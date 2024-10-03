Привоз Tekashi 6ix9ine, концерт Toxi$ и еще 15 главных музыкальных афиш Москвы в октябре

Собрали главные концерты октября в Москве: от больших рэп-звезд до уютного инди и академического джаза.

Поп-музыка Мот 4 октября, VK Gipsy

Артист, прошедший все стадии развития музыканта от «пробивной рэпер» до «задумчивая поп-звезда». Проследить за тем, как менялся Мот, можно и на его концерте.

Nemiga 18 октября, «Море музыки»

Группа из Беларуси делает классный электропоп — одновременно тихий трогательный и ярко-танцевальный. На их выступлениях находится место и тому, и другому — радостными уходят все.

Artemiev 20 октября, «16 тонн»

Бывший участник группы «Корни» давно освоился в роли инди-героя, делающего обаятельную музыку городского интеллигента, и чувствует себя максимально органично.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Mary Gu 25 октября, VK Stadium

Новый год — новые хиты от Mary Gu и большой осенний концерт. Тут все стабильно.

«Винтаж» 12 октября, VK Gipsy

«Плохую девочку» и другие хиты группы «Винтаж» можно послушать в оригинале — и телепортироваться в совсем другую эпоху.

«Фактор-2» 12 октября, 1930 Moscow

К слову про ностальгию, но уже по нулевым: группа «Фактор-2» периодически выступает в Москве с «Красавицей», «Опять весна» и другими песнями, которые в момент переносят всех куда‑то в беззаботную середину нулевых.

Xolidayboy 11 октября, ДС «Триумф»

Чартовый герой к концу года освоился на площадках побольше — и продолжает выступать там с миксом из рок-музыки и хип-хопа.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Bahh Tee и Turken 5 октября, Vegas City Hall

Bahh Tee — человек, много лет работающий внутри музыкальной индустрии: он делал лейбл Zhara Music, запускал в России Atlantic, а позже занялся Lotus Music. На этом фоне легко забыть, что Bahh Tee еще и заметный поп-артист, начинавший еще в десятых. В последние пару лет он делает совместный проект с певицей Turken — и это тоже красивая поп-музыка.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Хип-хоп Tekashi 6ix9ine 19 октября, МТС Live Холл

© Swan Gallet/WWD/Penske Media via Getty Images

Неожиданный привоз этой осени: из небытия выпрыгивает Текаши, агрессивный рэп которого с самого начала полюбился локальным слушателям.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Рем Дигга 26 октября, «Урбан»

Соавтор песни «I Got Love» и классик российского андеграунда — с большим сольным концертом.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Тима ищет свет 26 октября, «Море музыки»

Большой экспериментатор, вышедший из хип-хопа, презентует новую лайв-программу, где освежит аранжировки своих главных песен.

Toxi$ 27 октября, VK Stadium

Это был важный год для Toxi$: ему нужно было окончательно закрепиться на сцене как самостоятельному интересному артисту и уйти от образа героя одного сезона. Судя по стримингам, все получилось. Но окончательный ответ можно будет получить как раз на октябрьском концерте артиста.

Рок-музыка Beautiful Boys 4 октября, «Урбан»

Новые герои русскоязычного инди, только выпустившие мини-релиз «Вещие сны», с большим осенним концертом. Музыка — как и название группы — будет очень красивой.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Palc 6 октября, «Урбан»

«Спустя годы мы сошлись на том, что называем себя „мультижанровый суп“. Мне кажется, если ты сегодня делаешь не однозначные гиперпоп или хардкор, тебя невозможно конкретно определить», — так жанр группы Palc описывает вокалистка Тая. Мы все же склоняемся к тому, что тег «рок» так или иначе должен присутствовать в описании их музыки. А почему — можно узнать на концертах.

«Дайте танк (!)» 18–19 октября

Важные имена современного русскоязычного рока — с двумя большими концертами, призванными напомнить, почему «Дайте танк (!)» за несколько лет прошли путь от небольших площадок до многотысячных залов.

Разное Игорь Бутман и Алексей Гуськов 3 октября

© Станислав Красильников/РИА «Новости»

Игорь Бутман и Алексей Гуськов выступят на сцене Театра Эстрады с большой программой к 25-летию Московского джазового концерта. В ее рамках они пройдутся по всей истории джаза в России: от первопроходца жанра Валентина Парнаха до работ Алексея Козлова.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Фестиваль «Дружба»

5 октября

Фестиваль «Дружба» пройдет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Смешение миров современного искусства и электронной музыки пройдет при поддержке лейблов Mayan Warrior и Meduza, социокультурного арт-проекта Radi Mira I Lubvi, сообщества Hypnotica и многих других.