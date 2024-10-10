Стены, которые не разъединяют: как мемориалы Цою стали всероссийским феноменом

Вы точно знаете про главный стихийный мемориал Цоя на московском Арбате, но на самом деле его аналоги существуют и до сих продолжают появляться по всей России. Вот семь примеров стен Цоя по всей России — от Таганрога до Новосибирска.

«Стена Цоя» — универсальное название мест, возникших в России и странах экс-СССР после гибели Виктора Цоя в 1990 году. Самая заметная из них находится на московском Арбате — и «Афиша Daily» подробно рассказывала про историю ее появления и значение для фанатов «Кино» и уличного искусства Москвы.

Стены Цоя — место коллективной памяти, лучше всего отражающее ту самую фразу, которую можно увидеть почти на каждой из них: «Цой жив». Если стены на Арбате и во дворах на Рубинштейна в Петербурге и так довольно известны, то о стихийных местах памяти Цоя в других городах часто забывают — а зря. Вот некоторые из них.

Глазов

В 2020 году стена Цоя появилась и в удмуртском Глазове. Местные стритартеры Юка Синицына, Любовь Кнопка и Илья Болик нанесли на одну из городских стен изображение Виктора Цоя, составленное из текстов его песен.

Новосибирск

© Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Новосибирске в 2023 году появился отдельный сквер, посвященный «Кино» и Виктору Цою. Это частная инициатива местного бизнесмена, владеющего компанией по торговле стройматериалами. Территорию около одного из его магазинов художник Василий Каптырев украсил муралом с кадром из фильма «Асса» и фотографией с последнего при жизни Цоя концерта «Кино» в «Лужниках».

Элиста

Еще одна стена Цоя не так давно появилась в Элисте. Там в 2021 году появился мурал с изображением лидера «Кино», дополненный двумя его цитатами: «Я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча» и «А жизнь — только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Его авторка — художница Елизавета Телкова.

Таганрог

Своя стена есть и в Таганроге — там в 2021-м локальный стритарт-художник Антон Тимченко изобразил пиксельного Цоя на стене одного из заброшенных пляжей, чтобы вдохновить город на перемены к лучшему.

Ижевск

В девяностых стихийная стена Цоя возникла в Ижевске. Местные жители вспоминают, как она появилась на здании Театра оперы и балета сразу после смерти музыканта и «неоднократно закрашивалась, но быстро обрастала надписями вновь». В начале нулевых стена окончательно пропала, но к началу десятых у местной Творческой мастерской появился новый мурал с Цоем от художника Леши Рикошета.

Сыктывкар

Работа Константина Сметанина и Дмитрия Меникова © Константин Сметанин

Сыктывкар — еще одно место, где стена памяти Цоя появилась еще в девяностых, но со временем потеряла свой лоск. К началу десятых локальные художники Константин Сметанин и Дмитрий Меников освежили ее новыми муралами с изображениями Цоя и цитатами из «Перемен».

Краснодар

В Краснодаре импровизированная стена Цоя появилась в 2023 году. Местный художник Рома Спам добавил изображение Цоя на стену, где до этого изображал Чапаева и Децла, чтобы объединить самые разные поколения.

Стены Цоя продолжают появляться по всей России и служат лучшим и самым понятным свидетельством того, что память о Викторе Цое и его музыка продолжают влиять и на новое поколение.

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