Концертный зал

Концерты сентября в Москве: само собой, Шуфутинский, Big Baby Tape, Баста и не только

Сегодня в 16:00
Фестивальный сезон закончился, но набирает обороты осенний концертный марафон. Собрали ключевые музыкальные афиши Москвы на сентябрь: от шансон-мэтра до главных рэп-звезд момента и возможности послушать «Каспийский груз» на пароходе.

Хаски

1 сентября, Summer Stage

© Пикник Афиши

Большой концерт Хаски, разбитый на два дня, вызвал такой ажиотаж, что билеты быстро закончились, а выступление превратилось в трехдневное шоу. Хаски снова выйдет на сцену 1 сентября — спешите за билетами.

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билеты

«Каспийский груз»

6 сентября, «Париход»

© «Каспийский груз»

Не большой стадионник, а камерный концерт на идущем по Москве-реке теплоходе — редкая возможность услышать песню «На белом» вне огромных арен. И ею точно стоит воспользоваться.

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билеты

Михаил Шуфутинский

7 сентября, Memo

© Михаил Шуфутинский

Первая неделя сентября невозможна без шуток о песне Михаила Шуфутинского про тот самый день календаря. Да и без его концертов начало осени тоже сложно представить. В этом году больше остальных повезло ресторану-бару Memo.

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бронь стола

Soda Luv

11 сентября, «Париход»

© Soda Luv

От рэпа до эстрадных экспериментов и обратно — карьера Soda Luv включает в себя самые неожиданные повороты. Последить за ними живьем можно будет на «Париходе».

Баста

13 сентября, VK Gipsy

© Баста

Большого концерта Басты придется ждать до следующего лета (в июне 2025 года он два дня подряд планирует собирать «Лужники»), а пока Василий Вакуленко будет точечно выступать на ночных вечеринках в Москве. В сентябре — в клубе VK Gipsy.

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билеты

Найк Борзов

13 сентября, «16 тонн»

© Пикник Афиши

Фестивальный сезон окончен, а концерты Найка Борзова продолжаются. В сентябре он презентует клубную программу «Электричество» — название говорит само за себя.

Джизус

14 сентября, «Париход»

© Джизус

Джизусу тесно в рамках одного музыкального жанра — отсюда эксперименты с рэпом, поп-музыкой, роком и не только. И пока артист продолжает искать себя, его концерты превращаются во все более яркий калейдоскоп самых разных направлений. Чем не повод послушать его на речном концерте.

Линда

15 сентября, «Академ-джаз-клуб»

© Линда

В сентябре Линда откроет свою «резиденцию» в «Академ-джаз-клубе»: раз в месяц певица будет выступать на джазовой площадке с соответствующей программой.

Aarne

21 сентября, VK Stadium

© Аарне

Сольный концерт продюсера, ставшего заметным хитмейкером и одним из самых продуктивных артистов локальной рэп-сцены. Большие песни с сольных альбомов «AA Language», хиты с совместных работ с Big Baby Tape и Bushido Zho 2024 года — кажется, программа концерта будет выглядеть как сводка топ-чартов последних лет.

«Макулатура»

21 сентября, «Урбан»

© «Макулатура»

Для всех любителей томно грустить под стихи вечного фатализма — самый осенний концерт этой подборки.

Валерий Сюткин

25 сентября, Джаз-клуб Игоря Бутмана

© Валерий Сюткин

Классик российской поп-музыки возвращается к корням и готовит джазовую программу в Москве, много грува и лучшие хиты своей дискографии.

Big Baby Tape

27 сентября, VK Stadium

© Big Baby Tape

От прорывных сольных альбомов до совместных релизов с Kizaru и Aarne — за несколько лет Big Baby Tape утвердился в качестве одного из ключевых рэп-артистов своего поколения. Его клубный концерт — лучшая возможность проследить, как он развивался: от песни про «взял твою бу» до недавнего альбома «Peekaboo».

Подробнее:

билеты

«Базар»

27 сентября, «Урбан»

© «Базар»

Под конец месяца в Москву вернется лето, потому что концерты «Базара» — это про вечное тепло на фоне смеси хип-хопа, фанка и джаза.

Подробности:

билеты

Lizer

28 сентября, «Баунс»

© Lizer

В октябре Lizer поедет в большой тур с лучшими хитами и презентацией нового микстейпа. А перед этим даст ночной концерт в Москве, чтобы подзарядиться энергией перед будущими выступлениями.

Подробности:

билеты

Татьяна Буланова

29 сентября, Petter

© Ресторан «Гастрономика по-новому»

Ретро-шик, эстетика девяностых и золотые хиты той эпохи — все это в избытке можно найти на концертах Татьяны Булановой.

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