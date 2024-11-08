«И ты попал в блэклист». Как публикации псевдозапретных списков вредят музыкантам

Пару раз в год в независимых медиа появляются списки якобы запрещенных артистов. В октябре такой появился в издании «Верстка»*, признанном иноагентом. Мы не будем давать на него ссылку не только поэтому: такие списки вредят многим музыкантам. Разбираемся, есть ли «запретные списки» на самом деле и как именно их публикация влияет на артистов.

Как появляются такие списки

Свежий список «Верстки»* опирается на сведения, полученные от российских рекламных компаний и ивент-агентств «в начале сентября». Здесь же проявляется первая проблема таких новостей: многие люди, в том числе и из индустрии, на уровне заголовка формируют мнение, что «запретным» артистам нельзя примерно ничего, хотя речь идет о том, что с этими артистами якобы нельзя работать в рамках рекламных проектов и на больших общественных мероприятиях по всей стране. О запрете концертов речь не идет.

Собеседник «Афиши Daily» из музыкальной индустрии уточняет: «В рекламном бизнесе существует список инфлюэнсеров, с которыми не принято работать, но он был и до 2022 года. Этот список и „запретные“ артисты — абсолютно разные вещи, просто в них случаются совпадения».

Многие в музыкальной среде негативно приняли публикацию «Верстки»: она и вредит музыкантам, и не вызывает доверия. Мнение «Верстки»: такие новости нужны, чтобы держать читателей в курсе того, что происходит с музыкальной индустрией, и несут «общественно важный характер», а к достоверности источников вопросов не возникло, информацию перепроверяли с разных сторон. Издание также уточняет, что обратилось за комментариями к артистам, проживающим в России: «99%» опрошенных проигнорировали запрос издания.

Списки — сомнительные, а последствия — реальные. Как для артистов, так и для организаторов

В подобных списках существует несколько типов артистов. Одни — либо давно признанные иноагентами люди, либо те, кто уехал из России и публично критикуют события последних лет. На них подобные публикации никак не сказываются, так как они в любом случае не планируют туры и медиаактивность по России в обозримом будущем.

Сложнее с теми, кто узнает о собственном «запрете» из публикации новых списков. Многие из них тут же сталкиваются с проблемами, потому что организаторы не хотят связываться с «проблемными» артистами, а площадки опасаются потенциальных проблем при проведении их концертов. Речь в первую очередь о молодых артистах.

«Это ****** [кошмар] для молодой музыки. Если начинающая группа залетела в эти списки, организаторы могут к ней уже и не прийти. Уже не важно, откуда эти списки взялись. Случается „дзыньк“ — рекомендуют не работать с артистом, опираясь на такие публикации , и все. Важно, что это не официальный запрет, а именно рекомендация. Ключевая беда тут — организаторы не способны бороться за свои концерты, им проще не сходить и разобраться с проблемой, а сделать другое мероприятие. Хотя если артист не делал глупостей, его всегда можно отбить», — рассказывает источник «Афиши Daily» из концертной индустрии.

«Сливы списков на 100% негативно влияют на деятельность артистов. Организаторы 10 раз подумают и потом выберут „чистого“ музыканта в ущерб тому, про кого написали в новостях», — говорит другой собеседник.

Представитель одной из концертных площадок рассказывает: «Одна из основных проблем — ты не можешь планировать свое будущее и свой доход, что‑то может прилететь в любой момент. Площадки сталкиваются с тем, что к ним могут проявлять более пристальное внимание. Есть проверенный годами метод — проверки всего на свете, от МЧС до наличия алкогольной лицензии. Можно найти мелкое нарушение, которое можно исправить за пару секунд, но формально оно же есть — и площадку опечатывают. Чтобы отменить это решение, нужно идти в суд, на что уходит минимум пара недель. Так ты теряешь два уик-энда, когда концерты проходят каждый день».

Источники «Афиши Daily» отмечают, что этим летом организаторы концертов в регионах сталкивались с проблемами, когда городские власти не рекомендовали выступать некоторым артистам, но не могли четко сформулировать причину таких пожеланий. В результате организаторам удавалось отстоять артистов и провести мероприятия без каких‑либо проблем.

«Думаю, то, что мы перестали даже следить за новостями про эти списки, говорит о том, что понятие правдивости как будто совсем не про них. Тем не менее на работе это, к сожалению, отражается. Так, артисту могут отказать в наружке или же в крупном спецпроекте, могут не взять на радио в ротацию».

Собеседник из крупного лейбла

Милена Таранкова Менеджер артиста Маугли, упомянутого в списке

«Когда мы с Никитой Маугли обнаружили его имя в списках, сразу встретились с руководством лейбла Indi и сели обсуждать ситуацию. За неделю до публикации „запрещенных списков“ мне в VK написал закрытый профиль, представившись редактором издания „Верстка“. В сообщении говорилось, что Никита Маугли попал в „очередные списки нежелательных артистов“. Попросили дать комментарии на этот счет и ответить на вопросы. Кто мне пишет? Откуда? Почему закрыт профиль? Почему пишут в VK? Почему вообще мой артист попал в эти списки, откуда пришла информация? Кто ее выслал? Вопросов много, ответов ноль.

Естественно, я попросила предоставить доказательства и связаться со мной через официальное „представительство“. После этого мне отправили письмо на почту с тремя вопросами. Пообщавшись с юристами, мы решили игнорировать запрос: все больше напоминало провокацию, а не профессиональную журналистскую работу. Если бы редакторы издания „Верстка“ качественно проверяли информацию и могли отличить кириллицу от латиницы и посмотреть, какие еще существуютРечь про артиста Maugli, у которого в 2022 году выходила песня „Нет *****“. артисты под псевдонимом Маугли и какие у них есть треки, скорее всего, день той публикации не стал бы для нас таким шокирующим и не принес бы мне миллион сообщений от коллег из индустрии с вопросом: „Почему твой артист в списке запрещенных?“ Очень грустно, что в наше время журналисты так халатно работают и не перепроверяют информацию, особенно когда дело касается судьбы артистов.

Такие новости приводят к путанице в концертной среде и самоцензуре организаторов концертов и музыкальных площадок. Лично у нас уже слетели коммерческий спецпроект и интервью. Знаю, что у других артистов из списка отменяются выступления. Я уже с опаской пишу организаторам с прицелом на концерты будущего года и переживаю, что они могут апеллировать абсолютно фейковым списком. Хотелось бы, чтобы разносящие такие публикации СМИ понимали, скольких артистов оставляют без шансов на гонорары, выступления, поддержку и не только. Удивительно, что у достаточно большого СМИ не возникло желания качественно провести анализ списка».

Что еще не так конкретно с этим списком?

Собеседник, близкий к концертным площадкам в Москве, считает список «Верстки» «странным и неактуальным». «Есть и смешные моменты — например, артист „Ча“. Видимо, имели в виду Чачу из „Наива“, у которого в самом деле есть проблемы с концертами».

Также в списке издания есть, например, Джиган. Несколько источников сходятся на том, что его появление там не отражает актуальную повестку, а скорее говорит о том, что бренды не хотели работать с Джиганом по рекламе в прошлом: после его мем-гастролей в Майами или истории с «голой» вечеринкой. При этом сейчас у Джигана нет никаких проблем ни с выступлениями, ни с медийной активностью. «Джига чист во всех смыслах. Мы видели эту новость, но не понимаем, как попали в этот список. Скорее всего, чтобы было еще одно громкое имя », — комментирует ситуацию менеджмент музыканта.

Вадим Хохлов Юрист в музыкальной индустрии

«Невозможно невооруженным глазом увидеть все последствия. Артисты никогда не скажут, что из‑за произошедшего у них что‑то случилось, никто не будет кричать об этом. Но могу сказать за себя: несколько недель после публикации этих списков я занимался исключительно тем, что слушал истории про очередные локальные катастрофы: тут отменили концерт, там остались без спецпроекта.

Совершенно неважно, реальный это список или нет. Если он был опубликован источником, претендующим на авторитетность, список автоматически становится настоящим.

И в случае организаторов и компаний-партнеров проще свернуть пару проектов и отвернуться от человека, чем рисковать своим детищем.

Есть только один способ бороться с этим. Кричать со всех возможных трибун: «Пожалуйста, ********** [оставьте нас в покое]». Вместо того чтобы дрючить мозг артисту вопросами о том, что он чувствует, попадая в такие списки, стоит поинтересоваться: а нужна ли им помощь в этой истории? Есть вероятность, что артисты не идут на контакт после таких запросов не потому, что чего‑то боятся, а потому, что журналисты ведут себя как городские сумасшедшие. Большей части списков не существует до момента, пока их не публикуют в интернете, они работают по принципу самосбывающегося пророчества . Пожалуйста, включайте критическое мышление: в списки, предоставленные источниками из мира рекламы и концертов, попадают артисты, у которых отродясь не было ни рекламы, ни концертов. А теперь люди из этих сфер заранее от них шарахаются.

Я не могу отрицать, что время от времени люди в индустрии получают в руку черную метку. И я не разделяю мнения о том, что запретами можно добиться лучшего эффекта, чем диалогом адекватных взрослых людей. Но если артисту достается такая «короткая соломинка», он первым об этом узнает. А не получит информацию из медиа. Сама суть этих списков — оповестить людей, что они где‑то проштрафились, а не запретить, но ничего им про это не рассказать».

А что известно про настоящие списки?

Собеседники «Афиши Daily» в музыкальной индустрии сходятся в том, что существует только один официальный список — это перечень иностранных агентов, который постоянно пополняется и закреплен российским законодательством.

При этом списки с «запрещенными к выступлению» артистами существуют — на понятийном уровне и носят рекомендательный характер. Они могут быть разными и абсолютно не связанными друг с другом.

Как рассказали несколько человек из концертной индустрии, «основным создателем» списков является администрация президента. Также в Москве артисты для больших мероприятий согласуются через МВД. В Санкт-Петербурге процесс согласования курирует Комитет по культуре: на этом этапе организаторов могут попросить избежать привлечения тех или иных артистов. Наши источники в музыкальной индустрии уточняют, что даже в рамках двух городов списки артистов отличаются.

Представители МВД Москвы и Комитета по культуре Санкт-Петербурга на запросы «Афиши Daily» не ответили. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя изданию RTVI публикацию «Верстки», сообщил: «О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит».