Рик Рубин делал звук Linkin Park, RHCP и Канье. Вот как он подходит к креативным задачам

Рик Рубин — американский музыкальный продюсер, работавший с несколькими поколениями артистов, которые определяли развитие музыкального рынка. В восьмидесятые Рубин стоял у истоков мейнстримного хип-хопа (Run-DMC, Beastie Boys, LL Cool J и не только), в девяностые начал работать и с рок-музыкой (RHCP, Nine Inch Nails, System of a Down), а начиная с нулевых стал и поп-гуру (Джастин Тимберлейк, Шакира, Адель и другие звездные артисты).