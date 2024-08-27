Концерты сентября в Москве: само собой, Шуфутинский, Big Baby Tape, Баста и не только

Хаски
1 сентября, Summer Stage
Большой концерт Хаски, разбитый на два дня, вызвал такой ажиотаж, что билеты быстро закончились, а выступление превратилось в трехдневное шоу. Хаски снова выйдет на сцену 1 сентября — спешите за билетами.
«Каспийский груз»
6 сентября, «Париход»
Не большой стадионник, а камерный концерт на идущем по Москве-реке теплоходе — редкая возможность услышать песню «На белом» вне огромных арен. И ею точно стоит воспользоваться.
Михаил Шуфутинский
7 сентября, Memo
Первая неделя сентября невозможна без шуток о песне Михаила Шуфутинского про тот самый день календаря. Да и без его концертов начало осени тоже сложно представить. В этом году больше остальных повезло ресторану-бару Memo.
Soda Luv
11 сентября, «Париход»
От рэпа до эстрадных экспериментов и обратно — карьера Soda Luv включает в себя самые неожиданные повороты. Последить за ними живьем можно будет на «Париходе».
Баста
13 сентября, VK Gipsy
Большого концерта Басты придется ждать до следующего лета (в июне 2025 года он два дня подряд планирует собирать «Лужники»), а пока Василий Вакуленко будет точечно выступать на ночных вечеринках в Москве. В сентябре — в клубе VK Gipsy.
Найк Борзов
13 сентября, «16 тонн»
Фестивальный сезон окончен, а концерты Найка Борзова продолжаются. В сентябре он презентует клубную программу «Электричество» — название говорит само за себя.
Джизус
14 сентября, «Париход»
Джизусу тесно в рамках одного музыкального жанра — отсюда эксперименты с рэпом, поп-музыкой, роком и не только. И пока артист продолжает искать себя, его концерты превращаются во все более яркий калейдоскоп самых разных направлений. Чем не повод послушать его на речном концерте.
Линда
15 сентября, «Академ-джаз-клуб»
В сентябре Линда откроет свою «резиденцию» в «Академ-джаз-клубе»: раз в месяц певица будет выступать на джазовой площадке с соответствующей программой.
Aarne
21 сентября, VK Stadium
Сольный концерт продюсера, ставшего заметным хитмейкером и одним из самых продуктивных артистов локальной рэп-сцены. Большие песни с сольных альбомов «AA Language», хиты с совместных работ с Big Baby Tape и Bushido Zho 2024 года — кажется, программа концерта будет выглядеть как сводка топ-чартов последних лет.
«Макулатура»
21 сентября, «Урбан»
Для всех любителей томно грустить под стихи вечного фатализма — самый осенний концерт этой подборки.
Валерий Сюткин
25 сентября, Джаз-клуб Игоря Бутмана
Классик российской поп-музыки возвращается к корням и готовит джазовую программу в Москве, много грува и лучшие хиты своей дискографии.
Big Baby Tape
27 сентября, VK Stadium
От прорывных сольных альбомов до совместных релизов с Kizaru и Aarne — за несколько лет Big Baby Tape утвердился в качестве одного из ключевых рэп-артистов своего поколения. Его клубный концерт — лучшая возможность проследить, как он развивался: от песни про «взял твою бу» до недавнего альбома «Peekaboo».
«Базар»
27 сентября, «Урбан»
Под конец месяца в Москву вернется лето, потому что концерты «Базара» — это про вечное тепло на фоне смеси хип-хопа, фанка и джаза.
Lizer
28 сентября, «Баунс»
В октябре Lizer поедет в большой тур с лучшими хитами и презентацией нового микстейпа. А перед этим даст ночной концерт в Москве, чтобы подзарядиться энергией перед будущими выступлениями.
Татьяна Буланова
29 сентября, Petter
Ретро-шик, эстетика девяностых и золотые хиты той эпохи — все это в избытке можно найти на концертах Татьяны Булановой.