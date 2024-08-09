«Капитальная вкуснятина». Как прошел Пикник «Афиши» в Москве

Гости и артисты московского Пикника рассказывают, чем им запомнился юбилейный фестиваль в «Лужниках»: радость за молодых артистов, великие сеты больших звезд и «солнечная атмосфера».

Чуткое отношение к молодым талантам

«2024-й — первый год, когда я не поехал ни на какой фестиваль, поэтому решил: «Ну хоть на Пикник схожу». Шел, вообще ни на что не рассчитывая, но в процессе как‑то сильно кайфанул и от всех артистов, которых посмотрел, и от общих вибраций. Мне нравится наша музыка, я только и делаю последние 10 лет, что хожу и кричу, как же она похорошела . И я рад, что сейчас люди устроили такой вот шоукейс новой музыки на русском.

Я не дурак: понимаю, что мера вынужденная и все летние фестивали в этом году лепят лайнап из того, что есть. Но у меня давно сидит мысль, что эта ситуация помогает симпатичным инди-артистам получить свою долю внимания. Скажете, это оптимизм, когда ты на кладбище вместо крестов видишь плюсы? Наверное.

Мне правда кажется, что настолько «молодыми» и чуткими к любым молодым талантам лайнапы летних фестивалей не были никогда.

Что не понравилось . Неравноценное распределение людей на площадках — когда нишевому артисту давали огромную сцену и 20 человек перед ней смотрелись сиротливо. Вообще, если убрать пару сцен и сократить все до одного дня, было бы совсем хорошо, как вам такая моя диванная экспертиза? Народу не очень много было, но для меня это плюс: фестивали с часовыми очередями на фудкорты я не хотел бы вспоминать даже в кошмарах. Было хорошо — одно из самых приятных ощущений лета: когда вроде ничего не ждал, а все получилось как надо».

1 / 3 © Фото из личного архива 2 / 3 © Фото из личного архива 3 / 3 © Фото из личного архива

«Своя» аудитория Пикника «Афиши»

Вася Трунов Ведущий шоу «Вписка»

«Мне понравился лайнап своей немассовостью. Я рад был увидеть группы „Сова“ и „Сестры“, послушать Куока и Бульварчика, увидеть своими глазами Хаски и его многочисленных клонов. Ну и „Второй Ка“ — тоже любовь и украшение. Из других плюсиков: фудкорты бесконечные, ярмарки, лектории. Это именно про „Афишу“ и про ее айдентику. Аудитория Пикника тоже какая‑то очень своя, что отличает ее от других крупных российских фестиков.

Возможно, стоило сократить число площадок. Как минимум сделать только одну крупную хедлайнерскую, а остальные более камерные. Во-первых, на большой и пустой сцене сиротливо смотрелись некоторые артисты, которые явно не про массовую аудиторию. Во-вторых, пришлось находить много километров, блуждая между площадками. С другой стороны, это скорее плюс, но к концу дня измотало прилично».

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Величие Антона Беляева и Pharaoh

Виталя Daily Slime Автор телеграм-канала Daily Slime

«Я пришел ровно в тот момент, когда начиналось выступление Хаски и, не успевая посмотреть на какой он сцене, пошел на доносящийся звук «молодой русский не просит пощады».

Для меня важно всегда стоять у сцены, поэтому я сразу пробрался через толпу, чтобы лучше чувствовать артиста и атмосферу, которую он создает. Выступление Димы сразу напомнило мне концерты Playboi Carti, на которых он выпускает на сцену целую банду лысых чуваков. От этого и создается ощущение некого «шоу», что весьма привычно господину собаке. После выступления Хаски был Lab Антона Беляева — решил послушать его, пока оставалось время до Pharaoh.

И не пожалел: живость и масштаб происходящего не сравнить ни с одним другим выступлением.

Через несколько минут, спотыкаясь о людей, которых на выступлении Беляева было очень много, побежал на Pharaoh, чтобы заранее занять место у сцены. Глеб уже захватил любовь пристально смотрящих на него слушателей не своим образом или огромной командой, а искренностью и душевностью, которую на концертах редко когда увидишь . Лучшее выступление для меня за этот день — его. Отдельный респект диджею Pharaoh, который ставил треки Migos, 21 Savage и Roddy Rich, текста к которым как будто знал только я».

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Музыка, граффити, шахматы — все переплелось

Рудольф Страусов Артист Пикника «Афиши»

«Пикник прошел здорово, я зарядился положительными эмоциями. Понравилось удобное расположение фестиваля, а помимо самих артистов там была вкусная еда и куча интересных штук, которыми люди развлекали себя. Можно было заняться спортом, порисовать граффити и не только. Люди даже в шахматы играли.

Сама атмосфера была очень солнечная и приятная, как и люди вокруг.

Хотелось бы выступить на Пикнике в следующем году, только уже на сцене побольше, хотя и эта была интересной».

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Бургер как символ праздника

Василий Конад Автор телеграм-канала «Байки от Конада»

«Этот Пикник „Афиши“ был капитальной вкуснятиной. Потому что ему исполнилось 20 лет, потому что там были Холодный СименсPharaoh, Mirele, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Папино молочкоХаски и другие многоуважаемые артисты. Мне понравилась организация, а также сочные бургеры за 800 рублей. Ты их ешь и чувствуешь этот пикник на обочине . Спасибо!»

1 / 3 © Фото из личного архива 2 / 3 © Фото из личного архива 3 / 3 © Фото из личного архива

В эти выходные Пикник «Афиши» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. 10 и 11 августа фестиваль состоится на территории Елагина острова. Там выступят Lab Антона Беляева, Дельфин, Feduk, Найк Борзов, Boulevard Depo и многие другие.

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