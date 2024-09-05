Сложный тест Выйди и пройди тест нормально. С кем из рэперов вы бы сидели за одной партой? Леша Горбаш Вчера в 20:00

С каким рэп-героем вы бы вместе прогуливали математику, списывали на химии и хотели сидеть рядом, но злые учителя вас все время рассаживали? Может, это Баста? Boulevard Depo? Или кто‑то из героев совсем новой школы? Узнайте в нашем тесте.

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