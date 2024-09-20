Сложный тест

«Мне 64, но мне по душе эта песня». Угадайте, к каким клипам оставили эти комменты

Сегодня в 17:45
Комментарии на ютубе — клад и смешных, и трогательных реплик под культовыми клипами. Попробуйте отгадать, к какой именно видеоклассике пользователи оставляли эти реплики.
Это какой клип получил такую высокую оценку?
Дальше!
Кто помогает нам лучше узнавать самих себя?
Дальше!
Кто вызывает такую ностальгию по второй половине десятых?
Дальше!
Кто возвращает людям веру в рэп?
Дальше!
Чудеса мотивации и трансфигурации — чья заслуга?
Дальше!
Какой музыке все возрасты покорны?
Дальше!
По какому поколенческому герою скучают пользователи ютуба?
Дальше!
Какой клип заставлял объективировать героинь со всех сторон?
Дальше!
Лучшее средство от насекомых в лесу — это клип…
Дальше!
Какие хиты раскрываются только с годами?
Дальше!
Пацаны, узнали? Согласны?
Дальше!
Русскоязычные комменты есть и под англоязычными хитами. Что это за песня?
Дальше!
Повторить тест
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами