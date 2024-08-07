7 самых классных моментов Пикника «Афиши» в Москве: клоны Хаски, караоке Feduk и не только

В Москве прошел юбилейный Пикник «Афиши» — ровно через 20 лет после первого фестиваля, прошедшего там же, в «Лужниках». Мы выбрали семерку главных музыкальных моментов оттуда: от мультивселенной Хаски до чистого детского счастья.

LAB Антона Беляева, стерший все музыкальные границы

© Максим Жидяев

Выступление LAB Антона Беляева выглядело как идея изначального шоу, докрученная до абсолюта. На протяжении нескольких лет в LAB приходили артисты разных поколений, чтобы исполнить свои песни или сделать неожиданные каверы. Так мы слушали «Ты не верь слезам» от Скриптонита или «Минимал» от Feduk. На Пикнике же поколения перемешались — там случился, например, коллаб Кассеты и Лолиты.

Концерт — это хорошо. А караоке — еще лучше

© Максим Жидяев

Мощный сет большой звезды — дело для фестивалей привычное. А что, если превратить концерт в караоке-вечер с долей безумия? Feduk решил ответить на этот вопрос. И постепенно превратил свое выступление из программы лучших хитов в праздник для души, где вытаскивал на сцену отца для совместного исполнения песни «Утиная охота» Розенбаума, а потом прошелся по золотому фонду караоке-хитов. Feduk, исполняющий «Куклу колдуна»? Было!

Что делать, если фестиваль закончился, а силы петь еще остались

©Анна Красюк

На больших городских фестивалях иногда случаются и конфузы: артисты, закрывающие свои сцены, могут выбиться из тайминга. Но ровно в 23:00 весь звук отключается, потому что так работают договоренности с городскими властями. Можно расстроиться и тяжело вздохнуть, а можно поступить как Куок — и превратить финал концерта в совместный а капелла перформанс вместе с фанатами.

Мультивселенная безумия Хаски

© Пикник «Афиши»

Выступления Хаски — всегда большое шоу, где происходящему на сцене уделяется не меньше внимания, чем самой музыке. Сет на Пикнике не стал исключением. Помимо программы из главных хитов и свежих синглов концерт запомнился и огромным количеством двойников Хаски на сцене: найти настоящего среди бесконечных лысых людей в красных олимпийках было сложно.

Пикник «Афиши» = новые герои ваших плейлистов

© Максим Жидяев

Пикник «Афиши» — всегда про новые имена. И в 2024 году им уделили как никогда много внимания. Это и шоукейс «Заря», собравший больше 20 будущих звезд, и огромное количество молодых артистов на других сценах. Постпанк «Второго ка», безумный диджей-сет SP4K, R’n’B-шик NXN и многие, многие другие.

Boulevard Depo раскачался к лету

© Карина Бычкова

На Пикнике Boulevard Depo запустил новую эру. Артист обещал раскачаться — и сдержал слово. Он выступал в костюме огромного бодибилдера, который будет сопровождать его в ближайшие месяцы: на осень у артиста много музыкальных планов.

Песня — это праздник. Дети подтвердят

А закончим на самом милом моменте Пикника «Афиши», где от Найка Борзова кайфовали и родители, и их дети.

10–11 августа Пикник «Афиши» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Успевайте достать билеты и приходите слушать LAB c Антоном Беляевым, Feduk, Хаски, Boulevard Depo и не только: например, в Петербурге выступит и Дельфин, которого не было на фестивале в Москве.