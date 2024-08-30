Спустя 10 лет после выхода прорывной микстейп Трэвиса наконец-то добрался до стримингов. Теперь рэп-историю можно изучать абсолютно легально.
Артист запускает новую эру и готовит нас к следующему альбому в образе, который он презентовал на Пикнике «Афиши».
Трогательный коллаб заметных российских групп — про сложные отношения с отцами (и их отсутствие).
The Dawless выдают один танцевальный бэнгер за другим, пока гости альбома — от Кристины Си до «Прыгай киски» — превращают песни в танцевальные гимны.
Главный панк от мира современного рэпа — с новым большим сольным альбомом. Много хаоса и стеба над всем вокруг.
Brat summer достиг своего пика, когда на вечный рейв забежала Билли Айлиш и подарила Чарли главный хит альбома «Brat».
Фантастика: Канье в кои-то веки не обманул и все-таки выпустил вторую часть совместного с Ty Dolla $ign альбома.
Давний соратник Saluki — с дебютным сольником. Мелодичный рэп с эталонными битами.
Всего три песни, зато какие: дарк-поп, от которого не оторваться.
Что будет, если соединить битмейкера-хитмейкера и одного из главных чартовых героев последних лет? Правильно: много прилипчивого рэпа.
Микс самого разного: мусульманской музыки с электрогитарой, йеменского фолькора с белгородской народной песней — и не только.
Новый альбом Луны — лучшее напоминание о том, насколько сильно певица повлияла на то, как звучит поп-музыка последних лет. И будет звучать еще долго.
Курортный релиз андеграунд-артиста с эйфоричными воспоминаниями и размышлениями об эскапизме.
Фонк-звезда расширяет кругозор и показывает, что может делать электронную музыку на любой вкус.
Рэп- и поп-чарты артист уже покорил. Настало время кайфовать и делать кантри с рок-н-роллом. Как если бы Slava Marlow взял и записал шансон-альбом.
Сингл легенды российской сцены — это концентрированная наэлектризованная злость.
Спустя три года проб на танцполах Стоник наконец дропнул гимн всех турецких ухажеров из директа.
Главные звезды постпанка двадцатых уходят к музыке помягче и площадкам побольше — это их самый хитовый альбом.
R’n’B на русском языке, который мы заслужили: стильный, харизматичный, прилипчивый.
Дебютный сольный альбом соавтора «Гламура» — это сборник песен о любви к блондам, брюнеткам и не только.