Привоз Tekashi 6ix9ine, концерт Toxi$ и еще 15 главных музыкальных афиш Москвы в октябре

Поп-музыка
Мот
4 октября, VK Gipsy
Артист, прошедший все стадии развития музыканта от «пробивной рэпер» до «задумчивая поп-звезда». Проследить за тем, как менялся Мот, можно и на его концерте.
Nemiga
18 октября, «Море музыки»
Группа из Беларуси делает классный электропоп — одновременно тихий трогательный и ярко-танцевальный. На их выступлениях находится место и тому, и другому — радостными уходят все.
Artemiev
20 октября, «16 тонн»
Бывший участник группы «Корни» давно освоился в роли инди-героя, делающего обаятельную музыку городского интеллигента, и чувствует себя максимально органично.
Mary Gu
25 октября, VK Stadium
Новый год — новые хиты от Mary Gu и большой осенний концерт. Тут все стабильно.
«Винтаж»
12 октября, VK Gipsy
«Плохую девочку» и другие хиты группы «Винтаж» можно послушать в оригинале — и телепортироваться в совсем другую эпоху.
«Фактор-2»
12 октября, 1930 Moscow
К слову про ностальгию, но уже по нулевым: группа «Фактор-2» периодически выступает в Москве с «Красавицей», «Опять весна» и другими песнями, которые в момент переносят всех куда‑то в беззаботную середину нулевых.
Xolidayboy
11 октября, ДС «Триумф»
Чартовый герой к концу года освоился на площадках побольше — и продолжает выступать там с миксом из рок-музыки и хип-хопа.
Bahh Tee и Turken
5 октября, Vegas City Hall
Bahh Tee — человек, много лет работающий внутри музыкальной индустрии: он делал лейбл Zhara Music, запускал в России Atlantic, а позже занялся Lotus Music. На этом фоне легко забыть, что Bahh Tee еще и заметный поп-артист, начинавший еще в десятых. В последние пару лет он делает совместный проект с певицей Turken — и это тоже красивая поп-музыка.
Хип-хоп
Tekashi 6ix9ine
19 октября, МТС Live Холл
Неожиданный привоз этой осени: из небытия выпрыгивает Текаши, агрессивный рэп которого с самого начала полюбился локальным слушателям.
Рем Дигга
26 октября, «Урбан»
Соавтор песни «I Got Love» и классик российского андеграунда — с большим сольным концертом.
Тима ищет свет
26 октября, «Море музыки»
Большой экспериментатор, вышедший из хип-хопа, презентует новую лайв-программу, где освежит аранжировки своих главных песен.
Toxi$
27 октября, VK Stadium
Это был важный год для Toxi$: ему нужно было окончательно закрепиться на сцене как самостоятельному интересному артисту и уйти от образа героя одного сезона. Судя по стримингам, все получилось. Но окончательный ответ можно будет получить как раз на октябрьском концерте артиста.
Рок-музыка
Beautiful Boys
4 октября, «Урбан»
Новые герои русскоязычного инди, только выпустившие мини-релиз «Вещие сны», с большим осенним концертом. Музыка — как и название группы — будет очень красивой.
Palc
6 октября, «Урбан»
«Спустя годы мы сошлись на том, что называем себя „мультижанровый суп“. Мне кажется, если ты сегодня делаешь не однозначные гиперпоп или хардкор, тебя невозможно конкретно определить», — так жанр группы Palc описывает вокалистка Тая. Мы все же склоняемся к тому, что тег «рок» так или иначе должен присутствовать в описании их музыки. А почему — можно узнать на концертах.
«Дайте танк (!)»
18–19 октября
Важные имена современного русскоязычного рока — с двумя большими концертами, призванными напомнить, почему «Дайте танк (!)» за несколько лет прошли путь от небольших площадок до многотысячных залов.
Разное
Игорь Бутман и Алексей Гуськов
3 октября
Игорь Бутман и Алексей Гуськов выступят на сцене Театра Эстрады с большой программой к 25-летию Московского джазового концерта. В ее рамках они пройдутся по всей истории джаза в России: от первопроходца жанра Валентина Парнаха до работ Алексея Козлова.
Фестиваль «Дружба»
5 октября
Фестиваль «Дружба» пройдет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Смешение миров современного искусства и электронной музыки пройдет при поддержке лейблов Mayan Warrior и Meduza, социокультурного арт-проекта Radi Mira I Lubvi, сообщества Hypnotica и многих других.