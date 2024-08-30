Что случилось с музыкой

20главных релизов августа: от «СБПЧ» и Дельфина до Канье и Билли Айлиш

Сегодня в 12:30
Провожаем лето вместе со злым Дельфином, трогательными «СБПЧ» и «Аигел», ностальгическим Трэвисом Скоттом и в кои-то веки реально вышедшим новым альбом Канье.
Трэвис Скотт «Days before Rodeo»

Спустя 10 лет после выхода прорывной микстейп Трэвиса наконец-то добрался до стримингов. Теперь рэп-историю можно изучать абсолютно легально.

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микстейп
Boulevard Depo «ХП»

Артист запускает новую эру и готовит нас к следующему альбому в образе, который он презентовал на Пикнике «Афиши».

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сингл
«СБПЧ», «Аигел» «Отец»

Трогательный коллаб заметных российских групп — про сложные отношения с отцами (и их отсутствие).

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сингл
The Dawless «Worldwide»

The Dawless выдают один танцевальный бэнгер за другим, пока гости альбома — от Кристины Си до «Прыгай киски» — превращают песни в танцевальные гимны.

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альбом
JPEGMafia «I Lay Down My Life for You»

Главный панк от мира современного рэпа — с новым большим сольным альбомом. Много хаоса и стеба над всем вокруг.

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альбом
Charli XCX, Билли Айлиш «Guess»

Brat summer достиг своего пика, когда на вечный рейв забежала Билли Айлиш и подарила Чарли главный хит альбома «Brat».

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сингл
Канье Уэст, Ty Dolla $ign «Vultures 2»

Фантастика: Канье в кои-то веки не обманул и все-таки выпустил вторую часть совместного с Ty Dolla $ign альбома.

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альбом
J.Rouh «Family First»

Давний соратник Saluki — с дебютным сольником. Мелодичный рэп с эталонными битами.

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альбом
Ooes «Секрет»

Всего три песни, зато какие: дарк-поп, от которого не оторваться.

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EP
Bushido Zho, Aarne «We Live Only Once»

Что будет, если соединить битмейкера-хитмейкера и одного из главных чартовых героев последних лет? Правильно: много прилипчивого рэпа.

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альбом
Сюзанна, Toloka «Radix»

Микс самого разного: мусульманской музыки с электрогитарой, йеменского фолькора с белгородской народной песней — и не только.

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EP
Луна «Мечты»

Новый альбом Луны — лучшее напоминание о том, насколько сильно певица повлияла на то, как звучит поп-музыка последних лет. И будет звучать еще долго.

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альбом
Овсянкин «Бесконечный отельный отдых»

Курортный релиз андеграунд-артиста с эйфоричными воспоминаниями и размышлениями об эскапизме.

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альбом
Dvrst «Echoes of Childhood»

Фонк-звезда расширяет кругозор и показывает, что может делать электронную музыку на любой вкус.

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альбом
Post Malone «F-1 Trillion»

Рэп- и поп-чарты артист уже покорил. Настало время кайфовать и делать кантри с рок-н-роллом. Как если бы Slava Marlow взял и записал шансон-альбом.

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альбом
Дельфин «Месть»

Сингл легенды российской сцены — это концентрированная наэлектризованная злость.

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сингл
DJ Stonik1917, Zazer «Natasha»

Спустя три года проб на танцполах Стоник наконец дропнул гимн всех турецких ухажеров из директа.

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сингл
Fontaines D.C. «Romance»

Главные звезды постпанка двадцатых уходят к музыке помягче и площадкам побольше — это их самый хитовый альбом.

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альбом
Луни Ана «No Regrets No Glory»

R’n’B на русском языке, который мы заслужили: стильный, харизматичный, прилипчивый.

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альбом
Nkeeei «First Date Magic»

Дебютный сольный альбом соавтора «Гламура» — это сборник песен о любви к блондам, брюнеткам и не только.

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альбом
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