Будущий совместный релиз Инстасамки и Сергея Шнурова — это обреченное на провал событие без музыки, о котором мы забудем через несколько недель, если не дней. Объясняем, почему.

Тщеславие против музыки

Главная музыкальная новость недели — Инстасамка и Сергей Шнуров готовят коллаб. Первые заголовки продавали Инстасамку как новую солистку «Ленинграда», хотя тут скорее речь про совместный релиз артистов. Наши источники это подтверждают и уточняют, что уже записан мини-альбом на шесть треков.

От самого анонса ощущения примерно как от финала фильма «Субстанция» : когда люди готовы на все, чтобы дотянуться до внимания, а наблюдать за этим немного мерзко.

Дело и близко не в концепции совместной работы артистов разных поколений и миров. Это может быть и круто — когда подкреплено хоть чем‑то, кроме тщеславия. Фит «Би-2»* и Оксимирона** «Пора возвращаться домой» получился, потому что опирался на общий для артистов знаменатель: все его участники — эмигранты с многолетним стажем.

Канье Уэст годами поддерживал творческую форму, привлекая к работе людей, которые то моложе его на пару десятилетий (как Кид Кади и Трэвис Скотт), то делают принципиально другую музыку (как Джастин Вернон из Bon Iver). Весь проект Антона Беляева The Lab — о том, как артисты одного поколения видят музыку героев совсем другого. Он работает как раз на искренней любви участников к музыке. Поэтому Скриптонит там переделывает «Ты не верь слезам» Шуры, а Олег ЛСП — «Зима-холода» Андрея Губина.

А бывают коллабы разных миров, которые не подпитываются никаким общим знаменателем, кроме желания забрать хайп. И они обречены на провал на уровне идеи. Как раз потому что никакой музыкальной идеи за ними не стоит.

Сюжет: большая рэп-звезда выпускает фит с форматной поп-звездой. Проверенный годами формат, артисты, собирающие многотысячные залы своей — очень разной — аудитории. Казалось бы, победа для всех участников.

Это история песни «Boom Boom». Вы наверняка о ней забыли, а это фит пиковых Светланы Лободы и Pharaoh.

Это история и песни «Не забирай меня с пати» Скриптонита и Нади Дорофеевой — ее вы наверняка помните.

В чем разница: «Boom Boom» сделана исключительно c целью сработать на инфоповоде «большие звезды коллабят». «Пати» — это в первую очередь песня.

Как вы думаете, какой метод будут использовать Инстасамка и Сергей Шнуров?

Коллаб, который нужен артистам, но не слушателям

Сергей Шнуров в 2024 году — это легенда русскоязычных рок- и поп-сцен, автор огромного количества народных хитов и одиозный герой прошлого. С настоящим Шнуров-музыкант мэтчится не особо. Его творческий ренессанс случился в середине десятых — вместе с «Экспонатом», «Лабутенами», «Вояжем» и еще парой хитов. Дальше «Ленинград» вновь преобразился — но того успеха уже не было.

Этой весной Сергей Шнуров стал одним из продюсеров перезапуска «Фабрики звезд» — проекта, который уже успел вымыться из коллективной памяти и не подарил нам новых имен. «Сергей Шнуров сидит в этом шоу на правах свадебного генерала. Если говорить про линейное продюсирование, не могу сказать, что он в 2024 году обладает экспертностью, не припомню у него таких успехов», — так участие Шнурова в шоу комментировал музыкальный журналист Николай Редькин.

Инстасамка в 2024 году — легенда нового поколения, прошедшая путь от раздражающей многих рэп-артистки средней руки до все еще многих раздражающей, но уже огромной поп-звезды и медиаперсоналити. В прошлом году она столкнулась с проблемами с цензурой, нарвалась на отмены концертов, а сейчас постепенно их решает. В этом году случился и творческий застой: на момент публикации в чартах российских стримингов нет ни одной песни Инстасамки, а летний альбом «Семейный бизнес» остался незамеченным.

«Вокруг нас есть родители, которые не успевают заниматься воспитанием детей потому что много работают. И я бы сама не хотела транслировать детям гадости. Мы и не будем этого делать. У нас немного изменились ценности», — так Инстасамка позиционировала себя в нашем интервью этим летом. Довольно резкий разворот для человека, еще год назад выступавшего перед детьми с песней «За деньги да».

Главная цель Инстасамки и Сергея Шнурова — напомнить о себе в медийном пространстве этим коллабом. Они оба годами подпитываются упоминаниями в новостных лентах. С этой точки зрения совместный проект кажется логичным шагом. Но он разбивается о ключевую проблему: за громким пресс-релизом не будет стоять вообще никакого творчества.

За деньги — нет

Инстасамка и Сергей Шнуров существуют в разных творческих вселенных, у которых нет ни единой точки пересечения.

Их объединяет только одна вещь — их карьеры заточены под работу исключительно на себя. Оба умеют филигранно продавать и стягивать все внимание вокруг, но точно не делиться им.

Это не про музыку, а заголовки телеграм-каналов. Показательно, что и промо совместного релиза началось через слив через канал Mash — какой угодно, но не музыкальный.

Коммерческая музыка не должна быть искусной или революционной. Она должна зарабатывать деньги — тут, опять же, нет ничего плохого. Но эта схема успешна, только когда работает сама песня. «По барам», «Гламур», «Солнце Монако» — все это песни-события, созданные, чтобы надоедать нам в лентах. А переиначивание «Кислотного диджея» с эдлибами Сергея Шнурова — событие без песни, которое неделю пообсуждают в телеграм-каналах и тут же забудут.

«Любит наш народ всякое говно» — так‑то оно так, Сергей, но и говно должно быть классным, чтобы приносить вам бабки.