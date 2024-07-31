Afelia, Onative, Yerkatt и не только. 24 новых имени для ваших плейлистов от «Афиши Daily»

Шоукейс Афиши Daily
В рамках Пикника «Афиши» на сцене HiFi-стриминга «Звук» пройдет и шоукейс «Заря» от «Афиши Daily» — там мы собрали больше 20 артистов, в которых видим свет и перспективу, а слышим — будущее русскоязычной сцены. От рэпа и поп-музыки — до экспериментов с авангардным роком и психоделики.
Afelia
Afelia
ENTYPE
ENTYPE
Лилая
Лилая
ONATIVE
ONATIVE
Acid Racer
Acid Racer
STRANIZA
STRANIZA
Polovinka
Polovinka
СТОУНД
СТОУНД
LAVBLAST
LAVBLAST
TonySouljah
TonySouljah
Why, Berry
Why, Berry
YERKATT
YERKATT
Маугли
Маугли
маяк
маяк
3.56 am
3.56 am
Лолита Кокс
Лолита Кокс
Voi
Voi
Рудольф Страусов
Рудольф Страусов
Наша Таня
Наша Таня
ISMA
ISMA
fck stereotypes
fck stereotypes
ISAEVA
ISAEVA
Горный
Горный
acid orchestra
acid orchestra
МСК 03.08
МСК 03.08 / СПБ 10.08
СПб 11.08
Вокалистка группы Cream Soda, в сольном творчестве экспериментирующая с поп-музыкой. Если в рамках тандема с Ильей Гадаевым она делает в первую очередь электронную музыку, то сольные песни Афелии впитывают и эстетику классики русскоязычной поп-музыки, и элементы рок-звучания.
Названия ее последних синглов хорошо отражают интроспективный характер этой музыки: тут и «Психотерапевт», и «Мир панических атак».
Понравится, если после сеанса психотерапии спешите в бар к друзьям.
Что слушать в первую очередь: сингл «Психотерапевт», альбом «Такие дела»
Вышедший из рэпа артист, все больше переходящий к рок-эстетике. Если раннее творчество Entype — это громкий нахрапистый рэп, записанный по заветам Моргенштерна* (на его лейбле Entype и издается), то в последние пару лет он променял трэп-биты на гитарные риффы. Здесь и EP «No Rap», и романтичный сингл «Фильтр».
Понравится, если в музыке Моргенштерна* вам не хватает мелодичности и постоянства
Что слушать в первую очередь: все еще рэп «Дятел Вуди», уже рок «No Rap»
Поп-певица, подкупающая обаянием и разнообразием от чутких баллад до беззаботных танцевальных песен. Единственная постоянная в музыке Лилаи — ее высокий голос. Все остальные части пазла регулярно меняются: тут и джерси-клаб, и синт-поп, и гэридж, и привычный для сегодняшних чартов хаус-поп.
Понравится, если вам нравится версия «Стрел» без Маркула и кажется, что поп-сцене не хватает талантливых девушек
Что слушать в первую очередь: синглы «Слеза» и «Сложная»
Мск 04.08 / СПб 10.08
Мск 04.08 / СПб 10.08
Мск 03.08 / СПб 10.08
Еще один артист лейбла BM Music (бывший Bugatti Music), которому одинаково комфортно украшать своим голосом трэп-бэнгеры и поп-рок-хиты для чартов. Заодно в музыке Onative хорошо слышится влияние его родного Душанбе — через вокал, где слышны нетипичные для российских исполнителей нотки.
Понравится, если цените умение артистов работать с вокалом и превращать голос в дополнительный музыкальный инструмент
Что слушать в первую очередь: недавний сингл «Проблема с головой», его первая сольная заявка на большой хит
Артист, раздвигающий рамки русскоязычного хип-хопа. За основу Acid Racer взял олдскульный хип-хоп, но быстро понял, что в нем ему скучно. Так в его песнях стали смешиваться поп, джаз, психоделика и даже фанк. Отдельный акцент — на лайвах, где Acid Racer хорошо себя чувствует и с одиноким диджеем за спиной, и с большим лайв-бендом.
Понравится, если вы за эксперименты с рэпом и отрицаете чартовую музыку
Что слушать в первую очередь: свежий альбом «Диплом», самую летнюю музыку этого года
Артистка «Газгольдера», смешивающая электронику с этникой. Straniza работает в вечно любимой в России нише мрачной поп-музыки, построенной на фатализме и грустном романтизме. Здесь же — элементы этники, которые добавляют Straniza мистичности.
Понравится, если в вашем плейлисте фолк сочетается с попсой
Что слушать в первую очередь: обволакивающую туманом песню «Позабудь» и совместную с Бастой «Помни»
Мск 04.08 / СПб 11.08
МСК 03.08 / СПБ 11.08
Мск 04.08 / СПб 11.08
Уютный бедрум-поп по заветам современной электронной сцены. С одной стороны, музыка Polovinka — это всегда стильные и продуманные до мелочей инструменталы, которые могли бы работать и как самостоятельные электронные треки. Но красочными и запоминающимися они становятся как раз благодаря Polovinka, яркость вокала которой дополняет мрачность музыкальной составляющей.
Понравится, если любите смеяться сквозь слезы
Что слушать в первую очередь: сингл «Красный парус»
Трио любителей постмодернистского музыкального авангарда. Хаотичный блюз-рок, хип-хоп, соул, рок — вроде бы привычные и понятные для русскоязычной инди-сцены ориентиры, но в песнях «Стоунда» они дополняются грустной улыбкой городских романтиков. И получается романтичная картина, от которой не оторваться.
Понравится, если цените музыку посложнее, но и угореть тоже любите
Что слушать в первую очередь: альбом «Три», где есть все, за что стоит полюбить это трио
Электронный тандем, чтящий наследие российской музыки нулевых. Lavblast — это Полина Фаворская и Risha Rush, которые взяли всю свою любимую музыку из начала нулевых — от «Гостей из будущего» до Акулы — и стали писать ей бесконечное письмо любви с поправкой на то, что на дворе уже двадцатые годы XXI века.
Понравится, если ретрорейвы — ваше все, но хочется и чего-то нового
Что слушать в первую очередь: альбом «Nebo» и совместный со Stonik1937 сингл «Я мечтаю»
Мск 04.08
МСК 03.08
СПб 10.08
Хип-хоп для тех, кто любит олдскул и устал от калейдоскопа новых трендов. Музыка TonySouljah — это нырок в эпоху, когда биты были попроще, а артисты вывозили в первую очередь своим флоу.
Понравится, если вы считаете, что лучший рэп записывали тридцать лет назад
Что слушать в первую очередь: альбом «Soultape», от которого так и веет «трушностью»
Яркий и психоделический рэп-флоу из Уфы. Why, Berry зачастую игнорирует все музыкальные правила и собирает песни из всего, что попадется под руку. Как будто креативный ребенок получил в руки новый набор лего, первым делом выбросил инструкцию и решил собрать конструктор так, как чувствует. Поэтому глянцевый рэп нулевых тут сталкивается с саксофонными проигрышами, а агрессивный трэп — с джи-фанком из девяностых. «Эта музыка странная», — говорит он в одной из песен. И это правда, но эта музыка и классная.
Понравится, если хотите, чтобы музыка вас удивляла
Что слушать в первую очередь: альбом «F EEL ME!», чтобы четко прочувствовать музыку Why, Berry
Чуткий соул о современном мире. На поверхности — нежные и добрые песни с участием детского хора. На деле — страшноватые зарисовки обо всем, что нас окружает. Колониальность, тру-крайм-сюжеты про каннибализм, пронизывающий всех страх — песни Yerkatt примерно об этом. А еще о том, что все обязательно будет хорошо.
Понравится, если любите музыку Вити Исаева и увлекаетесь думскроллингом
Что слушать в первую очередь: альбом «Праздник ожидания праздника», одно из главных музыкальных откровений этого года
Мск 03.08 / СПб 10.08
Мск 04.08 / СПб 11.08
Мск 04.08
Хип-хоп-сатира, фольклор, шансон — в музыке Маугли находится место всему. Как бы подтверждая правильность своего псевдонима, музыка Маугли — это дневник городских джунглей, где сегодня по дороге на работу в такси ты слушаешь шансон, а вечером на вечеринке прыгаешь в слэм под самый актуальный рэп. И настроение тоже разнится от нежной влюбленности до абсолютного нигилизма.
Понравится, если за один успеваете быть счастливым, устать на работе, влюбиться и расстроиться из-за разбитого сердца и затанцевать эти эмоции ночью
Что слушать в первую очередь: свежий альбом «Юрод» — самое мощное музыкальное высказывание Маугли на сегодня
Новая школа русскоязычной поп-музыки. Когда твоя карьера начинается с милых каверов в соцсетях, но в итоге в тебе столько запала, что постепенно это превращается в уже собственные песни, первые концерты и амбиции собирать залы побольше. Потому что эти чуткие поп-баллады и правда дотягиваются до все более широкого круга людей.
Понравится, если любите девичью поп-акустику
Что слушать в первую очередь: альбом «По умолчанию» с россыпью гитарных баллад
Гитары потяжелее, припевы поцепче — так звучит новый русский рок. 3.56 am начинал с более легкой поп-музыки, а в этом году нашел себя в шумных гитарных гимнах молодости. Заодно 3.56 am — артист объединения Duga, которым занимаются вышедшие из YungRussia Mnogoznaal и Visnu.
Понравится, если вы росли на рэпе, а потом открыли для себя поп-панк — и поняли, что всю жизнь слушали что-то не то
Что слушать в первую очередь: альбом «Antichromia»
СПб 10.08
Мск 04.08 / СПб 10.08
Мск 04.08 / СПб 11.08
Искусный поп-проект, дающий своей музыкой концентрированный свет. Лолита Кокс — это про то, что никогда не надо стесняться. Ни любви к попсе, ни страсти к ямайским распевкам, ни желания превращать каждую песню в небольшую вечеринку. Да и вряд ли Иван Дорн снимал бы клипы непонятно кому.
Понравится, если скучаете по артистам «Мастерской» Дорна
Что слушать в первую очередь: сингл «Епта», самый показательный для артиста
Ярмарка музыкальных достижений: от тяжелого рока к лоуфай-попу к хип-хопу — и обратно. Музыка Voi всегда непредсказуема: сегодня слушаем эмо-рок, завтра — глитчевый поп, послезавтра уже рэп.
Понравится, если в детстве любили Linkin Park, а сейчас шаффл — ваш лучший музыкальный друг
Что слушать в первую очередь: альбом «Два»
Панк от рэпа, уже успевший поработать с Хаски. Рудольф делает хаотичный инди-рок с зачастую перегруженным вокалом и куплетами о том, что жизнь — это увлекательно, но далеко не всегда весело.
Понравится, если в плейлисте соседствуют Хаски и «Пошлая Молли»
Что слушать в первую очередь: альбом «Саша»
Мск 03.08
Мск 04.08
Мск 04.08 / СПб 11.08
Дарк-поп — но не фаталистичный, а романтичный. Наша Таня поет невеселые песни о грустной любви и взрослении. Где-то — под мрачную электронику, в других треках — под размашистые гитарные поп-инструменталы.
Понравится, если уже устали от приевшихся поп-хитов и ищете что-то изобретательнее
Что слушать в первую очередь: альбом «Eclectica»
Музыка на стыке чартового кальян-попа и более хитрых межжанровых экспериментов. От первого — цепкие припевы о девушках, от второго — звуковая палитра от трэпа до хауса и британского гэриджа.
Понравится, если тайком кайфуете от кальянных хитов, но хотите казаться человеком более утонченным
Что слушать в первую очередь: сингл «Красная помада»
Петербургский дуэт, музыка которого следует его названию. Жанров нет, есть только синтез электроники и живого звука. И желание танцевать, хорошо себя чувствовать и ощущать лето даже в глубоком феврале.
Понравится, если рэп надоел, поп надоел, фонк надоел, а хочется просто хорошей музыки
Что слушать в первую очередь: одноименный альбом «fck stereotypes»
Мск 03.08 / СПб 10.08
МСК 03.08
Мск 04.08 / СПб 11.08
Тихий акустический поп для вашей следующей влюбленности. Isaeva пишет минималистичные песни о том, как найти своего человека и не сойти с ума во время этих поисков.
Понравится, если слышите классный припев в рэп-треке и хотите, чтобы из него состояла вся песня
Что слушать в первую очередь: альбом «Счастливого пути»
Чартовый поп встречает дворовую гитару. Горный звучит как человек, который днями внимательно следит за всем, что происходит с актуальной поп-музыкой на русском языке, а по вечерам выходит во двор поиграть друзьям песни на гитаре. А в своих треках ловко сочетает эти вещи между собой.
Понравится, если уважаете одновременно и «Мотылька» Коржа, и «I Got Love» Miyagi и Эндшпиля
Что слушать в первую очередь: распевный хит «Ой, мама»
Импровизационная электронная группа шеф-повара Евгения Викентьева, существующая пока исключительно как лайв-проект.
Понравится, если любите случайные музыкальные открытия на музыкальных фестивалях, которые надолго западают в сердечко
Что слушать в первую очередь: а нечего, на концерты ходить надо!