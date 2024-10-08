Пересчитали по пальцам. 10 историй о «Руки вверх!», главной группе в истории русской попсы

К выходу байопика о «Руки вверх!» вспоминаем 10 малоизвестных историй о группе — от мирового хита, принесшего группе много миллионов долларов, до десятилетиями тянущихся конфликтов с продюсерами и несостоявшегося фита с «Иванушками» (песня «Алешка» должна была называться «Андрюша»).

14 ему уже. Сергей Жуков начал карьеру подростком

Музыкальная карьера Сергея Жукова началась в 1990-х в родном для него Димитровграде. В 14 лет он стал вокалистом евродэнс-группы «Вася», о которой известно исключительно то, что это первая группа Сергея Жукова. В 1992 году участники «Васи» победили на местном конкурсе талантов «Созвездие» и получили за это 2000 рублейВ 1992 году в России ввели свободный курс доллара, который сильно менялся от месяца к месяцу. В пересчете на сегодняшние реалии за победу в конкурсе группа «Вася» получила от 480 до 1350 рублей.. Вот как выглядело это выступление:

Сергей Жуков и группа «Вася»

Как без рук. Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились на радио

В 1993 году Сергей Жуков и Алексей Потехин встретились в Самаре. Оба работали на местном радио «Европа Плюс» и сошлись на любви к евродэнсу, который был еще не очень распространен в России. Примерно тогда же они стали работать вместе в рамках группы «Дядюшка Рэй и компания». Название — дань уважения голландскому музыканту Рэю Слейнгарду и его группе 2 Unlimited, делавшей как раз евродэнс. Позже Жуков и Потехин переехали в Тольятти, где в том числе вели вечеринки: Жуков выступал как MC, а Потехин — как диджей. Сохранилась архивная съемка 1994 года, где можно услышать и их тогдашнюю музыку — еще англоязычную, но призыв «руки вверх» звучал со сцены уже тогда.

Одно из первых выступлений Жукова и Потехина

«Мы встретились в Самаре, где я учился в институте и заодно работал на радиостанции. Проработал там около года, когда туда пришел Алексей. Ему сказали подойти ко мне: я был самым юным дядькой на радио, всего 18 лет, и меня все, скажем так, умиленно любили: „Он у нас идейный, все придумывает, все к нему“. Пришел Лешка, говорит: „Я Потехин“. Такого пафоса я не видел со времен Петра Первого. Мы встретились и нашли точки соприкосновения, потому что любили музыку и сочиняли ее», — так историю знакомства в 1998 году вспоминал Сергей Жуков.

Не покладая рук. Участники группы работали в Москве не за деньги или еду, а за возможность писать музыку

В Москве Жуков и Потехин оказались на студии «Павиан рекордс». Там они договорились с ее руководителем Валерием Лобановым: он брал их на работу как студийных работников и аранжировщиков, а взамен они получали студийное время для работы над собственной музыкой. Там были записаны первые песни проекта, который в будущем станет называться «Руки вверх!». Там же они познакомились с Андреем Маликовым — своим будущим продюсером.

«Павиан» — важное место для русского рэпа, где записывались сборники «Трэпанация Ч-Рэпа», на которых можно было услышать молодых Дельфина, Slimus в составе группа «Дымовая завеса» . На одном из сборников «Павиан рекордс» появился и самый первый трек группы «Руки вверх!» — «По кайфу».

Из первых рук: группа могла называться «Ханде хох»

Вилли Вильсино (участник раннего состава «Руки вверх!»), Сергей Жуков и Фернандо. willywilsino

В первых треках вместе с Жуковым и Потехиным участвовал и Вилли Вильсино. Он был бэк-вокалистом в важной для русскоязычного рэпа 1990-х группе «Братья Наличные», а позже записался в нескольких песнях с дебютного альбома «Руки вверх!»: в треке «Последний поцелуй» куплет на английском читает как раз Вилли. В своем блоге он так вспоминает историю знакомства с участниками «Руки вверх!»:

«Москва, 1995 год. Время, полное перемен, новых надежд и творческих возможностей. Люди в малиновых пиджаках, первые «мерседесы». <…> Здесь мне повстречалось немало интересных людей. Сергей Жуков и Алексей Потехин жили в квартире у друга на метро «Красногвардейская» в Москве. Меня и моего приятеля Фернандо в качестве чернокожих ребят пригласили поучаствовать в новом проекте без названия, продюсера и бюджета. Просто двое ребят из Тольятти приехали в Москву и хотели пробиться. При встрече Сережа Жуков удивил меня своим энтузиазмом и невероятной работоспособностью. Он показывал исписанную стихами и песнями тетрадь, которые он сочинял в течение многих лет.

Даже в самые кризисные дни он умудрялся взбадривать остальных, обнадеживая своими мечтами о будущем: «Они будут писать кипятком, когда услышат наши песни».

Первое рабочее название группы было «Ханде хох». Слава богу, со временем оно обрусело и появилось название «Руки вверх!»».

Увези за сто морей. Классических альбомов «Руки вверх!» нет на российских стримингах

Первый продюсер группы — Андрей Маликов, который до этого работал с «Технологией», а позже продюсировал Григория Лепса. Маликов познакомился с Жуковым и Потехиным на студии «Павиан», услышал их демо и предложил поработать вместе. При его участии были записаны первые альбомы группы, из‑за которых Жуков и Потехин сейчас судятся с Маликовым — пока не очень успешно.

Жуков и Потехин подали иск, в котором требовали признать недействительными сделки о передаче исключительных прав на их песни Маликову. В иске речь идет о песнях с альбома «Без тормозов»: «Ну где же вы, девчонки», «Я не отдам тебя никому» и не только. В 2023 году суд отклонил претензии музыкантов, так как «истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет». Этой весной была отклонена и апелляция по делу.

Вместе с Маликовым над первыми альбомами «Руки вверх!» работал Андрей Черкасов — основатель музыкальной компании JSP, позже ставшей музыкальным издательством «Джем», где в разное время выпускали музыку Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, а также Слава КПСС и Lida. С JSP «Руки вверх!» разошлись в конце 1990-х, позже Сергей Жуков обвинит Черкасова в нечестной работе. Якобы бывший продюсер печатал и дорогие «официальные» версии альбомов, и дешевые пиратские, которые продавались сильно большими тиражами, а отчитывался и платил издатель только за официальные продажи.

Права на первые пять альбомов «Руки вверх!» по-прежнему принадлежат компании «Джем» и недоступны на российских стриминговых сервисах.

Ля-ля-ля. «Песенка» за много миллионов долларов

В 1998 году «Руки вверх!» выпустила альбом «Сделай погромче», где была и «Песенка» — один из первых больших хитов группы. Вы можете знать и другую его версию — песню немецкой группы ATC «Around the World». Тогда лейбл Sony выкупил у группы права на «Песенку», что в итоге, по словам Жукова, принесло им с Потехиным полтора миллиона долларов за три года .

«Песенка» наверняка продолжает кормить музыкантов до сих пор: количество каверов и песен, использующих семпл «Песенки», исчисляется десятками. В этом списке можно одновременно встретить Bones и Клаву Коку. А самая популярная на сегодня версия «Песенки» — ремикс голландского диджея R3HAB на песню ATC, у которого 686 миллионов прослушиваний только на Spotify. Имена Потехина и Жукова указаны в кредитсах песни, а значит, они должны получать и свои авторские отчисления.

«Потому что есть Андрюшка у тебя». Песня «Алешка» планировалась как фит с «Иванушками»

Изначально Сергей Жуков хотел, чтобы песня «Алешка» стала совместной работой с «Иванушками International»: «Я написал песню, мы с Потехиным позвонили в продюсерский центр „Иванушек“. Трубку снял какой‑то человек, выслушал мое предложение и выдал: „А мы со всякой фигней не поем. До свидания“. Позже я общался и с Рыжим, и с Кириллом, они ничего не слышали о моей идее. Они не представляют, кто меня тогда послал», — вспоминал Сергей Жуков.

Первоначально текст песни выглядел так: «Любишь ты Андрюшку больше, чем меня. О Кирилле ты вздыхаешь зря. Об Олеге все твои мечты. О Сереге позабыла ты». В итоге она была записана спустя десять с лишним лет.

«Скажи, красавица». Сергей Жуков был хорош не только в рамках «Руки вверх!»

В начале 2000-х Жуков перешел к продюсированию других проектов. «Кислотный диджей» Акулы, «Ты у меня одна» RevoльveRS, «Турболюбовь» Turbomoda — все это песни, к написанию которых приложил руку Сергей Жуков. Но самым заметным проектом лейбла Сергея Жукова в нулевые была группа «Фактор-2». Здесь Жуков не выступал в роли автора песен, а занимался исключительно продюсированием. И между делом стал и режиссером клипа на «Красавицу».

Из «Рук» вон — плохо. Никто не знает, почему «Руки вверх!» распалась

В 2006 году «Руки вверх!» официально распалась. Сергей Жуков взял двухлетнюю паузу и выпустил два альбома под собственным именем, а потом продолжил выступать под вывеской группы, но уже без Потехина.

Алексей Потехин несколько лет занимался другими проектами, а позже основал группу «Поднимаем руки вверх», с которой продолжает давать концерты, исполняя в том числе оригинальные песни «Руки вверх!».

Оба участника годами избегали разговоров о причине распада, отделываясь общими фразами об усталости друг от друга и разных жизненных целях : Потехин хотел больше спокойствия и завести семью, Жуков — продолжать работать в прежних темпах. Были версии и о творческих разногласиях, и о денежных конфликтах — но полноценных подтверждений от участников так и не было.

Только в последние годы Алексей Потехин стал охотнее говорить о причинах своего ухода. В интервью 2020 года он так описал ситуацию: «Деньги, женщины, вредные привычки — все повлияло. Мы тринадцать лет спали, ели, ехали, [проводили] двадцать четыре часа вместе — это жесть. И он, и я решили, что мы устали. Мы никогда не ругались и понимали друг друга с полуслова. Договорились, что отработаем следующие полгода, а потом я сваливаю». В другом интервью в 2023 году Потехин уточнил, что деньги — ключевая причина, по которой воссоединение группы невозможно.

48 мне уже. «Руки вверх!» сегодня

Сергей Жуков третий год подряд собирает стадионные концерты по всей России и уже анонсировал сразу два концерта на московской «ВТБ Арене» на 2025 год. Алексей Потехин выкладывает в соцсети фото с семьей и рассказывает о книге-автобиографии «Поднимите руки вверх» о его творческом пути.

Сергей Жуков раз в год собирает «Лужники» и активно занимается промо художественного фильма «Руки вверх» о группе, премьера которого состоится 10 октября. Потехин подписан на Сергея Жукова в инстаграме*, но обратной подписки так и не случилось.