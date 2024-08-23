«Я сильно кайфанул». Как прошел Пикник «Афиши» в Москве и Петербурге

Чуткое отношение к молодым талантам
«2024-й — первый год, когда я не поехал ни на какой фестиваль, поэтому решил: «Ну хоть на Пикник схожу». Шел, вообще ни на что не рассчитывая, но в процессе как‑то сильно кайфанул и от всех артистов, которых посмотрел, и от общих вибраций. Мне нравится наша музыка, я только и делаю последние 10 лет, что хожу и кричу, как же она похорошела. И я рад, что сейчас люди устроили такой вот шоукейс новой музыки на русском.
Я не дурак: понимаю, что мера вынужденная и все летние фестивали в этом году лепят лайнап из того, что есть. Но у меня давно сидит мысль, что эта ситуация помогает симпатичным инди-артистам получить свою долю внимания.
Если убрать пару сцен и сократить все до одного дня, было бы совсем хорошо, как вам такая моя диванная экспертиза? Народу не очень много было, но для меня это плюс: фестивали с часовыми очередями на фуд-корты я не хотел бы вспоминать даже в кошмарах. Было хорошо — одно из самых приятных ощущений лета: когда вроде ничего не ждал, а все получилось как надо».
Величие Антона Беляева и Pharaoh
«Я пришел ровно в тот момент, когда начиналось выступление Хаски и, не успевая посмотреть, на какой он сцене, пошел на доносящийся звук «молодой русский не просит пощады».
Для меня важно всегда стоять у сцены, поэтому я сразу пробрался через толпу, чтобы лучше чувствовать артиста и атмосферу, которую он создает. Выступление Димы сразу напомнило мне концерты Playboi Carti, на которых он выпускает на сцену целую банду лысых чуваков. От этого и создается ощущение некого «шоу», что весьма привычно господину собаке. После выступления Хаски был Lab Антона Беляева — решил послушать его, пока оставалось время до Pharaoh.
Через несколько минут, спотыкаясь о людей, которых на выступлении Беляева было очень много, побежал на Pharaoh, чтобы заранее занять место у сцены. Глеб уже захватил любовь пристально смотрящих на него слушателей не своим образом или огромной командой, а искренностью и душевностью, которую на концертах редко когда увидишь. Лучшее выступление для меня за этот день — его. Отдельный респект диджею Pharaoh, который ставил треки Migos, 21 Savage и Roddy Rich, текста к которым как будто знал только я».
Музыка, граффити, шахматы — все переплелось
Артист Пикника «Афиши»
«Пикник прошел здорово, я зарядился положительными эмоциями. Понравилось удобное расположение фестиваля, а помимо самих артистов, там была вкусная еда и куча интересных штук, которыми люди развлекали себя. Можно было заняться спортом, порисовать граффити и не только. Люди даже в шахматы играли.
Хотелось бы выступить на Пикнике в следующем году, только уже на сцене побольше, хотя и эта была интересной».
Пикник для всех
«Этот Пикник „Афиши“ был капитальной вкуснятиной. Потому что ему исполнилось 20 лет, потому что там были Холодный СименсPharaoh, Mirele, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Папино молочкоХаски и другие многоуважаемые артисты. В Петербурге мне понравилось больше, чем в Москве. Потому что культурная столица и больше настроения того самого легендарного Пикника „Афиши“. Приятное расположение зон, классный лайнап, идущий в ногу со временем: и для олдов, и не олдов, и скуфов».
Mirele и Куок
Гоша Visnu, Саша Отис и Василий Конад
Шаманские танцы и сет для мамы
«Было феерически. Что в Москве, что в Питере ощущения — супер! Успел погонять и послушать разных артистов, очень кайфанул на шоу от Therr Maitz в Москве, особенно когда после Кассеты вышла Лолита, она капец душевная. Еще очень зашли выступления Lavblast и Маугли.
Оба моих сета — отличное приключение. В Москве я выступал в позднее время, когда на улице уже темно, поэтому шоу было максимально эффектным. А в Питере на мой сет пришлось „погодное шоу“ — все время фестиваля был сильнейший ливень, но на моем выступлении солнце все же победило. Считаю, это мы всей толпой организовали шаманский танец, прогнавший дождь.
В Питере на выступлении присутствовала моя мама. Она впервые пришла на мой сет, так что я чувствовал ответственность. Все сработало: пока я тусил и потел на сцене, она не меньше тусила в толпе зрителей».
Зритель попадает в сердце
«нееет, ты что»
«Как музыканты мы очень довольны фестивалем: отличная организация, хороший звук. Лично для меня редкий случай, когда получил удовольствие от выступления. Ну и зритель в Питере всегда попадает в самое сердце. Очень понравилась атмосфера в целом, мы были три дня в городе, отлично проводили время с другими музыкантами, так как многие жили с нами в одном отеле, в том числе „Копы в огне“. Место проведения было супер: иногда просто выходил к речке и думал о жизни в относительной тишине, а потом снова отправлялся мочить круги по фестивалю. Это был наш первый Пикник „Афиши“ и, надеюсь, не последний».
Красивое возвращение
RNDM Crew
«Я пришел на второй день московского Пикника на главную сцену. Посмотрел на Найка Борзова — и очень кайфанул. Потом послушал Федю. Мне очень понравилось выступление с его батей: они пели мою любимую песню Розенбаума „Утиная охота“. Здорово была сделана VIP-зона, все знакомы друг с другом, все клево. Кажется, рассчитывали, что людей могло быть побольше. Но понятно, что в этом году случилось возвращение [после долгой паузы]. Все красиво выглядело, сцены классные, все кайф».
ДНК фестиваля и важные для молодых артистов моменты
»У Пикника «Афиши» получилось сохранить свою ДНК. Если сравнивать публику, которая приходила в 2019 году на группу The Cure, с сегодняшними гостями, я не могу сказать, что это совсем разные люди.
Но мои впечатления стоит делить на ужасный ливень, который был во время фестиваля. Кажется, я никогда под такой не попадал. Хотя дождевик и чехлы для обуви сделали свое дело, поэтому я мог спокойно смотреть на артистов. Feduk в качестве хедлайнера был бесподобен. Он сам со сцены сказал важную вещь, которая объяснила его хедлайнерство: он универсальный артист, который может все и для всех. Что он и продемонстрировал, спев «Наутилуса», «Короля и шута», «Сектор газа» вместе со своими остальными хитами.
Неожиданное открытие — сет Минаевой. Очень круто переживать вместе с артистом поворотный для карьеры момент. Мне показалось, что она его пережила как раз вместе с теми, кто был на ее выступлении на Пикнике. Несмотря на раннее время и дождь, было много людей. Артистка классно взаимодействовала с аудиторией, когда ей подпевали. И не только песне «Шоколадка», которая звучала два раза».