Бесполезный Duolingo, треш-реалити и другие гилти плеже артистов Пикника «Афиши»

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Музыка для души
«Я люблю поставить в машине Давида Арути, разные армянские песни, трек „Самолет Баку — Москва, уже объявлен рейс, регистрация прошла“, всякое иранское диско или Шуфутинского: „Наливай, поговорим“. Вот такие вещи. А еще играю в Nintendo Switch и коллекционирую карточки Pokémon».
Самокаты наше все
«Мне отлично проветривает голову езда на самокате в наушниках».
Парфюмы, кино, мороженое
«Я — парфманьяк, уже сбилась со счета, сколько у меня флаконов. Но точно больше сотни. Люблю внезапные занятия экстремальным спортом: полет на параплане или прыжок с тарзанки. И ночной просмотр кино со снеками и мороженым!»
Четыре часа под одеялом
«Залезаю с головой под одеяло и смотрю картинки в пинтересте или кринжовые рилсы, могу так четыре часа просидеть, если никто в бок не толкнет. Раньше включала старперские стендапы, когда садилась есть одна, но сейчас я не могу оторваться от аватара Аанга и уже грущу, что этот мульт закончится».
Лучший собеседник — это ты сам
«Когда остаюсь один, разговариваю сам с собой вслух. Обращаюсь к себе по имени: „Илья, а что там, как там?“ Могу издавать странные звуки, поорать, попридумывать демочки. И комментирую каждое свое действие. Наверное, увидь это кто‑нибудь, мне было бы стыдно, но поскольку в такие моменты я один, мне по кайфу».
Dota — это джаз
«нееет, ты что»
«Мы играем в Dota 2. Научились еще в школьные годы, когда тратить время впустую было не так обидно, но и сейчас иногда не брезгуем дать вечером пару каточек. Это расслабляет мозги, особенно после создания музыки. Контингент играющих, конечно, желает оставлять лучшего, но сама игра — настоящий джаз».
Duolingo и биографии советских комиков
«шалый»
«Нет ничего лучше, чем на пять минут зайти в Duolingo и понять, что после 250 дней обучения ты по-прежнему знаешь, как по-итальянски будет только „кот“ и „работать“. Недурно иной раз посидеть на numbeo.com, где можно сравнить стоимость жизни в разных городах мира. И задуматься: „Дешевые, конечно, в Абудже помидоры. Зато в Москве выгоднее покупать куриное филе“. А если мне совсем туго, захожу на сайт Союза юмористов России и изучаю биографии. Советую начать с Геннадия Ветрова».
«Звезды в Африке» или «Выжить в Дубае»?
«Когда надо отключить голову и перевести дух, жестко залипаю в реалити-шоу типа „Выжить в Дубае“ или „Звезды в Африке“. Подхожу к просмотру метаиронично: с одной стороны понимаю, что это сильный кринж-контент. С другой, это возвращает в состояние детства, когда по ТВ идет какая‑то дичь, но ты дома с родными, и все хорошо».
Пикник «Афиши» в Санкт-Петербурге, 10 и 11 августа, Елагин остров
Lab с Антоном Беляевым, Дельфин, Pharaoh, Feduk, Найк Борзов и не только