Сложный тест «Мне 64, но мне по душе эта песня». Угадайте, к каким клипам оставили эти комменты Леша Горбаш Сегодня в 17:45

Комментарии на ютубе — клад и смешных, и трогательных реплик под культовыми клипами. Попробуйте отгадать, к какой именно видеоклассике пользователи оставляли эти реплики.

Это какой клип получил такую высокую оценку? Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets «Гламур» Хаски «Бесконечный магазин» Дора «Дорадура» Pharaoh, Boulevard Depo «Champagne Squirt» Дальше! Кто помогает нам лучше узнавать самих себя? Алсу «Зимний сон» Лолита «Пошлю его на…» Anna Asti «Царица» «Ранетки» «О тебе» Дальше! Кто вызывает такую ностальгию по второй половине десятых? Miyagi & Эндшпиль, Рем Дигга «I Got Love» Feduk и Элджей (или наоборот) «Розовое вино» «Грибы» «Тает лед» Pharaoh «Дико, например» Дальше! Кто возвращает людям веру в рэп? «Каста» «Выходи гулять» Баста «Сансара» Yanix «Хайпим» Oxxxymiron (признан иноагентом) «Кто убил Марка» Дальше! Чудеса мотивации и трансфигурации — чья заслуга? Сява «Бодрячком» L’One «Тигр» «Каспийский груз», Гио Пика «На белом» Егор Крид «Pussyboy» Дальше! Какой музыке все возрасты покорны? Mia Boyka, Егор Шип «Пикачу» Ицык Цыпер «Дымок» Платина, Воскресенский «Бассок» Macan «Asphalt 8» Дальше! По какому поколенческому герою скучают пользователи ютуба? Децл Виктор Цой Рома Англичанин Егор Летов Дальше! Какой клип заставлял объективировать героинь со всех сторон? Serebro «Мама Люба» «Винтаж» «Плохая девочка» «ВИА Гра» «Биология» Катя Лель «Мой мармеладный» Дальше! Лучшее средство от насекомых в лесу — это клип… Quest Pistols «Белая стрекоза любви» «Прыгай киска» «Слепни» Макс Корж «Мотылек» Instasamka «За деньги да» Дальше! Какие хиты раскрываются только с годами? «Комбинация» «American Boy» Hi-Fi «Седьмой лепесток» Леонид Агутин «Босоногий мальчик» «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби» Дальше! Пацаны, узнали? Согласны? Егор Крид «Любовь в сети» Михей и Jumanji «Сука-любовь» Макс Корж «Мотылек» Влади «Ревность» Дальше! Русскоязычные комменты есть и под англоязычными хитами. Что это за песня? Стинг «Englishman in New York» Элтон Джон «I’m Still Standing» Крейг Дэвид «Walking Away» 50 Cent «In Da Club» Дальше! Повторить тест