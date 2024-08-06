Двухдневное шоу Хаски, стадионный Macan и другие главные концерты Москвы в августе

Рассказываем, на какие музыкальные события стоит потратить последний месяц лета: камерные концерты поп-легенд, масштабный перформанс Хаски, стадионного Macan, возможность выехать на техно под Москву — и не только.

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Дельфин 9 августа, «Дизайн завод»

Карьера на тридцать с лишним лет, огромное количество классических альбомов, песен и проектов, статус вечно актуального и свежего героя — все это применимо к Дельфину. Он успел поработать со всеми востребованными в России жанрами: рок и электроника, рэп и рок, чистый поп — и везде был хорош. Поэтому его концерты — лучшая возможность услышать великую музыку и на пару часов оказаться в одних водах с ходячей легендой.

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Игорь Николаев 9 августа, Petter

Проверенная временем классика российской поп-сцены. На этот раз — не большой концерт с программой лучших хитов, а камерное выступление с фортепиано.

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Шура 9 августа, «16 тонн»

Харизма, эпатаж и вечные хиты — на концертах Шуры этого в избытке. «Ты не верь слезам», «Твори добро»,«Холодная луна» и не только — на сольнике в «Тоннах».

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Macan 10 августа, «ВЭБ-арена»

Самый братский из рэперов добрался до стадионов — и уверенно себя там чувствует.

«ЛСП» 10 августа, «Дизайн завод»

Концерты «ЛСП» — это сплав проверенных временем хитов, шика звучания лайв-бенда и опыта Олега Савченко, который с годами на сцене превратился из застенчивого очкарика в собранную поп-звезду.

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Фестиваль Signal 15–19 августа, «Никола-Ленивец» (200 км от Москвы)

© Дмитрий Чунтул и Василий Коломиец/Signal

Каждое лето москвичи собираются в парк Никола-Ленивец в 200 километрах от города, чтобы культурно просветитья и отдохнуть под техно на Signal. 2024 год не станет исключением.

Anikv, Yanix, Aarne 18 августа, Atmosphere

Большой сборный концерт. Anikv — с главными хитами последних лет. Yanix — с песнями, положившими начало трэпа в России. Aarne — с вереницей чартовых боевиков.

Юлия Савичева 23 августа, «Мумий Тролль Music Bar»

Для любителей поп-классики, которым скучно в 2024 году — и хочется вернуться куда‑то в комфортные беззаботные и совсем молодые нулевые. Главные хиты Юлии Савичевой здесь работают как та самая машина времени.

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«Звери» 24 августа, «Лужники»

Группа, которая сквозь года пронесла задор своих главных хитов и не теряет его до сих пор. Отсюда и стадионные концерты.

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Artemiev 24 августа, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда‑то — участник первой «Фабрики звезд» и группы «Корни», сейчас — лидер собственной группы, играющей обаятельное инди на уютных камерных концертах.

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Thomas Mraz 30 августа, «Море музыки»

Один из ключевых голосов русскоязычного поп-R’n’B — с акустическим сетом, где абсолютно ничто не будет отвлекать вас от вокала Томаса.

Хаски 30 и 31 августа, Summer Stage

© Ян Югай

Если вам было мало Хаски на Пикнике «Афиши», приходите слушать его на масштабном концерте-перформансе, который будет разбит на два дня. Как и всегда у Хаски: деталей почти нет, а сюрпризов наверняка будет много.

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Линда 31 августа, «Мумий Тролль Music Bar»

В девяностых Линда буквально перевернула российскую поп-сцену, предложив совсем другой взгляд на популярную музыку: более хаотичный, впитывающий влияние этники и электроники и местами перетекающий буквально в мантры.