Бесполезный Duolingo, треш-реалити и другие гилти плеже артистов Пикника «Афиши»

Пикник «Афиши» впервые пройдет в Санкт-Петербурге — а мы опросили его героев и героинь о том, как они отключаются от проблем внешнего мира, чтобы перезагрузиться. Разговоры с самим собой, коллекционирование покемонов и парфюма, самокаты, Dota 2 и не только — чем себя развлекают артисты Пикника?

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Музыка для души

Куок

«Я люблю поставить в машине Давида Арути, разные армянские песни, трек „Самолет Баку — Москва, уже объявлен рейс, регистрация прошла“ , всякое иранское диско или Шуфутинского: „Наливай, поговорим“. Вот такие вещи. А еще играю в Nintendo Switch и коллекционирую карточки Pokémon».

Самокаты наше все

Mirele

«Мне отлично проветривает голову езда на самокате в наушниках».

Парфюмы, кино, мороженое

Сюзанна

«Я — парфманьяк, уже сбилась со счета, сколько у меня флаконов. Но точно больше сотни. Люблю внезапные занятия экстремальным спортом: полет на параплане или прыжок с тарзанки. И ночной просмотр кино со снеками и мороженым!»

Четыре часа под одеялом

Минаева

«Залезаю с головой под одеяло и смотрю картинки в пинтересте или кринжовые рилсы, могу так четыре часа просидеть, если никто в бок не толкнет. Раньше включала старперские стендапы, когда садилась есть одна, но сейчас я не могу оторваться от аватара Аанга и уже грущу, что этот мульт закончится ».

Лучший собеседник — это ты сам

Acid Racer

«Когда остаюсь один, разговариваю сам с собой вслух. Обращаюсь к себе по имени: „Илья, а что там, как там?“ Могу издавать странные звуки, поорать, попридумывать демочки. И комментирую каждое свое действие. Наверное, увидь это кто‑нибудь, мне было бы стыдно, но поскольку в такие моменты я один, мне по кайфу».

Dota — это джаз

Рамазан «нееет, ты что»

«Мы играем в Dota 2. Научились еще в школьные годы, когда тратить время впустую было не так обидно, но и сейчас иногда не брезгуем дать вечером пару каточек. Это расслабляет мозги, особенно после создания музыки. Контингент играющих, конечно, желает оставлять лучшего, но сама игра — настоящий джаз ».

Duolingo и биографии советских комиков

Леша Доронин «шалый»

«Нет ничего лучше, чем на пять минут зайти в Duolingo и понять, что после 250 дней обучения ты по-прежнему знаешь, как по-итальянски будет только „кот“ и „работать“ . Недурно иной раз посидеть на numbeo.com, где можно сравнить стоимость жизни в разных городах мира. И задуматься: „Дешевые, конечно, в Абудже помидоры. Зато в Москве выгоднее покупать куриное филе“. А если мне совсем туго, захожу на сайт Союза юмористов России и изучаю биографии. Советую начать с Геннадия Ветрова».

«Звезды в Африке» или «Выжить в Дубае»?

SP4K

«Когда надо отключить голову и перевести дух, жестко залипаю в реалити-шоу типа „Выжить в Дубае“ или „Звезды в Африке“. Подхожу к просмотру метаиронично: с одной стороны понимаю, что это сильный кринж-контент. С другой, это возвращает в состояние детства, когда по ТВ идет какая‑то дичь, но ты дома с родными, и все хорошо ».

Пикник «Афиши» в Санкт-Петербурге, 10 и 11 августа, Елагин остров Lab с Антоном Беляевым, Дельфин, Pharaoh, Feduk, Найк Борзов и не только