Почему скандал «Миа Бойка против ребенка-квадробера» громче и больше всей карьеры певицы

Певица Миа Бойка прямо со сцены отчитала девочку за игру в животных, а теперь отбивается от критики других звезд и комментаторов в интернете. Музыкальный журналист Владимир Завьялов разбирается, почему этот скандал (а не творчество) стал главным хайлайтом в карьере певицы.

Владимир Завьялов Музыкальный журналист, автор телеграм и YouTube-канала «Войс»

Квадробергейт. Как Миа Бойка раскритиковала восьмилетнюю фанатку

Во время выступления Бойки на сцену вывели ее маленькую фанатку-квадроберку в образе кошки. Певица осудила ребенка: «Ты же человек, красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Девочка ответила: «Просто некоторым нравится, я решила тоже [этим] заниматься». Бойка продолжила критически оценивать увлечение ребенка, когда фанатка ушла со сцены: «Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это существует».

Видео с этим фрагментом выступления Миа Бойка опубликовала у себя в тиктоке, на момент публикации текста у него уже больше семи миллионов просмотров. В комментариях пользователи осуждают певицу за буллинг ребенка и опасаются, что такой опыт может травмировать девочку. Бойка оказалась не согласна с критиками: «Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала она в своем телеграм-канале.

К критике певицы подключились и заметные медийные лица. Среди них — Егор Крид, Ксения Собчак и Екатерина Мизулина. Стало известно о жалобе, которую мама девочки подала на Бойку в полицию.

Певица же продолжила стоять на своем и развила мысль в телеграм-канале: «Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку — нет! В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их, и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях! Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет „Mommy one“ и „Mommy two“?»

Кто такая Миа Бойка? Очень популярная певица

Марию Бойко (настоящее имя певицы) сложно назвать ноунеймом: у нее 2,4 миллиона месячных слушателей в «Яндекс Музыке» (примерно столько же у Pharaoh и ATL), самый популярный клип с ее участием («Пикачу» с поющим блогером Егором Шипом) посмотрели 381 миллион раз, певица регулярно участвует в куче теле- и ютуб-шоу.

Активная часть карьеры Мии Бойки стартовала пять лет назад. После школы она переехала в Москву, где отучилась на менеджера, а параллельно записывала каверы и ходила на музыкальные кастинги. Так на нее обратил внимание поп-рэпер (более известный, правда, блогами с «Дневником хача», чем песнями) T-Killah и пригласил работать вместе.

Попав под крыло T-Killah, Бойка стартовала с типичной для конца 2010-х поп-музыкой: триплеты, прямая бочка, песни про любовь, веселый досуг и вечеринки — примерно тот же творческий метод, что и у ментора. Вместе с ним Бойка исполнила свою главную песню тех лет — «Мама не в курсе», мощный досуговый манифест про то, как отдохнуть и не спалиться, который звучит примерно как вся чартовая музыка тех лет.

Иронично, но одна из причин успеха Бойки — понимание детской аудитории

Карьера Мии Бойки шагнула вперед в 2020 году, зацепившись за четыре ниточки.

Во-первых, параллельно взлету певицы происходил подъем российского тиктока и создавалась вселенная вокруг него . Бойка и ее команда проанализировали рынок и пошли фитовать со звездами соцсети — Егором Шипом и Аней Покров.

Во-вторых, что выглядит невероятно иронично на фоне текущего скандала, тематика песен Мии срезонировала с детской аудиторией, которой понравились припевы вроде «Пика-пика-чу-чу-чу-чу, так с тобой хочу чу-чу-чу-чуть» и песни про серого волка и снежинку .

Сама Бойка при этом выглядела как диснеевская принцесса, сбежавшая из мультика в реальную жизнь.

В-третьих, в творчестве Мии уже начали плестись народные кружева: в «Пикачу» звучит гармонь, а сама певица с удовольствием смаковала в песнях «камушки» с «лапушками», плакала «словно ива» и бежала по тропинке.

В-четвертых, местами в этот союз Руси и тиктока с двух ног эффектно влетал гиперпоп — просто послушайте финальные двадцать секунд песни «Бегу по тропинке» с эффектным дропом из вселенной PC MusicБританский лейбл, во многом ответственный за популяризацию гиперпопа в мире..

От детских песен про Пикачу — ко взрослому патриотическому творчеству

© Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Бойка быстро устала быть «певицей для детей»: в 2021 году она выпустила «Прощальный альбом» — где отпускала прежний образ — и стала исполнять песни скорее для родителей тех, кто слышал ее раньше. В 2023 году творчество Мии дало решительный крен в патриотическую сторону: меховые шапки, внезапный неймдроппинг белогвардейца Петра Врангеля, песни «Березы» и «Богатырская» — и «Народный альбом» как финал этого транзита. Совпадение или нет — патриотический поворот произошел одновременно с трансфером на лейбл Rocket Records, принадлежащий ЮркиссуАртист и сын окологосударственного музыкального деятеля Владимира Киселева, руководителя и участника группы «Земляне».. Вместе с этим певица стала также посещать патриотические мероприятия и митинги, проводимые государством.

Артистка из прошлого, которое на самом деле никуда не делось

Наступившая во второй половине 2010-х эра стримингов и соцсетей могла создать у слушателя представление о том, что шоу-бизнеса «как раньше» — с продюсерскими центрами и важной ролью ТВ и радио в карьерном разгоне артистов — больше нет. Пример Мии Бойки убедительно доказывает обратное. Миа собрала полное бинго того, что на Западе называют «industry plant» — артиста, за успехом которого целиком и полностью стоит корпоративная мощь.

С самого старта карьеры за спиной певицы была фигура T-Killah — как бы она публично ни отменяла слово «продюсер», его тень падала слишком внушительно, чтобы ее не замечать. Кроме того, относительно быстро Миа попала в оборот телевидения и радио — и удачно воспользовалась этим. Она стала участвовать едва ли не в каждом телешоу, куда ее приглашают. В образе Эха участвовала в шоу «Фантастика» на Первом. Сидела в жюри «Битвы поколений» и как эксперт оценивала, кто круче — фрешмены или «старички». Облачалась в Арлекина для шоу «Маска». И, конечно, получала тарелки премии «Муз-ТВ».

Из красочной подруги популярных тиктокеров и кумира детей Миа Бойка превратилась в героиню вселенной телешоу — кажется, именно в пределы этой вселенной популярность певицы и помещается.

Если вы не смотрите телевизор, не воспитывали детей в последние четыре года, а в такси предпочитаете ездить в наушниках, не удивляйтесь, почему вы не знаете певицу Мию Бойку. Впрочем, это еще и сообщает о том, что за пределами вашего инфополя есть жизнь, которая цветет и пахнет. А еще — что телек, радио и продюсерские центры никуда не делись.

Царство пустых зеркал. Главная проблема Мии Бойки

Нельзя сказать, что у Мии Бойки ноль творческих удач : сплав народного тропа, гиперпопа и тикток-попа звучал довольно выигрышно и перспективно. Но даже на ее творческом пике в 2020 году с Мией работало правило «like the song not the singer» (нравится музыка, а не певица): даже образ лазурноволосой любимицы детей не помогал слушателю разглядеть саму артистку в этих песнях. Еще сложнее разглядеть артистический стержень Мии стало после резкого разворота в сторону меховых шуб, «натуральных» тонов и песен про березы — в Бойке ничего не выдавало ту, что еще пару лет назад в ярких цветах скакала под гиперпоп.

Непонятно, какая из этих Мий настоящая — и есть ли среди них настоящая вообще? Бойке всю свою карьеру патологически не хватало самодостаточности как персонажа: даже самые удачные ее песни не хватали слушателя за ноги и не уносили в кроличью нору того, что сейчас называют словом «лор».