Рейтинг главных драк русского рэпа: от Obladaet и OG Buda до Noize MC* и Хованского

***** [Но не тут-то было]! Она выныривает из воды и такая мне сразу: „Пошел ***** [подальше] отсюда, это моя хата!“ Я ***** [изумился], думаю: „В смысле, ты что, гонишь? Я здесь арендую виллу, *** [черт побери], кусок этого пляжа и воды — это мое сегодня“. Она говорит: „Эй, ****** [Ну уж нет]! Будем ********* [сражаться]!“ Я говорю: „Ах ты сука! Давай ********* [сражаться]“. Смотрю: краб ползет рядом — я в одну руку краба. В другую руку — смотрю, барракуда плывет. И начинаю с медузой ********* [жестокую битву], крабом защищаюсь. Он откусывает ей одно щупальце, второе. Барракуда в глотку ей вгрызается.