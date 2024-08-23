«Я сильно кайфанул». Как прошел Пикник «Афиши» в Москве и Петербурге

Гости и артисты Пикника «Афиши» в Москве и Петербурге рассказывают, чем им запомнился юбилейный фестиваль в «Лужниках» и дебют на Елагином острове: радость за молодых артистов, великие сеты больших звезд, собственная ДНК и «зритель, попадающий в самое сердце».

Чуткое отношение к молодым талантам

«2024-й — первый год, когда я не поехал ни на какой фестиваль, поэтому решил: «Ну хоть на Пикник схожу». Шел, вообще ни на что не рассчитывая, но в процессе как‑то сильно кайфанул и от всех артистов, которых посмотрел, и от общих вибраций. Мне нравится наша музыка, я только и делаю последние 10 лет, что хожу и кричу, как же она похорошела . И я рад, что сейчас люди устроили такой вот шоукейс новой музыки на русском.

Я не дурак: понимаю, что мера вынужденная и все летние фестивали в этом году лепят лайнап из того, что есть. Но у меня давно сидит мысль, что эта ситуация помогает симпатичным инди-артистам получить свою долю внимания.

Мне правда кажется, что настолько «молодыми» и чуткими к любым молодым талантам лайнапы летних фестивалей не были никогда.

Если убрать пару сцен и сократить все до одного дня, было бы совсем хорошо, как вам такая моя диванная экспертиза? Народу не очень много было, но для меня это плюс: фестивали с часовыми очередями на фуд-корты я не хотел бы вспоминать даже в кошмарах. Было хорошо — одно из самых приятных ощущений лета: когда вроде ничего не ждал, а все получилось как надо».

1 / 3 © Фото из личного архива: Коля Редькин и группа «Второй Ка» 2 / 3 © Фото из личного архива: Коля Редькин и режиссер Никита Вильчинский 3 / 3 © Фото из личного архива

Величие Антона Беляева и Pharaoh

Виталя Daily Slime Автор телеграм-канала Daily Slime

«Я пришел ровно в тот момент, когда начиналось выступление Хаски и, не успевая посмотреть, на какой он сцене, пошел на доносящийся звук «молодой русский не просит пощады».

Для меня важно всегда стоять у сцены, поэтому я сразу пробрался через толпу, чтобы лучше чувствовать артиста и атмосферу, которую он создает. Выступление Димы сразу напомнило мне концерты Playboi Carti, на которых он выпускает на сцену целую банду лысых чуваков. От этого и создается ощущение некого «шоу», что весьма привычно господину собаке. После выступления Хаски был Lab Антона Беляева — решил послушать его, пока оставалось время до Pharaoh.

И не пожалел: живость и масштаб происходящего не сравнить ни с одним другим выступлением.

Через несколько минут, спотыкаясь о людей, которых на выступлении Беляева было очень много, побежал на Pharaoh, чтобы заранее занять место у сцены. Глеб уже захватил любовь пристально смотрящих на него слушателей не своим образом или огромной командой, а искренностью и душевностью, которую на концертах редко когда увидишь . Лучшее выступление для меня за этот день — его. Отдельный респект диджею Pharaoh, который ставил треки Migos, 21 Savage и Roddy Rich, текста к которым как будто знал только я».

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Музыка, граффити, шахматы — все переплелось

Рудольф Страусов Артист Пикника «Афиши»

«Пикник прошел здорово, я зарядился положительными эмоциями. Понравилось удобное расположение фестиваля, а помимо самих артистов, там была вкусная еда и куча интересных штук, которыми люди развлекали себя. Можно было заняться спортом, порисовать граффити и не только. Люди даже в шахматы играли.

Сама атмосфера была очень солнечная и приятная, как и люди вокруг.

Хотелось бы выступить на Пикнике в следующем году, только уже на сцене побольше, хотя и эта была интересной».

1 / 3 © Алексей Чернов 2 / 3 © Максим Жидяев 3 / 3 © Максим Жидяев

Пикник для всех

Василий Конад Автор телеграм-канала «Байки от Конада»

«Этот Пикник „Афиши“ был капитальной вкуснятиной. Потому что ему исполнилось 20 лет, потому что там были Холодный СименсPharaoh, Mirele, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Папино молочкоХаски и другие многоуважаемые артисты. В Петербурге мне понравилось больше, чем в Москве. Потому что культурная столица и больше настроения того самого легендарного Пикника „Афиши“. Приятное расположение зон, классный лайнап, идущий в ногу со временем: и для олдов, и не олдов, и скуфов ».

1 / 3 Mirele и Куок © Фото из личного архива 2 / 3 Гоша Visnu, Саша Отис и Василий Конад © Фото из личного архива 3 / 3 © Фото из личного архива

Шаманские танцы и сет для мамы

SP4K

«Было феерически. Что в Москве, что в Питере ощущения — супер! Успел погонять и послушать разных артистов, очень кайфанул на шоу от Therr Maitz в Москве, особенно когда после Кассеты вышла Лолита, она капец душевная. Еще очень зашли выступления Lavblast и Маугли.

Оба моих сета — отличное приключение. В Москве я выступал в позднее время, когда на улице уже темно, поэтому шоу было максимально эффектным. А в Питере на мой сет пришлось „погодное шоу“ — все время фестиваля был сильнейший ливень, но на моем выступлении солнце все же победило. Считаю, это мы всей толпой организовали шаманский танец, прогнавший дождь .

В Питере на выступлении присутствовала моя мама. Она впервые пришла на мой сет, так что я чувствовал ответственность. Все сработало: пока я тусил и потел на сцене, она не меньше тусила в толпе зрителей».

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Зритель попадает в сердце

Рамазан «нееет, ты что»

«Как музыканты мы очень довольны фестивалем: отличная организация, хороший звук. Лично для меня редкий случай, когда получил удовольствие от выступления. Ну и зритель в Питере всегда попадает в самое сердце . Очень понравилась атмосфера в целом, мы были три дня в городе, отлично проводили время с другими музыкантами, так как многие жили с нами в одном отеле, в том числе „Копы в огне“. Место проведения было супер: иногда просто выходил к речке и думал о жизни в относительной тишине, а потом снова отправлялся мочить круги по фестивалю . Это был наш первый Пикник „Афиши“ и, надеюсь, не последний».

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Красивое возвращение

Алексей Рожков RNDM Crew

«Я пришел на второй день московского Пикника на главную сцену. Посмотрел на Найка Борзова — и очень кайфанул. Потом послушал Федю. Мне очень понравилось выступление с его батей: они пели мою любимую песню Розенбаума „Утиная охота“. Здорово была сделана VIP-зона, все знакомы друг с другом, все клево . Кажется, рассчитывали, что людей могло быть побольше. Но понятно, что в этом году случилось возвращение [после долгой паузы]. Все красиво выглядело, сцены классные, все кайф».

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ДНК фестиваля и важные для молодых артистов моменты

Владимир Завьялов Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс»

» У Пикника «Афиши» получилось сохранить свою ДНК . Если сравнивать публику, которая приходила в 2019 году на группу The Cure, с сегодняшними гостями, я не могу сказать, что это совсем разные люди.

Но мои впечатления стоит делить на ужасный ливень, который был во время фестиваля. Кажется, я никогда под такой не попадал. Хотя дождевик и чехлы для обуви сделали свое дело, поэтому я мог спокойно смотреть на артистов. Feduk в качестве хедлайнера был бесподобен. Он сам со сцены сказал важную вещь, которая объяснила его хедлайнерство: он универсальный артист, который может все и для всех. Что он и продемонстрировал, спев «Наутилуса», «Короля и шута», «Сектор газа» вместе со своими остальными хитами.

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