Рейтинг главных драк русского рэпа: от Obladaet и OG Buda до Noize MC* и Хованского

Рома Жиган против Oxxxymiron* и Димы Бамберга (Schokk)
Сложно называть ту ситуацию дракой: численное и моральное преимущество было на стороне Ромы Жигана. История надолго осела в фольклоре русского рэпа: так в него попало выражение «дать леща», а последствия преследовали участников и 10 лет спустя. Оксимирон* выпустил песню «Кто убил Марка», во многом посвященную истории конфликта, а Дима Бамберг в итоге все-таки подрался с Жиганом — но об этом чуть ниже.
HFC — промоушен, занимающийся организацией боев по MMA, боксу, кулачному спорту и не только
«В поп-MMA лещи — это и база, и максимально неуважительный жест. Оценить можно только качество лещей и их эмоциональный окрас. Все как по книжке: в меру сильные, в меру небрежные. Техника высококлассная, но поступок Жигана я осуждаю».
Итог: 0/10
У Rocket не получилось напасть на OFFMi
В конце десятых бывшие коллеги Rocket и OFFMi что‑то не поделили и активно ругались. Дошло до того, что Rocket приехал к дому OFFMi и агрессивно призывал того выйти пообщаться. Драки не случилось, зато вышел микромем: «Гектор, выходи!»
«Еще одна база поп-MMA — агрессивные базары. Но словесный размен такой себе. OFFMi, очевидно, не особо заряжен порубиться во дворе, что сильно мешает. Вайбом напомнило планирование драки „школа на школу“».
Итог: 1/10
Obladaet против OG Buda
OG Buda и Obladaet несколько лет поддевали друг друга в треках, а в 2024 году перенесли биф в свои телеграм-каналы, где по очереди оскорбляли друг друга. Дело дошло и почти до драки: Obladaet подскочил к OG Buda, ткнул того кулаком в затылок, после чего в дело все же вступил охранник Буды.
«Внушительный разгон, но удар вышел коротким и без амплитуды. Надо очень постараться, чтобы таким вырубить. Либо это изначальный план Obladaet, либо осечка. Охранник филигранно действовал по меркам поп-MMA: сперва позволил камере сделать контент, а потом уже сделал свою работу. Кстати, такие удары хорошо сочетаются со звуком „donk“ в шортсах».
Итог: 2/10
D.masta против «Грехов отцов»
Очередная история, где одна сторона решила задавить количеством и устрашением. В 2012 году петербургская группа «Грехи отцов» на концерте неосторожно высказалась о нескольких российских рэперах. Со сцены в том числе прозвучала фраза: «Кто, *** [блин], D.masta? Я **** [сношал] тебя в рот». D.masta увидел ролик с концерта, не оценил выбор лексики и вместе с друзьями подкараулил участников группы в Петербурге. Их заставили извиняться и пару раз ударили на камеру.
Среди «провинившихся» был и Галат (сегодня — заметный продюсер и сонграйтер). Но есть один нюанс: в тот вечер его не было на сцене, по сути, он получил по лицу просто так. Галат решил исправить это несколько лет спустя. Свой батл с D.masta на «Версусе» он завершил ровно той же фразой: «Кто, *** [блин], D.masta? Я **** [сношал] тебя в рот». После этого D.masta ударил оппонента и получил техническое поражение за нарушение регламента.
Иронично, что выражение, из‑за которого D.masta изначально встречался с «Грехами», в итоге на много лет превратилось в рэп-мем и долго ассоциировалось именно с ним.
«Получается, D.masta режиссирует видеоизвинения в манере позднего Кубрика. По существу: у него поставленный удар. Видно, что он не вкладывается в него на полную силу. Тестостерона в этом видео уже больше, чем в предыдущих, — D.masta мог бы отлично двигаться в бойцовской ютуб-движухе».
Итог: 3/10
Птаха против Obe 1 Kanobe
Птаха и Obe 1 Kanobe годами недолюбливали друг друга. Впервые они подрались еще в 2014 году, предварительно сцепившись в твиттере. Тогда Птаха избил оппонента, встретившись с ним в Москве.
В 2018 году они вновь встретились на улице. Тогда Obe 1 приехал на район к Птахе, чтобы «изучить местность» и продумать нападение. Но случайно увидел оппонента — и ударил его по спине бейсбольной битой. После этого началась погоня с использованием травматического оружия. К счастью, обошлось без огнестрельных ранений, но противники смогли нанести друг другу еще несколько ударов. После этого Obe 1 был задержан, но до тюремного срока дело не дошло.
«Первая схватка началась с клинча, где Птаха изредка работал боковыми по корпусу и откровенно сушил бой. Возможно, это была тактическая пауза. Дальше — острое колено в пах и агрессивное добивание в стиле Федора времен Прайда. Сложно назвать это дракой, пусть желание у ребят и было. А в ответном нападении Оби Вана можно оценить только его друга с мобилой и травматом. Оценка — легенда».
Итог: 4/10
Феномен поп-ММА: D.masta против Чипинкоса, Дима Бамберг против Ромы Жигана
В начале десятых рэперы стали ходить на бои поп-MMA, где могли решить свои конфликты в октагоне. Кто‑то — как Чипинкос и D.masta — участвовал исключительно ради медийности и хороших гонораров (тогда они исчислялись семизначными числами). Другие — как Бамберг (Schokk) и Жиган — ставили точку в многолетней неприязни. На ринге победил как раз Бамберг.
«Жиган и Schokk (Бамберг) — это скучная классика. В каждом раунде бойцы по два-три раза пытались атаковать, что позволило промоушену нарезать красивые замедленные повторы. Забавно слушать, как профессиональные комментаторы стараются добавить бою динамики: в тишине это смотрелось бы гораздо круче.
А бой Чипинкоса и D.masta — живая классика. Лучший поединок рэперов, что мне доводилось видеть. Во-первых, люди здесь не просто перемещаются по октагону, но и оба хотят нокаутировать соперника. Во-вторых, мужчины отлично двигаются и знают, как бить. Ну и в клетке столкнулись крутые персонажи со своими уникальными историями. Которые только дополняет неожиданная победа Чипинкоса. Видимо, свои тысячи треков он писал по заветам Брюса Ли».
Итог: 5/10
Fuze (Krec) против Big D (Gunmakaz)
Вторая половина нулевых — эпоха, когда рэп на русском все еще существовал сам в себе и пока не стал общероссийским феноменом. И конфликты там были скорее местечковыми. Так поругались участники групп Krec и Gunmakaz. Сперва они обменялись песнями-диссами, а позже столкнулись лицом к лицу.
Перед рэп-фестивалем Hip-Hop All Stars Fuze вытянул Big D на улицу и устроил с ним драку. Красивого мало, но это хотя бы был честный поединок один на один. После драки Fuze пошел выступать, а участника Gunmakaz в тот день больше не видели.
«Вот Fuze скидывает кепку, тем самым серьезно показывая свои намерения, дальше оставалось только снять футболку. Big D закидывает робкие лоукики, но не очень эффективные: отключить ногу оппонента не получится. Парни стараются, но давление толпы мешает им начать чувствовать драку и попасть друг по другу. А потом можно увидеть, что они стали двигаться вдоль толпы. Как артисты, которые ходят по сцене, чтобы делиться энергией со всеми зрителями. Это единственная настоящая уличная драка в топе. В большинстве случаев у людей, не занимающихся боями, драки выглядят именно так».
Итог: 7/10
Джиган против медузы
Да, эта история — абсолютная выдумка. Но менее смешной и великой она от этого не становится. Если драки — то только такие. Вновь цитируем басню Дениса Устименко-Вайнштейна целиком.
«Друзья, всем привет! У меня все хорошо. Ну как, уже получше. Ситуация лютая на самом деле. Пришел я искупаться в море здесь, в Дубае. Вчера еще ветер сильный был, вода холодная. Иду я в море, прохожу где‑то уже по пояс. Смотрю, поворачиваясь: плывет двухметровая фиолетовая медуза со щупальцами метра в два, если не три. Огромная, вся такая фиолетовая. Я смотрю и думаю: „Ну ладно, плывет, это ее территория, буду рядышком аккуратно тут“.
***** [Но не тут-то было]! Она выныривает из воды и такая мне сразу: „Пошел ***** [подальше] отсюда, это моя хата!“ Я ***** [изумился], думаю: „В смысле, ты что, гонишь? Я здесь арендую виллу, *** [черт побери], кусок этого пляжа и воды — это мое сегодня“. Она говорит: „Эй, ****** [Ну уж нет]! Будем ********* [сражаться]!“ Я говорю: „Ах ты сука! Давай ********* [сражаться]“. Смотрю: краб ползет рядом — я в одну руку краба. В другую руку — смотрю, барракуда плывет. И начинаю с медузой ********* [жестокую битву], крабом защищаюсь. Он откусывает ей одно щупальце, второе. Барракуда в глотку ей вгрызается.
Короче, мы втроем с крабом и барракудой ********* [повергли] эту медузу. И я так чисто по-братски хотел отблагодарить краба с барракудой, покормить хавчиком, стейк вынести, креветок, пивка. И когда мы уходили, эта тварь своим последним щупальцем как крыса мне в спину: „На *** [черт тебя подери]!“ И у меня так спину схватило — я не могу даже разогнуться. Это ****** [ужас], прилег вот в больничку».
«******* [Это просто потрясающе]».
Итог: 9/10
Noize MC** против Юрия Хованского
На пике «Версуса» Юрий Хованский был не только звездным судьей площадки, но и с головой погрузился в мир рэпа, в том числе регулярно задевая Noize MC** и его близких. В итоге они пересеклись на съемках «Версуса», где случился и батл Галата с D.masta.
Там Noize MC увидел Хованского и ударил его без камер. Юрий тут же дал флеш-интервью, где обвинил Нойза** в атаке исподтишка. Об этом оперативно рассказали артисту, который тут же нашел Хованского и напал на него уже при камерах, сопроводив это словами: «Предупреждаю — **** [ударю], предупреждаю — ***** [ударил]». И не обманул.
Более прямолинейной и честной драки в русском рэпе так и не случилось.
«Первое впечатление — Noize MC** довольно играючи раздает по лицу сопернику, прямо как в лучшие времена фристайлы в общественных местах. У него, возможно, худший удар в плане техники и силы из всех, что есть в подборке. Но это с лихвой компенсируется искренним желанием ударить Хованского. От этого исходит яркая эмоция, которая только закрепляется афоризмом, просто вау».
Итог: 10/10
* Мирон Федоров признан иноагентом Минюстом РФ.
** Иван Алексеев признан иноагентом Минюстом РФ.