанры как таковые, а эстетику вечного угара. Рок, рэп, поп — это уже просто способы его достижения. И в этом плане Бледный — абсолютная легенда».

Карина Бычкова Редакторка The Flow и авторка телеграм-канала «про рэп»

«Безусловно, появление „Пошлой Молли“ сильно повлияло на популярную музыку и культуру. Группа переосмыслила и концептуализировала идею творчества, ориентированного на юную аудиторию. В 2017 году, с выходом альбома „8 способов как бросить дрочить“, „Пошлая Молли“ показала, как можно работать с молодежной энергией, в том числе через крючки, цепляющие этот сегмент слушателей. Через год что‑то похожее предложит „Френдзона“, но их лирические герои будут значительно отличаться от вызывающих и откровенных персонажей „Пошлой Молли“.

Кроме того, группа сыграла важную роль в „воскрешении“ популярной гитарной музыки. Когда вышел их дебютный альбом, рок уже ассоциировался скорее с консервативными фестивалями, как „Нашествие“, чем с молодежной сценой. Но уже в 2018 году Noize MC*** в интервью говорил, что Кирилл Бледный, по сути, тащит на себе весь рок».

Кирилл Бледный — новатор и визионер или король тайпбитов с ютуба?

Александр Куликовский Автор телеграм— и ютуб-каналов «Тихое место»

«Кирилл Бледный — очень крутой сонграйтер. Я уверен, что откажись он петь, то мог бы придумать несколько десятков хитов для других артистов. Это из него прет примерно всегда, и мне сложно привести в пример другого артиста с похожим звуком, который бы мог так метко бить мелодичными припевами. Но при этом он очень плохой концептуалист, так как у „Пошлой Молли“ после 2017 года отсутствует какой‑либо идейный курс. Это как украинский Lil Yachty: умеет мимикрировать, умеет писать крутые куплеты, способен адаптироваться под любые тренды, но при этом не умеет придумывать что‑то новое. Этим для меня и отличается новатор от хорошего исполнителя».

Карина Бычкова Редакторка The Flow и авторка телеграм-канала «про рэп»

«Однозначно визионер. Творчество „Пошлой Молли“ не раз становилось ориентиром для других. В 2017 году группа составила реальную конкуренцию рэпу, который тогда был на пике, привнесла автотюн в рок, породила многочисленные клонирующие проекты разной степени талантливости и, самое главное, изменила подход к музыкальному маркетингу. Они доказали, что можно стать суперзвездой, выйдя из паблика „ВКонтакте“.

В 2019 году, когда лирический герой группы трансформировался в гламурную рок-звезду, Кирилл первым в русскоязычной музыке обратился к эстетике нулевых, вспомнив о роскоши того времени и интегрировав ее в свою работу. В клипе „Мишка“, который отсылает к эпохе MTV, его партнерша по треку, Катя Кищук, частично повторяет образ Бритни Спирс того времени, а сам Кирилл косплеит Пита Доэрти из The Libertines и Babyshambles. Спустя пару лет визуальные коды нулевых станут более популярными, а к 2023 и 2024 годам достигнут пика.

Глэм-метал-эра „Пошлой Молли“ может породить новых музыкальных и эстетических последователей, но, скорее всего, на это потребуется время. Нам всем еще предстоит это осознать ».

«„Вчера был гламур, утром проспал на маникюр“, — так начинается песня „Пошлой Молли“ „Контракт“. Отсылка на хит этого лета „Гламур“? Так можно было бы подумать, не выпусти Кирилл Бледный свой трек еще в 2021 году. И это лучшее описание всей карьеры Бледного».