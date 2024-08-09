«Капитальная вкуснятина». Как прошел Пикник «Афиши» в Москве

Чуткое отношение к молодым талантам
«2024-й — первый год, когда я не поехал ни на какой фестиваль, поэтому решил: «Ну хоть на Пикник схожу». Шел, вообще ни на что не рассчитывая, но в процессе как‑то сильно кайфанул и от всех артистов, которых посмотрел, и от общих вибраций. Мне нравится наша музыка, я только и делаю последние 10 лет, что хожу и кричу, как же она похорошела. И я рад, что сейчас люди устроили такой вот шоукейс новой музыки на русском.
Я не дурак: понимаю, что мера вынужденная и все летние фестивали в этом году лепят лайнап из того, что есть. Но у меня давно сидит мысль, что эта ситуация помогает симпатичным инди-артистам получить свою долю внимания. Скажете, это оптимизм, когда ты на кладбище вместо крестов видишь плюсы? Наверное.
Что не понравилось. Неравноценное распределение людей на площадках — когда нишевому артисту давали огромную сцену и 20 человек перед ней смотрелись сиротливо. Вообще, если убрать пару сцен и сократить все до одного дня, было бы совсем хорошо, как вам такая моя диванная экспертиза? Народу не очень много было, но для меня это плюс: фестивали с часовыми очередями на фудкорты я не хотел бы вспоминать даже в кошмарах. Было хорошо — одно из самых приятных ощущений лета: когда вроде ничего не ждал, а все получилось как надо».
«Своя» аудитория Пикника «Афиши»
«Мне понравился лайнап своей немассовостью. Я рад был увидеть группы „Сова“ и „Сестры“, послушать Куока и Бульварчика, увидеть своими глазами Хаски и его многочисленных клонов. Ну и „Второй Ка“ — тоже любовь и украшение. Из других плюсиков: фудкорты бесконечные, ярмарки, лектории. Это именно про „Афишу“ и про ее айдентику. Аудитория Пикника тоже какая‑то очень своя, что отличает ее от других крупных российских фестиков.
Возможно, стоило сократить число площадок. Как минимум сделать только одну крупную хедлайнерскую, а остальные более камерные. Во-первых, на большой и пустой сцене сиротливо смотрелись некоторые артисты, которые явно не про массовую аудиторию. Во-вторых, пришлось находить много километров, блуждая между площадками. С другой стороны, это скорее плюс, но к концу дня измотало прилично».
Величие Антона Беляева и Pharaoh
«Я пришел ровно в тот момент, когда начиналось выступление Хаски и, не успевая посмотреть на какой он сцене, пошел на доносящийся звук «молодой русский не просит пощады».
Для меня важно всегда стоять у сцены, поэтому я сразу пробрался через толпу, чтобы лучше чувствовать артиста и атмосферу, которую он создает. Выступление Димы сразу напомнило мне концерты Playboi Carti, на которых он выпускает на сцену целую банду лысых чуваков. От этого и создается ощущение некого «шоу», что весьма привычно господину собаке. После выступления Хаски был Lab Антона Беляева — решил послушать его, пока оставалось время до Pharaoh.
Через несколько минут, спотыкаясь о людей, которых на выступлении Беляева было очень много, побежал на Pharaoh, чтобы заранее занять место у сцены. Глеб уже захватил любовь пристально смотрящих на него слушателей не своим образом или огромной командой, а искренностью и душевностью, которую на концертах редко когда увидишь. Лучшее выступление для меня за этот день — его. Отдельный респект диджею Pharaoh, который ставил треки Migos, 21 Savage и Roddy Rich, текста к которым как будто знал только я».
Музыка, граффити, шахматы — все переплелось
Артист Пикника «Афиши»
«Пикник прошел здорово, я зарядился положительными эмоциями. Понравилось удобное расположение фестиваля, а помимо самих артистов там была вкусная еда и куча интересных штук, которыми люди развлекали себя. Можно было заняться спортом, порисовать граффити и не только. Люди даже в шахматы играли.
Хотелось бы выступить на Пикнике в следующем году, только уже на сцене побольше, хотя и эта была интересной».
Бургер как символ праздника
«Этот Пикник „Афиши“ был капитальной вкуснятиной. Потому что ему исполнилось 20 лет, потому что там были Холодный СименсPharaoh, Mirele, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Папино молочкоХаски и другие многоуважаемые артисты. Мне понравилась организация, а также сочные бургеры за 800 рублей. Ты их ешь и чувствуешь этот пикник на обочине. Спасибо!»
В эти выходные Пикник «Афиши» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. 10 и 11 августа фестиваль состоится на территории Елагина острова. Там выступят Lab Антона Беляева, Дельфин, Feduk, Найк Борзов, Boulevard Depo и многие другие.
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