Слава КПСС: рэп-альбом года, рехаб и смерть отца. Как главный рэп-клоун стал человеком

Слава КПСС выпустил альбом «Россия 34» и дал большое интервью «Вписке». Пересказываем его главные моменты — от ранимости перед критикой и рефлексии о смерти отца до историй про Филиппа Киркорова, голых мужиков с «киндером буэно» и значимости «России 34». Заодно рассказываем, почему Слава записал свой на самом деле лучший альбом.

Его пугает реакция людей на серьезные альбомы

«На интеллектуальном уровне ты можешь объяснить себе, что [реакция людей на альбом] ничего не значит, а тебя это так кольнет. Прочитаешь 200 хороших комментариев, а потом увидишь один, и именно он заденет. „А чего он там два раза подряд сказал ‚типа‘ на ‚Вписке‘“ — и ты уже думаешь, какой ты тупой урод. Я не чувствую этого, когда выпускаю рофловые вещи, как „Горгород 2“. А когда выходит чувственная работа, ты в беззащитном состоянии : тебя легко ранить, когда все свои ранимые места выставляешь напоказ».

Слава КПСС на шоу «Вписка» «Вписка»

Славе стыдно тратить большие деньги

«Изнутри сложно судить о том, испортили тебя деньги или нет. Конечно я скажу, что нет. Но кто его знает — может, я гондон? Я вот съездил в Европу, посмотрел на тамошние цены. И понял, что богатым человеком себя точно не могу назвать. В Зальцбурге видел объявление: самая дешевая квартира — полтора миллиона евро. Где люди берут эти деньги?

Когда жил в Хабаровске, у меня вырабатывалась классовая ненависть. Ты покупаешь себе бич-пакет, булку хлеба и мазик за 10 рублей, чтобы в этот день поесть. Идешь с этим наборчиком, смотришь на человека, который в банкомате снимает деньги, а ему пятитысячные купюры отсчитываются. И ты думаешь про этого человека: «Ах ты сука».

Он сейчас пойдет покупать себе кроссовки, а мне бы просто одну сосисочку в тесте взять, заточил ее и был бы счастлив. Но у меня этой пятерочки нет.

У меня и сейчас есть проблемы с тратами на себя. Никогда не позволю себе кроссовки от Balenciaga. Была ситуация, когда мне надо поехать в Москву из Питера. А я тревожный, не могу заснуть в купе, когда там есть еще кто‑то. Смотрю билеты — остались только вагоны СВ. И если взять там одно место, второе могут продать, с тобой поедет еще один человек. Тогда я точно не усну. Но купить два СВ — я что, ******** [обнаглевший], что ли? Я могу себе позволить это [финансово], но не могу позволить себе купить пустое место в поезде, это безумие».

Истории про Киркорова: котенок в его честь, несостоявшийся поход в кино и литры колы

Слава с котом Филей © @kpss_begemot_official

«Когда шло шоу «Успех», я взял котенка у сестры и мы думали, как его назвать. Старшая сказала: «Надо его Филя назвать, это же на поверхности», — ему по родословной надо было как раз на букву «ф» имя придумать. Изначально хотел назвать его Fallen MC и отдать ЛиззкеРоссийская блогерка, раньше жившая в Петербурге: она писала сестре, говорила, что хочет взять себе, и даже денег закинула. А потом просто не приехала, так кот оказался у меня.

После одной из съемок «Успеха» Киркоров сказал: «Ну что, Слава, может, как‑нибудь сходим с тобой вместе кино посмотрим?» И тут ко мне Саша подошлаНа тот момент — девушка Славы, Киркоров такой: «А, не сходим походу». Он максимально угарный человек. Знаешь, что Киркоров выпивает два литра колы в день?»

Слава провел два месяца в рехабе. Теперь он чистый

«Я лежал в рехабе из‑за легких наркотиков. Друзья, осуждаем: не употребляйте, иначе придется в таком дворике провести два месяца, как я. Это тяжелая эмоциональная работа, сколько было мыслей через заборчик перемахнуть и сбежать. Это не закрытая реба в целом, ты приходишь сюда по доброй воле. Я сторонник такого подхода, потому что много примеров, где людей держат насильно, в других — бьют и истязают под эгидой того, что это способствует выздоровлению. Я наслушался жутких историй от людей, которые лежали со мной: в других местах могли привязать шину, с которой надо было ходить целый день. Могли положить в гроб и как бы похоронить. Или закрыть на сутки в темной комнате.

Меня много раз подмывало уйти. Но я довел дело до конца и уже четыре с половиной года перед вами трезвый человек.

На деньги, которые я потратил на наркотики, можно было купить квартиру в ДевяткиноРайон на окраине Санкт-Петербурга.. Ты просыпаешься — и если не употребил, то у тебя настроение просто кал, ты раздражительный и ужасный человек. У меня не было прямо жестких историй, просто по времени размазывается потеря воли. Любая наркомания — про то, что ты не можешь справиться с какими‑то чувствами, тревогой и страхом. И ты просто заглушаешь этот фон.

У меня был товарищ, который из‑за проблем с наркотиками полежал в ребе. Вышел — и начал играть [в казино]. Снова заехал в ребу с долгами на несколько десятков миллионов. Вышел — и, по его словам, стал сексоголиком. Потом снова полечился, говорил: «Теперь-то буду спортом заниматься». И там угробил свой организм, потому что был уже в возрасте, а ходил на единоборства, не мог победить, но и принять этого не мог. А у меня не осталось зависимостей, кроме рэпака».

Есенин — попсовик своего времени, которого не взяли бы в «Антихайп»

«Он писал много стихов — и сам признавался, что приходится писать девять произведений лирики, которые закатят людям, а потом сделать один стоящий стих. Есенин — попсовик своего времени, штамповавший говнолирику, чтобы нормально хайповать. В «Антихайп» его бы не взяли, самоубийц не берем, сорян».

Слава КПСС на шоу «Вписка» «Вписка»

За что Слава уважает стримеров

«Стримы сильно сокращают дистанцию с артистом. Люди приходят к ним на концерты, чтобы как с другом повидаться. Это больше эмоциональный контакт, а не артист — недоступная селеба, пляшущая где‑то на Лубянке. Успех Мазеллова, который уже собирает большие залы, это хорошо отражает».

Оксимирон* — нормис, которому Слава благодарен

«Читаешь пост или смотришь, как он пытается пошутить, — и ощущение, будто профиль одноклассника открыл, такие базовые шутейки и мемы. Мне кажется, его проблема в отсутствии чувства юмора, а сам Мирон* хочет быть клевым чуваком с чувством юмора. Он пытается — и получается очень кринжово-нормисно. Я тоже нормис! Что в этом плохого? Живи по кайфу себе.

Я реально благодарен Мирону Яновичу*. Многое для меня сделал: вышел на батл, проебал его, и в итоге у меня все ******* [восхитительно] по жизни. Без иронии, пост- и метаиронии, просто человеческое спасибо. Нормально кормит меня эта тема. На одном «Горгороде 2» поднял миллион донатами на стриме, это не считая деньги от прослушиваний еще».

Он стесняется умных людей и хочет быть «как Егор Летов»

«Есть некий форс: вот, Слава КПСС образованный, начитанный парень, глазки умненькие. Мне всегда надо было себя пересиливать, чтобы пойти погулять с человеком, которого я считаю умным.

Испытываю неловкость, потому что, общаясь с умным человеком, понимаешь, что он сразу заметит, когда ты сказал какую‑то ерунду.

У меня так было с Иваном СмехомУчастник группы «Ленина пакет». или Романом МихайловымРоссийский режиссер.. Мне трудно говорить в присутствии таких людей. Я всегда успокаиваю себя историей Дугина про Егора Летова: «Это был фантастически скучный человек, который в своей жизни при нашем общении не сказал ничего интересного. Но так и должно быть с творческими людьми, они все лучшее оставляют в песнях, им ничего не остается на болтологию». Пусть я буду как Егор Летов».

Как появилась песня про голого мужика и «киндер буэно»

«Это первая песня, которую я записал для того альбома. Сразу скинул Замаю, он такой: «Это хит для потусторонней эстрады». На концерте в Москве какой‑то мужчина разделся до трусов и ел под эту песню «киндер буэно», а другие мужики ему кланялись. Гриша OG Buda тогда не пришел на концерт, я скинул ему видео, после чего он сказал, что обязан прийти в Питере. Но там такого уже не было».

Как на Славу повлияли алкоголизм отца и его смерть

«В детстве ты плохо понимаешь, что такое алкогольная зависимость. Тебе кажется, с отцом просто что‑то странное, что он никак не может решить. Живет с тобой — у вас все отлично. И вдруг в один день начинает пить — все заканчивается. Наверное, у меня присутствовала обида в детстве, но он при этом был мягким и теплым человеком, от которого всегда исходила любовь. Но да, было непонятно, почему вдруг бутылка оказывается важнее, чем я и сестра.

Кровь — не водица, ты перенимаешь то, чем являются твои родители. Во многом я стал тем же, чем был мой отец. Никогда не употребляйте: наркотики приносят вам только проблемы. Не зря мой альбом начинается фразой: «Когда мне стало 30, залетел в рехаб».

Я занимаюсь рефлексией смерти как таковой. Смерть одного из главных людей в жизни — это значительная вещь. Тем более когда это история краха человека, которую ты наблюдаешь с детства, а сделать ничего не можешь».

Слава хочет признания и считает альбом «Россия 34» лучшим на русском языке за десять лет

« Присутствуют мысли: вы ****** [обнаглели], я делаю лучше всех этих — где мои бабки? Как Чарльз Буковски говорил: „Ублюдки, почему слава пришла ко мне, когда я уже слишком стар, чтобы ей наслаждаться?“ Я пока еще благо не слишком стар. Аристотель говорил, что не надо ни чрезмерно уклоняться от славы, ни чрезмерно преследовать ее. Я двигаюсь срединным путем.

Мне просто хочется справедливости. Скажите честно: Слава КПСС написал лучший альбом за последние десять лет».

Обложка альбома «Россия 34»

Не знаем про «десять лет», но «Россия 34» — лучший рэп-альбом 2024 года

«Пожалуй, это главный рэп-альбом на русском языке как минимум в 2024 году. До релиза казалось, что Слава загнал себя в ловушку собственной многоликости: ну как всерьез воспринимать исповеди человека, который на концертах исполняет мем-хит про голого мужика, поедающего „киндер буэно“, а в каждом интервью продолжает шутить про своего оппонента с батла семилетней давности? Грустный клоун, который вроде и хочет дать глубину Хита Леджера, а получается хаос Джареда Лето.

Но альбом „Россия 34“ полностью переворачивает восприятие Славы. Да, он все еще может быть отличным клоуном, но в первую очередь Слава — талантливый рэпер и рассказчик. Это альбом про взросление, потери и амбиции. Когда человек не прячет какие‑то фокусы в рукаве или себя за расплывчатыми образами, а все 16 песен дает концентрированную искренность. Ты веришь, что ему и правда бывает стыдно жить, он любит свою девочку, он в самом деле прошел рэп-игру от начала и до конца.

Оказалось, в жанре интроспективного рэпа главная сила — как раз в правде».