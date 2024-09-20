«Мне 64, но мне по душе эта песня». Угадайте, к каким клипам оставили эти комменты

Это какой клип получил такую высокую оценку?
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Кто помогает нам лучше узнавать самих себя?
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Кто вызывает такую ностальгию по второй половине десятых?
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Кто возвращает людям веру в рэп?
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Чудеса мотивации и трансфигурации — чья заслуга?
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Какой музыке все возрасты покорны?
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По какому поколенческому герою скучают пользователи ютуба?
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Какой клип заставлял объективировать героинь со всех сторон?
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Лучшее средство от насекомых в лесу — это клип…
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Какие хиты раскрываются только с годами?
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Пацаны, узнали? Согласны?
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Русскоязычные комменты есть и под англоязычными хитами. Что это за песня?
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