Двухдневное шоу Хаски, стадионный Macan и другие главные концерты Москвы в августе

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Дельфин
9 августа, «Дизайн завод»
Карьера на тридцать с лишним лет, огромное количество классических альбомов, песен и проектов, статус вечно актуального и свежего героя — все это применимо к Дельфину. Он успел поработать со всеми востребованными в России жанрами: рок и электроника, рэп и рок, чистый поп — и везде был хорош. Поэтому его концерты — лучшая возможность услышать великую музыку и на пару часов оказаться в одних водах с ходячей легендой.
Игорь Николаев
9 августа, Petter
Проверенная временем классика российской поп-сцены. На этот раз — не большой концерт с программой лучших хитов, а камерное выступление с фортепиано.
Шура
9 августа, «16 тонн»
Харизма, эпатаж и вечные хиты — на концертах Шуры этого в избытке. «Ты не верь слезам», «Твори добро»,«Холодная луна» и не только — на сольнике в «Тоннах».
Macan
10 августа, «ВЭБ-арена»
Самый братский из рэперов добрался до стадионов — и уверенно себя там чувствует.
«ЛСП»
10 августа, «Дизайн завод»
Концерты «ЛСП» — это сплав проверенных временем хитов, шика звучания лайв-бенда и опыта Олега Савченко, который с годами на сцене превратился из застенчивого очкарика в собранную поп-звезду.
Фестиваль Signal
15–19 августа, «Никола-Ленивец» (200 км от Москвы)
Каждое лето москвичи собираются в парк Никола-Ленивец в 200 километрах от города, чтобы культурно просветитья и отдохнуть под техно на Signal. 2024 год не станет исключением.
Anikv, Yanix, Aarne
18 августа, Atmosphere
Большой сборный концерт. Anikv — с главными хитами последних лет. Yanix — с песнями, положившими начало трэпа в России. Aarne — с вереницей чартовых боевиков.
Юлия Савичева
23 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
Для любителей поп-классики, которым скучно в 2024 году — и хочется вернуться куда‑то в комфортные беззаботные и совсем молодые нулевые. Главные хиты Юлии Савичевой здесь работают как та самая машина времени.
«Звери»
24 августа, «Лужники»
Группа, которая сквозь года пронесла задор своих главных хитов и не теряет его до сих пор. Отсюда и стадионные концерты.
Artemiev
24 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
Когда‑то — участник первой «Фабрики звезд» и группы «Корни», сейчас — лидер собственной группы, играющей обаятельное инди на уютных камерных концертах.
Thomas Mraz
30 августа, «Море музыки»
Один из ключевых голосов русскоязычного поп-R’n’B — с акустическим сетом, где абсолютно ничто не будет отвлекать вас от вокала Томаса.
Хаски
30 и 31 августа, Summer Stage
Если вам было мало Хаски на Пикнике «Афиши», приходите слушать его на масштабном концерте-перформансе, который будет разбит на два дня. Как и всегда у Хаски: деталей почти нет, а сюрпризов наверняка будет много.
Линда
31 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
В девяностых Линда буквально перевернула российскую поп-сцену, предложив совсем другой взгляд на популярную музыку: более хаотичный, впитывающий влияние этники и электроники и местами перетекающий буквально в мантры.