Выйди и пройди тест нормально. С кем из рэперов вы бы сидели за одной партой?

Как провели летние каникулы?
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Какие планы на этот учебный год?
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Любимый предмет в школе?
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На чьей музыке растете?
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Как подкатить к однокласснице?
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Одноклассник списывает на контрольной, к которой вы честно готовились последние три недели. Ваши действия?
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Что будете обсуждать на переменах?
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Ваша любимая книга?
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Что вы чаще всего слышите от учителей?
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Что берете в школьной столовой?
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Директор жалуется на вас родителям. Что будет дома?
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В чем пойдете на выпускной?
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Куда будете поступать?
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