Afelia, Onative, Yerkatt и не только. 24 новых имени для ваших плейлистов от «Афиши Daily»

Вокалистка группы Cream Soda, в сольном творчестве экспериментирующая с поп-музыкой. Если в рамках тандема с Ильей Гадаевым она делает в первую очередь электронную музыку, то сольные песни Афелии впитывают и эстетику классики русскоязычной поп-музыки, и элементы рок-звучания.

Названия ее последних синглов хорошо отражают интроспективный характер этой музыки: тут и «Психотерапевт», и «Мир панических атак».

Понравится, если после сеанса психотерапии спешите в бар к друзьям.

Что слушать в первую очередь: сингл «Психотерапевт», альбом «Такие дела»



