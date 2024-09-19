«Лор Валерий Иваныч молча открыл рот Лане Дель Рей». Истории концертного закулисья

Семен Иоффе, сооснователь агентства MusicToThe, c 2007 года делающего концерты локальным звездам в России и за рубежом, в колонке для «Афиши Daily» рассказывает про изнанку туров. Почему пить в туре можно, а на концертах — нельзя, как питерский лор напугал Лану Дель Рей, а Басту и Смоки Мо забирали буквально с самолета, чтобы успеть на концерт.

Семен Иоффе — сооснователь музыкальной компании MusicToThe, которая занимается организацией концертов и букингом артистов по России и не только. Среди работавших с MTT артистов — Feduk, «Каспийский Груз», Скриптонит, Макс Корж и многие другие.

«Ну привези меня». Семен попал в концерты из‑за длинного языка

Я попал в концертную сферу без музыкального бэкграунда. Разве что в детстве я занимался танцами и изнутри видел много мероприятий, где выступал как артист. Образование у меня непрофильное: я окончил РАНХиГС по специальности «менеджмент в сфере государственного и муниципального управления». Не могу сказать, что диплом мне как‑то помог в организации концертов.

Однажды я пришел на квартирник своего любимого артиста Сергея Бабкина и после выступления спросил, почему он не приезжает к нам со своим «Театром 19», где он тогда выступал.

Сергей объяснил, что театры никто не возит, у нас случился диалог: «А если я привезу?» — «Ну привези». Все, я понял, что надо вывозить за это обещание.

Это было в 2007 году. Собрал друзей, нашел знакомых: мне помогли составить бизнес-план, который в итоге выглядел как восемь строчек на листе A4. С этим «планом» я пришел к другу семьи и попросил у него 300 тысяч рублей на организацию концерта, что тогда ощущалось как три миллиона долларов . Сейчас я понимаю, что человек согласился дать деньги, просто чтобы мне помочь: это был хороший знакомый мамы.

У нас получилось сделать выступление, в итоге даже отбили все деньги. Это потрясающий результат, потому что мы понятия не имели, что делаем. Первые три концерта проходили в режиме, когда мы на ходу разбирались с тем, как все устроено. Жалоб от артистов тогда не было, мы проводили мероприятия, за которые и сейчас не стыдно.

Как питерский лор напугал охрану Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей и Семен © Из личного архива

Перед первым концертом Ланы Дель Рей в Питере у нее случились проблемы с горлом и связками, она простыла перед этим в Финляндии. А у меня знакомая была замужем за крутым главврачом как раз в Петербурге. Попросил их выручить нас, хотя было воскресенье. Мне скинули номер, позвонил доктору и поехал за ним. В итоге вижу такого Валерия Иваныча, он садится ко мне в машину со своим медицинским чемоданчиком, везу его в тогдашний отель W.

Поднялись в люкс к Лане Дель Рей, и человек просто молча практически без приветствий открывает ей рот.

А я бывал в больницах в Америке: там тебя сперва посадят на удобную кушетку, спросят, как дела, потом объяснят, что сейчас будут делать. А здесь никакого смоллтока, сразу к резким действиям. Вы бы видели лица ее персонала. Я думал, охрана сломает этого лора пополам, но, к счастью, ничего не случилось. В итоге он ее осмотрел и сказал: «Чуваки, ей нельзя петь». Концерт перенесли, она вернулась через какое‑то время и все же отыграла концерт. Но само взаимодействие лора и Ланы — это сложно передать словами.

Что делать, когда продал билетов больше, чем есть мест? Идти в соседний ресторан (нет, не запивать стресс)

Стрессовые ситуации всегда возникают на фоне того, что ты и предположить не можешь, что вдруг пойдет не так. Это и есть опыт: даже зная всю матчасть, ты только со временем учишься предвидеть вещи, которые случаются, просто потому что так выходит.

Так было, например, с концертом группы KRec в Санкт-Петербурге в клубе «Аврора». Мы продали весь VIP-сектор, и уже на самом концерте поняли, что мест там было меньше, чем купленных билетов. Площадка предоставила не совсем верную схему рассадки, а мы со своей стороны не подумали проверить этот момент. Люди приходят, а им негде сесть. Пришлось идти в соседний ресторан «Беринг» и договариваться с ними, чтобы взять дополнительные столы и стулья. Пока мы их расставляли, я сходил в бар и купил шампанское, чтобы поставить на каждый столик.

Запутанная география России или как сорвать концерт из‑за Перми и Пензы

Как‑то мы делали тур Mary Gu на 15 городов. За логистику отвечает отдельное агентство, потому что нужно покупать кучу билетов: самой артистке, группе, менеджменту. Кто‑то летит самолетом, другие едут поездом. Как выглядит схема: наш менеджер отправляет в агентство ТЗ, они выкупают билеты и присылают их обратно, дальше мы передаем их директору группы, который связывается с тур-менеджером, после чего билеты уже рассылаются музыкантам.

В рамках тура певица должна была выступать в Пензе. Сама артистка и ее тур-менеджер вылетали на концерт из Москвы, а группа ехала из предыдущего города тура.

Само собой, агентство купило билеты не в Пензу, а в Пермь, потому что в тот день в одно и то же время были рейсы в оба города.

Наш менеджер в запаре упустил эту деталь, а тур-менеджер позже сказала, что заметила ошибку, но подумала, что города находятся рядом и все в порядке. Когда они долетели до Перми, выяснилось, что города совсем не рядом. Концерт пришлось отменить в день выступления и перенести его на новую дату уже после окончания остального тура. После этого звукорежиссер группы подарил тур-менеджеру маленький кусочек пемзы.

Можно ли пить в туре? Да, но не вместо концерта

Бывали и случаи, когда после концерта наш менеджер ехал в отель оплачивать штраф за то, что осталось от номера.

Как говорил мой знакомый, можно пить до, во время и после концерта. Главное — не пить вместо концерта.

С самолета прямо на концерт

Как‑то мы делали концерт Смоки Мо в Питере в «Космонавте», где специальным гостем был заявлен Баста. Накануне у них был концерт в Казахстане, мы взяли билеты на раннее утро, но в пять утра меня разбудили звонком: «Тут туман, все рейсы отменили, мы не можем вылететь». Начали смотреть альтернативные варианты, в последний момент поменяли билеты на последний возможный рейс. Концерт должен был начаться в 20.00, в 19.00 мы уже открыли двери, а самолет приземлился в Пулково только в 19.30. Пришлось договариваться с аэропортом, чтобы машина смогла встретить артистов прямо у первой линии и буквально сразу после посадки повезти на площадку.

Мы до последнего не понимали, сможем ли вообще начать концерт. А в клубе солдаут на очень уважаемых в среде артистах. Это как раз те рабочие моменты, где важно сохранять хладнокровие и просчитывать вероятность самых разных факапов. Мы всегда исходим из худшего, чтобы в итоге сделать лучше.

Почему конкретная зубная паста в райдере — это не избалованность, а жизненная необходимость

Главные мифы об артистах пошли еще с восьмидесятых, когда рокеры ездили на бусах, пили виски, употребляли наркотики и были такими очень крутыми, как в кино. Сейчас люди думают, что артист едет в тур развлекаться и вести образ жизни рок-звезды, требует в райдере золотой унитаз, скиттлс только синего цвета и зубную пасту со вкусом ананаса.

На самом деле это совсем не так, тур — крайне тяжелая работа. Это время, когда у человека сбиваются все биоритмы и привычки. Ночью вместо сна он летит в новый город. Утром вместо зарядки он пару часов спит, а потом вместо завтрака едет на саундчек, это работа в непривычных и ненормальных условиях. Какой бы величины ни был артист, невозможно добавить в сутки пару дополнительных часов. Ты можешь лететь на самом удобном самолете, но это все равно не твоя кровать. Отсюда и специальные требования артистов.

С командой музыкантов Басты после концерта на Бали © Из личного архива

Мы сперва удивлялись, почему у «Газгольдера» в райдере прописано, что в гостинице должны быть определенные предметы гигиены: зубная паста, дезодорант и так далее. Я помню разговор с Олей Агадой, которая тогда работала менеджером в «Газе». Вот, мы же селим ребят в хорошем отеле, там все есть, зачем нужно именно это? Она объяснила: когда у тебя за месяц 20 концертов в разных городах, и ты проезжаешь 20 разных гостиниц, и везде будет все разное, у тебя просто выпадут зубы и волосы, ты перестанешь нормально видеть. И она права.

Такие вещи остаются за кадром и доходят до людей только обрывками, из‑за чего и появляются мифы про зажравшихся артистов. На самом деле никто не хочет наглеть — это просто базовые жизненные потребности и попытка сохранить хоть какой‑то комфорт в бешеном туровом графике.

Главное в организации концертов — признавать свои ошибки

Мы обучались всему в ручном режиме и учились на собственных ошибках. Главное — не стесняться их признавать, а также делать все, чтобы люди остались довольны и хотели прийти на ваши концерты в следующий раз.

Не бывает непоправимых косяков — есть только плохая реакция на них.