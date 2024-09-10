«Зайка моя, я твой зайчик». Угадайте, что за артист в маске

Начнем с базы. Кто это?
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Образ какого зверя использовал Macan?
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Чьи это милые ушки?
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Рубрика «Рок-музыка и инопланетное». Это что за чудища?
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А это что за дуэт?
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Это что за кошка?
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Эта очень популярная группа превратилась в своем клипе в обезьян. Назовите ее!
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Это кадр из клипа одной ню-металлической группы. Какой?
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Как сейчас называет себя этот любитель милых масок?
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Кто же этот страшный серый волк?
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Этот рэпер пришел на музыкальную премию с лисьим хвостом. Кто?
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Так, а это что за люди с клювами?
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Этот мамонтенок победил в шоу «Маска», где артисты переодеваются в животных
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