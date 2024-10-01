Оргии и насилие, наркотики и угрозы, взрывы, детское масло: все о скандале вокруг Дидди

Вы можете знать Дидди как автора песен «I’ll Be Missing You», «Last Night» и других хитов «для тех, кому за 30». Сейчас он напомнил о себе скандалом года: его обвиняют в насилии, торговле людьми, организации оргий и не только. Экономим ваше время от просмотра сотни разборов: прочитайте наш текст, чтобы быть в контексте всех обвинений против Дидди.

Кто такой Дидди

Шон Дидди Комбс — один из ключевых рэп-продюсеров в истории жанра. Он открыл миру The Notorious B.I.G, Мэри Джей Блайдж и Ашера, работал (и какое‑то время встречался) с Дженнифер Лопес и многими другими артистами. Но основные музыкальные достижения Дидди пришлись на девяностые и начало нулевых, потом он начал окончательно трансформироваться в бизнесмена, вспоминая о творчестве раз в несколько лет.

К успешному лейблу Bad Boy Records он среди прочего добавил бренд одежды Sean John, вложился в люксовый алкоголь — премиум-водку Ciroc и текилу DeLeon, а также телевизионную сеть RevoltTV. К 2022 году состояние Дидди оценивалось в миллиард долларов. В этом году бизнес-империя Дидди быстро развалилась вместе с его репутацией, но об этом — ниже.

В чем его обвиняют сейчас

Дидди был арестован 16 сентября. К моменту публикации этого текста количество официальных обвинений против музыканта и продюсера приближается к 50. Там — жуткий набор из секс-торговли людьми, рэкета, принуждения к труду, изнасилований, сексуальных домогательств, шантажа, взяточничества, поджогов и не только. Дидди столкнулся как с федеральными обвинениями со стороны государства, так и гражданскими исками от якобы пострадавших от его действий людей.

Некоторые дела рассматриваются в суде еще с прошлого года, а первые слушания по государственным обвинениям пройдут 9 октября. Адвокаты хотели добиться освобождения Дидди под залог в 50 миллионов долларов, но получили отказ.

У Дидди всегда были проблемы с законом

Арест Дидди в 1999 г. © Donaldson Collection/Getty Images

Начиная с девяностых раз в пару лет он появлялся в криминальной хронике. Его обвиняли и в разбойных нападениях, и в нелегальном хранении оружия, и в изнасилованиях, и в харассменте. Первый публичный иск к Дидди подали в 1999 году (избил менеджера рэпера Наса), последний до 2023 года — в 2017 году, когда личный шеф-повар Дидди обвинила его в харассменте. До этого года Дидди только однажды признавали виновным : в том же 1999 году он признал вину в нападении на менеджера Наса и в качестве наказания должен был провести один день на курсах по управлению гневом.

Дидди годами подозревают в убийстве Тупака

В начале девяностых Дидди был одним из ключевых участников рэп-войны побережий в США. Очень краткая выжимка: Тупак (весткост) поругался с Бигги (исткост), сперва они конфликтовали исключительно в треках, а позже — и в реальной жизни. Тупака убили в сентябре 1996 года, Бигги — в марте 1997-го. Оба убийства так и не были раскрыты.

Одна из самых популярных конспирологических теорий напрямую связывает Дидди с убийством Тупака. Согласно ей, продюсер устал от войны с лагерем Тупака и главой его лейбла Death Row Шугом Найтом и заказал убийства обоих. Но во время стрельбы по машине, где сидели Тупак и Шуг Найт, погиб только первый. Доказать причастность Дидди так и не удалось, а в прошлом году за убийство Тупака был осужден калифорнийский гангстер Дуэйн Дэвис, который напрямую не подтвердил заказной характер убийства.

В 2006 году тонущего Дидди спас российский актер Александр Робак

В интернете легко можно найти фотографию Дидди и актера Александра РобакаСнимался в эпизодической роли в «Брате-2», играл в «Географ глобус пропил», «Вий-2» и других российских фильмах. — людей из абсолютно разных миров. Как оказалось, у совместного фото есть забавная предыстория. Ее Робак рассказывал на «Вечернем Урганте»:

«Это был 2006 год, август. Мы с моим другом отсняли фильм „Ненасытные“, там снимался Никита Ефремов. Такая хип-хоп-комедия была. Мы едем в Канны, где провели 10 дней на яхте. Пустились во все тяжкие — у нас яхта, капитан, филиппинка-повар. Приходим в Сан-Тропе, а все места для яхт заняты. Поэтому мы ее бросаем, а на берег добираемся тендеромВид парусного судна.».

«Понятно, что вечера до раннего утра мы проводим в клубах, на дискотеках, отдыхаем. На третий день пошел сильный дождь, море очень волновалось. Все ложатся спать, мы расходимся по каютам, и я пошел покурить на корму. Выхожу, сажусь, в руках бокал розе. И вдруг слышу крик с тендера: „Хэлп! Хэлп!“ Я встаю, понимаю, что какие‑то люди просят помощи. Иду, бужу капитана, говорю: „Там просят помощи“. Он их причаливает, я вижу, как оттуда выходят мокрые испуганные люди. Понимаю, что там Пафф Дэдди, его мама, девушка, какие‑то друзья.

Что произошло? Видать, была огромная компания, они все сели в последнюю лодку, которая была рассчитана на меньшее количество человек. И девушка его шпилькой пробила резинопластик. Сразу включился турбоподдув, но, оттого что сильно болтало, к ним стала заливаться вода, они стали тонуть. А ты не докричишься ни до кого, все яхты задраены. Мы дали им полотенца, я пошел будить друзей. Говорю: „Пойдемте, там Пафф Дэдди у нас наверху“. Вышли, действительно он. Примерно час они у нас погостили».

В 2023 году все началось с бывшей жены, обвинившей Дидди в изнасиловании

Дидди и Кэсси Вентура © Jeff Vespa/Getty Images

В прошлом ноябре бывшая жена Дидди Кэсси Вентура подала иск на 30 миллионов долларов, в котором обвинила продюсера в изнасиловании в 2018 году, а также многолетнем физическом абьюзе и попытках полностью контролировать ее личную жизнь и карьеру.

По словам Кэсси, Дидди заставлял ее заниматься сексом с мужчинами-проститутками, пока он наблюдал за ними.

Уже на следующий день после подачи иска дело было решено в досудебном порядке, детали соглашения так и не были разглашены. В мае этого года в сети появилось видео восьмилетней давности, на котором Дидди избивает Кэсси и затягивает ее обратно в номер лос-анджелесского отеля. Ему не предъявили новых обвинений из‑за истечения срока давности события.

После этого Дидди опубликовал заявление, в котором принял на себя всю ответственность за те события и сказал, что ему «отвратительно смотреть это видео». Перед Кэсси он не извинялся и не упоминал ее имя в своей речи.

Дидди взорвал машину Кида Кади из ревности

Отношения Дидди и Кэсси складывались сложно, и пара периодически расставалась. В один из таких моментов Кэсси недолго встречалась с артистом Кидом Кади в 2012 году. Это разозлило Дидди, и он угрожал взорвать его машину, намекая на свое недовольство. Примерно в то же время «порш», принадлежащий Кади, взорвался в Лос-Анджелесе. Пресса увязала это событие с частью иска Кэсси, где она обвиняла Дидди в «поджоге автомобиля». Команда Кади подтвердила, что речь в иске идет именно о его машине.

Паттерн большинства обвинений: жертвам что‑то подмешивали в напитки, а потом насиловали или домогались

Спустя неделю после иска Кэсси девушка по имени Джой Дикерсон-Нил заявила, что Дидди подмешал ей наркотики и домогался ее в 1991 году, а процесс записал на камеру и позже демонстрировал другим людям.

В один день с Дикерсон-Нил иск подала и другая девушка, пожелавшая остаться неизвестной. По ее словам, она познакомилась с Дидди и певцом Аароном Холлом на вечеринке, где мужчины флиртовали с ней и предлагали девушке алкоголь. После конца вечеринки компания переместилась на афтепати домой к Холлу, где девушке дали еще больше алкоголя, после чего Дидди заставил ее заняться с ним сексом. После конца полового акта девушка одевалась и собиралась уехать, когда в комнату вошел Холл и изнасиловал ее. Через несколько дней Дидди приехал к девушке домой, так как опасался, что она расскажет кому‑нибудь о случившемся, и запугал ее, физически напав на нее.

© Jon Furniss/Getty Images

В декабре 2023 года против Дидди подали еще один иск. Неизвестная девушка обвинила его в групповом изнасиловании в 2003 году. По словам потенциальной жертвы, тогда ее — 17-летнюю школьницу — незаконно привезли в Нью-Йорк на частном самолете, силой заставили употребить наркотики и алкоголь, после чего сексуально домогались. В качестве доказательств к делу приложили фото, где девушка сидит у Дидди на коленях (фотография не публиковалась публично).

В мае 2024 года модель Кристал МакКини обвинила Дидди в том, что в 2003 году он подмешал ей в блант неизвестное вещество, а после этого склонил ее к оральному сексу.

Спустя два дня — еще один иск. Эйприл Лампрос обвинила Дидди в многочисленных случаях сексуальных нападений, побоях и намеренном причинении эмоционального ущерба в период с 1995 по 1998 годы. По словам девушки, он изнасиловал ее после одной из встреч. В другой раз склонил к оральному сексу в присутствии третьего лица. В третий раз Дидди заставил Лампрос употребить экстази и заняться сексом с певицей Ким Портер (бывшая девушка Дидди и мать троих его детей), пока сам продюсер мастурбировал. Некоторые из этих сцен Дидди в тайне от Лампрос снимал на видео, о чем девушка узнала спустя много лет.

Этим летом Эдриа Инглиш, в прошлом британская порноактриса, обвинила Дидди в торговле людьми в середине нулевых (точный год не уточняется).

Она заявляет, что ее склонили к сексу с одним из гостей на вечеринке у Дидди, за что заплатили 1000 долларов. После этого Дидди поздравил ее с «отличной работой», после чего начал предлагать ее услуги другим гостям.

Инглиш также утверждает, что Дидди выжил ее с бойфрендом из модельного бизнеса в Америке.

Дидди обвиняют и женщины, и мужчины

В сентябре против Дидди выдвинули еще два гражданских иска. Мужчина Деррик Ли Карделло-Смит обвинил Дидди в том, что тот подмешал ему наркотики и изнасиловал его в 1997 году. По словам Карделло-Смита, Дидди подменил стакан с его алкоголем, после чего мужчина стал плохо себя чувствовать и уснул. Когда Деррик проснулся, Дидди признался, что изнасиловал его, пока тот был без сознания.

Карделло-Смит отбывает срок в тюрьме Мичигана за преступления на сексуальной почве и похищение человека. Он заочно выиграл свой иск на 100 миллионов долларов, так как сторона Дидди никак на него не отреагировала. Это не означает, что Карделло-Смит обязательно получит 100 миллионов: адвокаты Дидди уже оспорили изначальное решение суда, заявив, что продюсер впервые узнал про Карделло-Смита из заголовков новостей. За многие годы в тюрьме Деррик Ли самостоятельно изучил уголовное право и гражданские законы США и постоянно «бросает вызов» правоохранительной системе.

Продюсер Родни Lil Rod Джонс обвинил Дидди в феврале этого года — и стал первым человеком, поделившимся подробностями своей работы с Дидди. Они вместе записывали последний на сегодня альбом Дидди «The Love Album».

Он обвинил Дидди в хранении, употреблении и распространении наркотиков (в их числе: экстази, кокаин, кетамин, марихуана, грибы и психотропы), продаже оружия и домогательствах к несовершеннолетним и работникам сферы секс-услуг.

По словам Джонса, Комбс предложил ему поработать над музыкой в 2022 году. Но помимо творческих задач продюсеру приходилось предлагать секс-работницам наркотики и «заниматься секс-утехами для радости мистера Комбса». Джонс также заявляет, что Дидди требовал записывать занятия сексом, а в случае отказа угрожал Джонсу физической агрессией.

В заявлении Джонса также говорится о том, что у Дидди под рукой были бутылки с алкоголем «специально для женщин», в которые, по мнению истца, подмешивали экстази. Также Джонс обвиняет Дидди в сексуальном харассменте: он хватал Джонса без его согласия и ходил по студии голым во время совместной работы.

Один раз Дидди оставил его на яхте с актером Кубой Гудингом-младшим, который начал «трогать и гладить» Джонса около паха. Гудинг не остановился, пока Джонс не применил силу.

Адвокаты Дидди в свою очередь отвергают все обвинения и называют Джонса «мошенником, который хочет заработать нечестным путем».

«Ты что, хочешь умереть?» Дидди, предположительно, угрожал своим жертвам

Певица Дон Ричардс, много лет работавшая с Дидди (в том числе в рамках совместной группы Diddy-Dirty Money), обвиняет бывшего продюсера в многочисленных угрозах ее жизни, а также в неподобающем поведении: он трогал ее за грудь и ягодицы, а также на несколько часов закрывал ее в машине и не выпускал оттуда, пока девушка не обратилась за помощью к своему отцу.

Но основная часть иска Дон Ричардс посвящена отношениям Дидди с другими женщинами. Она неоднократно видела, как Дидди избивает Кэсси и грубо с ней разговаривает. После того как Ричардс предложила Кэсси уйти от Дидди, продюсер узнал об этом и сказал Ричардс: «Не надо лезть в мои отношения. Не говорите моей суке, что ей делать, просто зарабатывайте деньги и заткнитесь. Я могу закончить карьеру любого артиста, ты что, хочешь умереть?» Также она видела бывшую девушку Дидди Ким Портер с побоями на лице.

Девушка по имени Талия Грейвс обвиняет Дидди и его охранника в изнасиловании в 2001 году. Тогда ее пригласили на встречу, чтобы обсудить работу его парня на Bad Boy Records. Девушке предложили бокал вина, после чего она потеряла сознание, а когда очнулась, была связана и изнасилована Дидди и охранником.

Еще одна неизвестная девушка обвиняет Дидди в нескольких изнасилованиях и побоях, случившихся в 2021 и 2022 годах. Она познакомилась с продюсером за границей. Во время их встреч он подмешивал что‑то в ее напитки, чтобы та становилась «послушной». После этих встреч она уходила с синяками и укусами.

Когда она отказывалась от встреч, команда Дидди «агрессивными методами» уговаривала ее согласиться.

По словам девушки, в 2022 году она забеременела от Дидди, а когда отказалась делать аборт, столкнулась с давлением от команды продюсера, в итоге у нее случился выкидыш.

Решение по всем делам, кроме Кэсси (досудебное решение) и Карделло-Смита (заочная победа), по-прежнему не приняты.

Дидди, Джастин Бибер и Ашер. Соцсети обвиняют Дидди в педофилии

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На фоне обвинений Дидди в интернете вспоминают и о его отношениях с молодыми артистами. В девяностых пятнадцатилетний Ашер жил у Дидди дома, пока записывал свой первый альбом. В интервью 2016 года Ашер вспоминал, что тогда видел «дикие и любопытные вещи».

После этого всплыло и старое видео с официального канала Джастина Бибера, которое называется «48 часов Джастина с Дидди!» Там продюсер обещает подарить 15-летнему Биберу «ламборгини» на его шестнадцатилетие, а на восемнадцатилетие — особняк. То, что тогда казалось обычной коммуникацией суперпродюсера и будущей звезды, сейчас стало вызывать вопросы.

Важно отметить, что ни одно из сегодняшних обвинений не указывает на связь Дидди с мальчиками-подростками.

Государство обвиняет Дидди в диких секс-вечеринках

Шум в прессе поднялся после официального ареста Дидди в сентябре. Обвинение государства опирается в первую очередь на вечеринки, которые Дидди устраивал у себя дома. Они назывались Freak-Off и, по версии обвинения, представляли из себя массовые оргии, участников которых либо заставляли употреблять запрещенные вещества, либо подмешивали их в напитки. После этого Комбс и его гости подвергали людей в измененном состоянии сознания физическому и эмоциональному насилию, весь процесс Комбс записывал на видео. Если жертвы угрожали обратиться в полицию или просто рассказать о случившемся, их подкупали, им угрожали или их шантажировали. Всего в тексте обвинения упоминаются шестнадцать таких вечеринок. Обвинение — как минимум пока — не упоминает в числе гостей других заметных людей, кроме Дидди.

Секс-особняк с промышленным запасом лубриканта

В марте этого года в доме Дидди в Майами был проведен обыск, по ходу которого власти обнаружили отдельные «секс-комнаты» с видеокамерами, наборы секс-игрушек, тысячи бутылок лубриканта и детского масла, а также незарегистрированное огнестрельное оружие.

Адвокат Дидди прокомментировал тут же ставшее мемом количество лубриканта и детского масла: «Как и все американцы, мистер Комбс закупается в магазинах Costco наперед». Сеть магазинов Costco тут же отреагировала, заявив, что они не продают вещи, найденные дома у Дидди.

Звезд критикуют за молчание и обвиняют во всех грехах Дидди

Вечеринки Дидди в разные годы посещали самые разные селебрити: Джей Зи и Бейонсе, Дженнифер Лопес и Ашер, Леонардо Ди Каприо и Эштон Катчер (он был и ведущим на одной из них), семья Кардашиан, Фаррелл, Бритни Спирс и многие другие. На данный момент нет ни одного доказательства их участия в оргиях. Предположительно, на вечеринках Дидди существовало несколько уровней: на одном — обычные гости и базовая тусовка знаменитостей, на другом — те самые секс-утехи.

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Но интернет-пользователей смущает не столько потенциальное участие других звезд в подобных оргиях, сколько повальное молчание. Никто из знаменитых друзей Дидди никак не прокомментировал его арест. Большинство просто отмалчивается, другие — как Ашер — зачищают соцсети.

В тиктоке и других соцсетях можно увидеть сравнения вечеринок Дидди с островом Эпштейна. Как минимум пока это кажется не очень уместным. Гости «острова Эпштейна» летали туда, чтобы пользоваться его услугами.

Гостей вечеринок Дидди никто не обвиняет в активном пособничестве Дидди, а реплики «знали, но молчали» остаются домыслами, пока не будет доказано обратное.

Дело Дидди скорее напоминает о Харви Вайнштейне, против которого в начале десятых выдвинули обвинения более 80 женщин. Суд над Вайнштейном сильно повлиял на Голливуд и по сути запустил движение MeToo, где жертвы насилия выступали со своими историями.

«Он предложил сводить меня по магазинам. Это самое странное дерьмо в мире». Почему 50 Cent не любит Дидди — и охотно его критикует

50 Cent никогда не любил Дидди и сейчас охотнее всех (да и в целом единственный) комментирует события дела. «Сперва он отрицал все обвинения Кэсси. А потом появляется видео, где он ее избивает. Все, что говорит этот человек, — ложь. Представьте, что это видео покажут человеку, у которого есть дочь, и он представит ее в этой ситуации. А Дидди ничего за это не было. При всем влиянии и власти, которая есть у такого человека, он должен быть желанным человеком в жизни своей спутницы, а не добиваться ее силой», — это его мнение по поводу истории с Кэсси.

50 Cent пояснил, и почему у них с Дидди сразу не сложились отношения:

«Как‑то Дидди предложил сводить меня по магазинам. Это самое странное дерьмо в мире, потому что обычно мужчины предлагают это женщинам. И я решил, что не хочу соприкасаться с такой энергией. С того момента я испытывал дискомфорт в его компании».

У 50 Cent также есть мнение о том, почему он единственный артист, не стесняющийся обсуждать дело Дидди вслух. « Некоторые из звезд ходили на его вечеринки и приятно проводили там время. Так что они понятия не имеют, что именно снимали на те камеры. И будут молчать, потому что могли и слишком приятно проводить время на вечеринках Дидди. Есть и другие люди, которые могли все видеть и сказать: «Ну это не мое дело, не хочу в это влезать». Есть и часть нашей культуры, которая считает, что высказаться — это стать крысой. Мне все равно, потому что я годами говорил всем: «Мне не нравится ни он, ни его поведение, это безумие. Другим не так просто высказываться на эту тему [потому что они ходили на вечеринки Дидди, а я никогда там не был]».

50 Cent запустил разработку документального сериала о деле Дидди еще зимой. В сентябре стало известно, что права на дистрибуцию уже купил Netflix. «Это история, которая оказала значительное влияние на людей. Это сложное повествование, охватывающее десятилетия, а не только заголовки газет или клипы, которые мы видели ранее», — заявили 50 Cent и режиссерка сериала Алекс Стэплтон. Все доходы от проекта будут направлены на поддержку жертв сексуализированного насилия.

Как дело Дидди повлияет на музыкальный мир

«Пока сложно сказать, к каким последствиям приведет дело Дидди. Хип-хоп — среда, годами поддерживающая культ токсичности, маскулинности и мизогинии. Дидди — одно из ключевых лиц того поколения. Есть ощущение, что итоги его дела могут навсегда оставить ту эпоху в прошлом. Мне кажется, молчание звезд — как раз лучший показатель.

Во-первых, все хотят дистанцироваться от заголовков, связанных с Дидди. Это понятная превентивная мера . Во-вторых, абсолютно любой человек понимает, что публично поддерживать Дидди сегодня — это расписаться в собственном варварстве и создать пиар-катастрофу, выбираться из которой придется годами.

Дальше вопрос в том, появятся ли улики, подтверждающие участие суперзвезд в оргиях Дидди. Если да — нас наверняка ждет новая волна шумных отмен. Если нет — на дно пойдет один Дидди, а остальные через год начнут осторожно говорить в интервью, что и близко ничего не знали, да и вообще, „не такой уж он и друг был“.